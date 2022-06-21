دعاء عيد الأضحى، دعاء تهنئة عيد الأضحى، دعاء عيد الأضحي مكتوب، دعاء عيد الأضحى مستجاب، دعاء يوم عيد الاضحى مفاتيح الجنان، دعاء ختام عيد الأضحى، دعاء عيد الاضحى لصديقتي، كل هذه الأدعية سيتم تناولها في هذا المقال، كل عام وأنتم بألف خير.

دعاء عيد الأضحى

دعاء عيد الأضحى، اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، أسألك يا الله بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليه العين أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا.

دعاء عيد الأضحى،اللهّم لا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمّتك نصبًا وأمهلني وأقل العثرات عن طريقي، اللهم لا تبتليني ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي وتضرعي لك، اللهم اجبرني جبرا يليق بك يا أكرم الأكرمين

عيد أضحى سعيد عليكم أحبتي، اللهم ارزقهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا سيئها، واعتق رقابنا من النار عيدكم مبارك.

دعوة عيد الأضحى المبارك اللهم يا خالق الكون يا من تحيي العظام وهي رميم، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم أسعدنا وأحبتنا ومن له فضل علينا والمسلمين جميعًا بالعيد السعيد.

دعاء تهنئة عيد الأضحى

دعوة عيد الأضحى المبارك بارك الله لكم في العيد وجعلكم من المستحقين رضاه يوم نقوم ونلقاه.

دعوة عيد الأضحى المبارك اللهم ادخل الفرح والسرور على أحبتي واجعله عيد سعيد عليهم جميعاً.

دعاء عيد الأضحي مكتوب

أسألك اللهم أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وخير خلقك، وعلى آل محمد الطاهرين الأخيار، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها أبواب الفرج، اللهم اجعل لنا نصيب من صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك واستجب دعائنا يا منان

اللهّم صلي على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد، كصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين والتأييد للمسلمين في كل مكان

اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر، وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر، عيد أضحى مبارك على جميع المسلمين

اللهم ارزقنا من الأقدار أجملها، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيمن بغى علينا، اللهم اعتقنا من العذاب في الدنيا واعتقنا من النار في الآخرة واجعلنا من الصابرين المحتسبين، اللهم أعد علينا الأعياد أعواما عديدة وأسعدنا بها يا الله.

دعاء عيد الأضحى مستجاب

أسألك اللهم ربنا بأن لك الملك ولك الحمد لا إله إلا أنت الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن به عليهم تهديهم به إليك، أو ترفع لهم عندك درجة، أو تعطيهم خيرا من خير الدنيا والآخرة أن تجعل لي حظًا فيه ونصيبًا منه.

يا رب يا رب يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، صل على محمد وآله واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك، اللهم قدره لي بلطفك ورحمتك وكرمك وبارك لي في ذلك وتفضل علي به وأسعدني بما تعطيني منه و ارزقني من فضلك وسعة لطفك يا واسع يا كريم، وصلى على محمد وآل محمد في الأولين والآخرين.

دعاء يوم عيد الاضحى مفاتيح الجنان

اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي فِيْهِ لِمُوافَقَةِ الاَبْرارِ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرافَقَةَ الاَشْرارِ، وَآوِنِي فِيْهِ بِرَحْمَتِكَ إِلى دارِ القَرارِ، بِإِلهِيَّتِكَ يا ألهَ العالَمِينَ.

للَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْهِ لِصالِحِ الاَعْمالِ، وَاقْضِ لِي فِيْهِ الحَوائِجَ وَالامالِ يا مَنْ لا يَحْتاجُ إِلى التَّفْسِيرِ وَالسُّؤالِ، يا عالِماً بِما فِي صُدُورِ العالَمِينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطِّاهِرِينَ.

اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيْهِ لِبَرَكاتِ أَسْحارِهِ، وَنَوِّرْ فِيْهِ قَلْبِي بِضِياءِ أَنْوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضائِي إِلى اتِّباعِ آثارِهِ، بِنُورِكَ يا مُنِّورَ قُلُوبِ العارِفِين.

اللَّهُمَّ وَفِّرْ فِيْهِ حَظِّي مِنْ بَرَكاتِه، وَسَهِّلْ سَبِيلِي إِلى خَيْراتِه، وَلا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَناتِهِ، يا هادِيا إِلى الحَقِّ المُبِينِ.

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيْهِ مِنَ الذُّنُوب، وَطَهِّرْنِي فِيْهِ مِنَ العُيُوب، وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيْهِ بِتَقْوى القُلُوب، يا مُقِيلَ عَثَراتِ المُذْنِبِينَ.

دعاء ختام عيد الأضحى

اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك ، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الاجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي.

دعاء عيد الاضحى لصديقتي

اللهم إنها غالية عليا وانت تعلم فاسألك اللهم بقدرتك ورحمتك ان لاتبقى لها هما ولاحزنا ولا ضيقا وان كانت باتت علي حزن فامسيها بفرح وان كانت نامت علي ضيق فايقظها علي فرج اللهم يا من لا تضيع لديك الودائع اني خبأتها كالامانة لديك فاحفظها واحفظ لها من تحب من كل شر ربي فضل عيد الاضحى احفظها لي.

عيد أضحي مبارك صديقتي يارب يظل عيدي فيك فرحه وتظل روحك معاي تمدني بكل الأشياء الحلوة في الحياه.

كل عام وانتي بألف خير صديقتي الغالية يارب تحقيق الاماني وينعاد عليك بالصحة والعافية عيد اضحى مبارك.

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عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء