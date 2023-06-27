عيد الأضحى هو أحد الأعياد الدينية المهمة في الإسلام، ويُعرف باسم العيد الكبير، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم ويأتي بعد انتهاء فترة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيما يلي دعاء عيد الأضحى لأخي المتوفي:

دعاء عيد الأضحى لأخي المتوفي

عيد الأضحى المبارك يوم أستجابة باذن الله،اللهم في عيد الأضحى أكتب أخي ممن عتقت رقابهم من النار ومتعته بنعيم الجنة بلا حساب أو سابق عقاب.

وفي عيد الأضحى 2023 يارب أرحم أخي وأغفر له وأرزقه الجنة ونعيمها وأجعل في جنات الفردوس عوضاً لها عن كل ألم أصابه في الدنيا يارب.

دعوتك في عيد الأضحى، اللهم أسق أخي من أنهار جنتك وأروي ضمئ روحه برؤيتك وأرزقه رضوانك.

دعاء لاخي المتوفي، يا الله يا رب أرحم أخي في عيد الأضحى واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم يا رب في عيد الأضحى أغفر لأخي كل ذنوبه وأجعله من الضاكين المستبشرين بجنتك ورضوانك، اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شيء وأعف عنه يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب في عيد الأضحى ارحم أخي المتوفي رحمة واسعة توجب الجنة له وأسكنه فسيح جناتك.

اللهم يا رب أرحم أخي المتوفي في عيد الأضحى وأجعله ممن تقول النار له أعبر فأن نورك أطفئ ناري، وتقول الجنة له أقبل فقد أشتقت اليك قبل أن أراك.

اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه.

دعاء لاخي المتوفي في رمضان

اللهم في أيام رمضان المباركة ارحم اخي واجعل قبره نورًا من لدنك، وصبرني على غيابه، واجعل منزلته مع العليين والأبرار والصالحين.

اشتقت لاخي الميت اللهم يا رب اغفر لأخي وتخطى عن سيئاته، ونوّر قبره بنور أيام رمضان الفضيلة، اللهم تجاوز عنه خطاياه وارحمه برحمتك أنت ارحم الراحمين.

اسألك يا رب اللهم في أحب الشهور إليك، في رمضان الفضيل أن ترحم أخي وأن تعوضه عن شبابه، اللهم أفسح له في قبره وآنس له في وحدته ووحشته، واجمعني به في جنتك.

عبارات عن فقدان الأخ في العيد

آه لفقدك يا أخي، رحمك الله يا قطعة من قلبي فارقتني، أفتقدك في هذا العيد.

أشتاق لك يا أخي بكل ما وراء الكلمة من لوعة فراقك وألم فقدك، أشتاق لك أخي في العيد وفي كل وقت.

الفراق هو شديد على الروح، وطأته صعبة على القلب والفؤاد، وبعد موتك يا أخي الغالي أظلمت الدنيا في عيني، ولولا أن القلوب توقن بلقاء آخر في السماء لتفطر القلب حزنا وألماً، أخي إني أشتاق لك شوقاً لا يقاس، شوقاً لا أستطيع التعبير عنه، خاصة في أيام العيد، أحن لزيارتك لي، غفر الله لك يا أخي وتجاوز عنك وجمعنا وإياك بالجنة.

دعاء لاخي يوم العيد

اللهم يا رب اجعل عيد الفطر لأخي كما يحب، وهو غير فاقد ولا مفقود، وبارك له في عمره وصحته ولا تكتب عليهم في عيده كدرًا ولا همًا يا رب العالمين.

يا رب ارزق أخي الغالي من وافر رزقك واجعل له من كل ضيق فرج ولا تحرمه من دخول الفرح إلى قلبه في عيد الفطر هذا، يا ربي واجعله له عيدًا مباركًا وتقبّل من أخي صالح الأعمال يا غفور يا رحيم.

اللهم تمم لأخي السرور والفرحة وبشره بقضاء حوائجه، اللهم وبارك له في عيد الفطر هذا واشرح صدوره لذكرك، واجعله أسعد خلقك يا رب العالمين، واجعل السعادة عنه لا تغيب.

اللهم يا رب تقبل من أخي سائر أعماله واجعل عيده هذا مباركًا واعف عنه واجبره وتمم له اجوره يا رب، اللهم بشّر أخي خير البشارات كما بشرت يعقوب بابنه يوسف عليهما السلام، وأنزل إلى قلبه السعادة والفرح يا رب العالمين.

عبارات عن أخي المتوفي حزينة

أشتقت إلى أخي بحجم استحالة عودته إلى هذه الحياة.

وتبقى أنت من كان سبب سعادتي كلها أخي.

حين نگون موجوعين من الدااخل نبگي من اشياء لاتسبب البگاء اصلاً.

الى اخي الراحل، سلاماً على رؤحك الطاهره، كم اشتاق لك،لكن ماذا بعد هذا الاشتياق؟

‏ليتك هنا يا أخي لـ خف قلقي ،، وأمطرتني بـ نصائح لا أثق إلا بها .. ليتك هُنا.

دعاء لاخي المتوفي في شهر شعبان

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه ،واعف عنه ،وأكرم نُزُله ، ووسع مُدخلهُ ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة ،وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.