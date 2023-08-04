دعاء شهر محرم لأبي المتوفي، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، حيث يعبر عن التمنيات بالبركة والخير في هذا الشهر، واللهم يُسمع الدعاء من القلب والنية:

دعاء شهر محرم لأبي المتوفي

اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهمّ إنّ الموتى نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابههم.

اللَّـهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَلِمُسْلِمِينَ وَمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَأَحْيَاءِهِمْ وَأَمْوَاتِهِمْ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّـهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهِ شَرَّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

دعاء لأبي المتوفي في العمرة

ربنا ادخل موتانا الجنة ونعيمها والفردوس الأعلى وبرادها. اللهم اجعل له كنوزا وبيوتنا في جنتك واغفر له يا ارحم الراحمين.

ربنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو.

اللهم هذا بيتك الحرام، وهذه زيارتنا وعمرتنا انفعنا بها، وأنفع بها غيرنا من أموات المسلمين، وارحم متوفانا، ووسع له نزله، وأكرم منزلته، ولا تحرمه من أجر ذلك العمل الذي وهبته لها في هذا المقام المبارك.

اللهم هذه نية صادقة خالصة لوجهك الكريم، بأن تجعل هذه العمل بنية التصدق، ليصل ثوابه إلى أبي المتوفي، والذي قد انقطعت أسبابه في الدنيا، وليس له ولد صالح يدعو له، فاجعل العمرة هذه له، ونفعه بها، واغفر له بها.

اللهم يا رب اجعل تلك العمرة عمرة مبروكة وسعيها مشكور وذنبها مغفورً وعملها مقبولاً وتجارة لن تبور، واكتبها في حسنات أمي وارحمها واجعلها من الناجين من عذابك.

اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واغفر لأبي، واجعل عمرتنا عنها ميمونة، واجعل ثمرتها لمن ذكرته في نفسي من الناس، ليكون له نصيب من ثوابها وأجرها يا رب رحمن السموات والأرض ورحيمهما.

دعاء للاب المتوفي مؤثر

اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ إنّ ابي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

اللهمّ إنّ ابي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

دعاء لابي المتوفي في 40 يوم

يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياء على ميتنا ومن يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

اللهمَّ ارحم أبي بقدر ما تمنّيت له البقاء، اللهمَّ أذقه من النعيم ما وعدت به المؤمنين، اللهمَّ ارحمه واجعله في نعيمٍ دائمٍ غير منقطعٍ.

اللهم اغفر لأبي وارحمه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله،اللـهـم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت علي الصراط أقدامها وأسكنها في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك (صلى الله عليه وسلم).

اللهم أنت القادر على منح الموتى الجنة والسكينة، فاللهم أحشرهم مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقًا.

أنت القادر على تجاوز الذنوب والمعاصي، فاللهم أدخل من مات لنا جنات النعيم دون سابقة عذاب ولا حساب.

نسألك يا رب أن ترحم من مات لنا وارزقهم الجنة وامح يا رب برحمتك وقدرتك السيئات التي سُجلت عليهم حين كانوا من أهل الدنيا، فأنت الحق وقولك الحق.

فاللهم أستر عيوبهم وارزقهم الرحمة والمغفرة التي تجعلهم سعداء غير أشقاء في الدار الآخرة يا ذا الجلال والإكرام.

اللَّهمَّ إنَّه في ذمَّتِكَ فقهِ فتنةَ القبرِ وعذابِ النَّارِ أنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

اللهم إن أبي قد أصبح بلا حيلة وبلا قوة، فأبدله داراً خيراً من دار الدنيا، وأبدله أهلاً خيراً له من أهله، وارزقه دخول الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم يا رب ارحم أبي برحمتك، اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

دعاء لابي المتوفي من القرآن

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

﻿

اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه.

دعاء للميت اللهم انها أول ليلة له في قبره

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

دعاء للمتوفي أول يوم وفاته

اللهم ثبته عند السؤال، اللهم أبدله بداراً خيراً من داره وأهلًا خيراً من أهله اللهم ارحمه وعافه واعفُ عنه. يا أكرم من سُئل ويا أوسع من جاد بالعطايا خفف أحماله وحط من أوزاره وثبّته عند السؤال واجعله في مقام من قام لك بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارحمه يوم الحساب وارحمه عند سؤال الملائكة يا رب العالمين.

دعاء للأب المتوفي برحمة والمغفره

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمَّ إنّ هذا عبدك بات في ذمّتك وحبل جوارك، فارزقه جنّاتك ونجّه يا الله من عذابك، فأنت أهل الحق وأهل الرحمة والوفاء، فارحمه واغفر له، فقد خرج من الدنيا وسعتها وفارق أهله وأحبائه.

اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

اللهم اجعل قبر ابي روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

يا رب املأ قبر ابي بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور.

دعاء الوحشة للميت

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل، إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

دعاء العمرة عن شخص متوفى مكتوب