شهر محرم هو أحد الأشهر الهجرية الإسلامية، وله فضلٌ خاص جداً ومكانة عظيمة في الإسلام. وإليك دعاء شهر محرم لأمي المتوفية:

دعاء شهر محرم لأمي المتوفية

ارحم أمي المتوفية ، وأكرمها خير إكرام، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ، ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر، ربي ارحم أمي وأنت أرحم الراحمين، اللهم عفوك وكرمك ومغفرتك بأمي الغالية.

دعاء لامي المتوفية يصلها في قبرها

اللهم اغفر لأمي واكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار.

اللهم اغفر لأمي واكتبها عندك من الصابرين

اللهم اغفر لأمي وعاملها بما أنت أهله

اللهم اغفر لأمي ولا تعاملها بما هي أهله

اللهم اغفر لأمي واجزها عن الإحسان إحسانا

اللهم اغفر لأمي واجزها عن الإساءة عفوا وغفرانا

اللهم اغفر لأمي واجعل قبرها روضة من رياض الجنة

اللهم اغفر لأمي ولا تجعله حفرة من حفر النار

اللهم اغفر لأمي أنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك

اللهم اغفر لأمي وثبتها عند السؤال

اللهم اغفر لأمي ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبه

اللهم اغفر لأمي وانظر لها نظرة رضا

اللهم اغفر لأمي وأسكنها فسيح الجنان

اللهم اغفر لأمي واحشرها تحت لواء حبيبك المصطفى

اللهم اغفر لأمي وعطر قبرها برائحة من مسك الجنة

اللهم اغفر لأمي وأسكنها جنات الفردوس الأعلى

اللهم اغفر لأمي وبيض وجهها

اللهم اغفر لأمي وأعطها الكتاب بيمينها

اللهم اغفر لأمي وثبت أقدامها على الصراط

اللهم اغفر لأمي واحشرها مع عبادك المتقين

اللهم اغفر لأمي واحشرها في زمرة عبادك الصديقين اللهم اغفر لأمي واحشرها مع عبادك الصالحين، اللهم

اللهم اغفر لأمي وتغمدها برحمتك

اللهم اغفر لامي وثبت أقدامها وأسكنها الفردوس الأعلى.

اللهم اغفر لأمي وأنزل عليها نور من نورك فى قبرها

اللهم اغفر لأمي واوسع مدخلها

اللهم اغفر لأمي وآنس وحدتها

اللهم اغفر لأمي واجمعني بها في جنتك يا رب العالمين.اللهم ارحم أمي رحمة واسعة

اللهم اغفر لأمي واجعل قبرها جنة

يا رب لا تحرم أمي من رائحة الجنة

اللهم اجعل قبر أمي نور ووسع مدخلها وآنسها في وحشتها.

اللهم أبدلها دار خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها.

اللهم اكتب أمي من الصالحين

اللهم اكتب أمي من الصالحين

اللهم اكتب امي من الصديقين

اللهم اكتب امي من الشهداء

اللهم اكتب امي من الأخيار

اللهم اكتب امي من الأبرار.

اللهم ثبت امي عند السؤال

يا رب ارحم امي ولا تعذبها.

اللـهـم أسكن امي فسيح جناتك

اللهم اغفر لأمي وتجاوز عن السيئات

اللهم عطر قبر أمي برائحة المسك

اللهم احشر أمي مع عبادك المتقين

اللهم أنزل علي أمي نور

اللهّم ارحم أُمي رحمة واسعة

دعاء لامي بالرحمه والمغفرة

ربي ارحم أمي واغفر لها، وادخلها الجنة مع عبادك الصالحين، واجعل أمي من ورثة جنة النعيم وساكني الفردوس.

اللهم من أحييته منا فاحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم ارحم أمي رحمة واسعة وتغمدها برحمتك.

اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

دعاء لامي المتوفية في يوم الجمعة

اللهم إني أسالك الفردوس الأعلى نزلًا لها.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تجعل أمي من أهل الفردوس الأعلى وأن تسكنها فسيح الجنان يا رحمن.

اللهم ارزق أمي لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك.

اللهم أرجع نفس أمي إليك راضية مرضية وأدخلها في جنتك مع عبادك الصالحين.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن ترحم أمي رحمة واسعة يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن ترحم أمي فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت، واسألك يارب في يوم الجمعة أن تغفر لها وتنزل الضياء على قبرها النور والفسحة والضياء.

اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها. اللهم أبدلها دار خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها

30 دعاء للام المتوفية

اللهم أعف عنها وأبدلها خيرا مما تركت وراءها يا رب العالمين

اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت في قلوبنا اللهم ارحمها فهي أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ

اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهاُ وَارْحَمْهُا، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه

اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُا وَارْحَمْها، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأفسح لها في قبرها ونور له.

اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وانزل على روحها الأمان والسكينة

اللهم لا تطفئ نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها.

اللـهـم إنها بزمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم ارحمها واغفر لها وانظر اليها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين

اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، واغفر لنا ولها يا الله وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه

اللهم ارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبه الغابرين

اللهم إنا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها

اللـهـم أنها نَزَلت بك وأنت خير منزول به وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها.

اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفر لهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين ففي هذا اليوم ساعة إجابة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه

اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر لها وارحمها إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا

اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا اللهم اغفر لها واصفح عنها وباعد بينها وبين فتنة القبر اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَه بْنَت فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ

اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل والنهار، وارحمها بقدرتك يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين

اللهم ألبسها الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين

اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته.

دعاء للام المتوفية مكتوب

اللهم إنَّي أسالك أن تجعل كل فعلٍ صالحٍ أفعله في ميزان حسنات أمي، وأسألك أن تتغمدها برحمتك، وأن تُنقِّيها من الذنوب والخطايا والآثام.

اللهم إن كانت مصلية لك، فثبِّتها على الصراط يوم تُزَل الأقدام؛ وإن كانت صائمة لك، فأدخلها من باب الريان.

دعاء لامي المتوفية قصير

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

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﻿ اللهم أنتَ ربُّها، وأنتَ خلَقْتَها، وأنتَ هدَيتَها للإسلامِ، وأنتَ قبَضْتَ رُوحَها، وأنتَ أعلَمُ بسِرِّها وعَلانيتِها، جِئْنا شُفَعاءَ فاغفِرْ له.

اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه.

دعاء لامي المتوفية في الفجر

يارب اسألك في فجر ذلك اليوم أن تغفر لأمي وتوسع لها في قبرها وتجعلها فرحة مستبشرة.

اللهم اعفو عن أمي واغفر لها جميع ما مضى واجعل ما هو آت لها خير وأزكى.

اللهم عوض أمي بكل خير وبيض وجهها واجعلها في جوارك.

اللهم اغفر لأمي وأبي واحشرهما مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

يا رب اغفر لأمي المتوفية وآنس وحشتها وغربتها في قبرها يا رب.

اللهم اجعل أمي راضية عني، اللهم اجعلها سعيدة ومستبشرة بما ينتظرها في الجنة يا رب العالمين.

اللهم إني اسألك جنة الفردوس الأعلى لأمي المتوفية وجميع أمهات المسلمين جزاء لما فعلوه في دنياهم يا رب.

دعاء لامي المتوفية في رمضان