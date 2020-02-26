شهر رجب هو الشهر السابع في التقويم الهجري ولأنّه من الأشهر الحرم فهو شهر كريم وعظيم عند الله، وهو أحد الشهور الأربعة التي خصها الله تعالى بالذكر، ونهى عن الظُّلم فيها تشريفاً لها، ويترك فيه العَرب القتال إحتراماً وتعظيماً له.

وقد ذكر الله في كتابِه العزيز: ((إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْد اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّين الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِن أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ))[التوبة:36]

دعاء شهر رجب:

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين آمين يا رب العالمين.

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