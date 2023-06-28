دعاء عيد الأضحى لجدتي المتوفية هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، عيد الأضحى هو أحد الأعياد الدينية المهمة في الإسلام، ويُعرف باسم العيد الكبير، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم ويأتي بعد انتهاء فترة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيما يلي بعض هذه الأدعية:

دعاء عيد الأضحى لجدتي المتوفية

اللهم إن روح جدتي قد فاضت إليك في هذا اليوم المبارك، فاغفر لها جُلّ ذنبها، وتجاوز اللهم عن جميع خطاياها وسيئاتها، واجعل قبرها نورًا وسرورًا.

اللهم يا رب ارحم جدتي يوم عرفات، وأغفر لها عن سيئاتها، واغفر ذنوبها ماضيها ومستقبلها، وادخل إليها في ضخامة جناتك، وارحمها سعيدة مطمئنة وآمنة لك أنت أغفر الغفران.

أيها الحي القيوم، الرحيم، الرحيم، يوم عرفة، ساعد جدتي في قبرها برحمتك ومسامحتك ونورك ورضاك، ومدّ دخولها وليس تضييق قبرها وجعله آمنًا ومطمئنًا.

اللهم يا رب أسألك بعظيم أسمائك في هذا اليوم العظيم المبارك أن ترحم جدتي، وتطيب مثواها، وآنس وحشتها، وتجعلها في نعيم مقيم مع البررة والصديقين.

اللهم يا رب في يوم عرفة المبارك، ارحم جدتي، واغفر لها، وأكرم بيتها، وطهرها من الذنوب والسيئات، فالثوب الأبيض مطهر من التراب، وعافها الله من كل أهواله. خطير.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم أسألك بعظيم أسمائك في هذا اليوم العظيم المبارك أن ترحم جدتي، وتطيب مثواها، واللهم آنس وحشتها، وتجعلها في نعيم مقيم مع البررة والصديقين.

اللهم ارحم جدتي رحمة واسعة، اللهم واغفر لها ما تقدم وما تأخر من ذنبها.

اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

دعاء لجدتي المتوفية في العيد

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ.

اللهمَّ يا رب في عيد الأضحى إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي.

اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

اللهمَّ يا رب في عيد الأضحى اعتق رقابنا من النار، لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

دعاء لجدتي المتوفية في العيد ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار.

دعاء لجدتي المتوفية في رمضان

اللهم إن جدتي الغالية في ذمتك فهب لها من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اقسم لها من عفوك ما تبلغها به جنتك.

اللهم إن جدتي الغالية في ذمتك فهب لها من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اقسم لها من عفوك ما تبلغها به جنتك.

اللهم ارحم جدتي فهي اغلى ما فقدت؛ اللهم ارضها وارض عنها وبشرها بما يسرها.

اللهم ارحم جدتي فهي اغلى ما فقدت؛ اللهم ارضها وارض عنها وبشرها بما يسرها.

اللهم يا من بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اعف عنها وعافها وطيب ثراها وعطر قبرها وهون عليها غربتها، واجعلها آمنة مطمئنة وأرها مقعدها من الجنة ليطمئن قلبها وتقر عينها.

دعاء لجدتي المتوفية في المطر

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهم اروي قبره وأجعل له في كل قطرة مطر راحه ومغفره يارب العالمين.

اللهم بلل عطش روحه من أنهار جنتك.

اللهم يا رب أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.

اللّهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تُكفّر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

كلمات لجدتي المتوفية

اشتقت لجدتي الله يرحمها

يا رب لم أكن افهم الفقد الا حينما رحلت جدتي يا رب انني أحببتها حبا وحدك اعلم به اغفر لها وارحمها واعفو عنها واجمعنا معها في جنتك.

حينما تقدر الأقدار رحيل الجدة يسحب الله البركة من الديار التي كانت تسكنها فرحيل الجدة رحيل لا يشبهه رحيل إنه رحيل الجمال والنور من الحياة، ربي أنر قبر جدتي كما كانت تنير حياتنا وارحمها واغفر لها يا رب العالمين.

لا زلت أتذكر تلك الرجفة التي هزت قاع قلبي حين رأيت فقيدتي بالكفن وإن مررتم من هنا لي جدتي قد رحلت اذكروها بدعوة.

جدتي الغالية رحيلك خلف في قلوبنا الدمار ولأجسادنا الهلاك وسلب منا راحتنا وسعادتنا فكم أنتي عظيمة يا جدتي وكم كان فضلكِ علينا كبير، رحمك الله ووسع مدخلك يا أغلى روح رحلت عنا.

دعاء لجدتي المتوفية أول يوم في القبر

اللهم ارحم جدتي واغفر لها، وعافها واعفُ عنها وأكرم نزلها، يا رب العالمين.

اللهم ارحم تلك العيون النائمة للمدى البعيد، متعها بجناتك وبرّد عليها في قبرها، اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عنها وعوضها بالجنة يا رب، واجمعنا بها في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين.

اللهم يا رب إنها نزلت بك وأنت خير منزول بها، وأصبحت فقيرةً إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابها، فآتها برحمتك رضاً وقها فتنة القبر، وعذاب القبر، وآتها برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثها إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب اجعل عن يمينها نورًا حتى تبعثها آمنةً مطمئنةً في نور من نورك، اللهم انظر إليها نظرة رضا فإن من تنظر إليها نظرة رضا لا تعذبه أبدًا.

دعاء لجدتي المتوفية في يوم الجمعة