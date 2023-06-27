مع حلول عيد الأضحى المبارك بدأ الكثير منا في البحث عن دعاء عيد الأضحى 2023، حيث يتبادل المسلمون فيما بينهم أجمل الأدعية الخاصة لعيد الأضحى على الواتس آب كونها من المناسبات الدينية التي تجمع الأحباب والأصدقاء، وفيما يلي سنقدم دعاء عيد الأضحى 2023:

دعاء عيد الأضحى 2023

اللهم اجعل هذا العيد بدايه الجبر والعوض لقلوبنا، واجعله بداية خير وبشرنا فيه بما يسرنا، اللهم اجعله عيداً مليئًا بالأفراح والتوفيق، اللهم اجعله عيد تحقق فيه كل الأمنيات، اللهم إنا ننتظر منك فرحة تغير مجرى أيامنا فبشرنا بها يا كريم.

يا رب يا رب، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام ، صل على محمد وآله، واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك، وأورده وقدره واقضه وأمضى، وخر لي فيما تقضي منه، وبارك لي في ذلك وتفضل علي به، وأسعدني بما تعطيني منه، وزدني من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين.

اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، أسألك يا الله بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليه العين أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا.

اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر، وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر، عيد أضحى مبارك على جميع المسلمين.

اللهم يا رب يا خالق الكون يا من تحيي العظام وهي رميم، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم أسعدنا وأحبتنا ومن له فضل علينا والمسلمين جميعًا بالعيد السعيد.

أسألك اللهم أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وخير خلقك، وعلى آل محمد الطاهرين الأخيار، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها أبواب الفرج، اللهم اجعل لنا نصيب من صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك واستجب دعائنا يا منان”

اللهّم صلي على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد، كصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين والتأييد للمسلمين في كل مكان.

اللهم ارزقنا من الأقدار أجملها، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيمن بغى علينا، اللهم اعتقنا من العذاب في الدنيا واعتقنا من النار في الآخرة واجعلنا من الصابرين المحتسبين، اللهم أعد علينا الأعياد أعواما عديدة وأسعدنا بها يا الله.

دعاء عيد الفطر للاصدقاء

يا رب أنعم على أصدقائي وأحبابي بدوام الصحة والعافية في عيد الفطر المبارك وارزقهم السعادة والسرور الدائم.

اللهم إني أستودعك أصدقائي في عيد الفطر المبارك فأسألك أن تنزل عليهم رحمتك وأن تسعد قلوبهم وتريح بالهم وتطمئن قلوبهم وتتقبل منهم صالح أعمالهم يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب بك أستعين على قضاء هذا العيد مع أصدقائي اللهم اجعلهم في سعادة وسرور دائم غير منقطع وأنزل عليهم رحمتك ورضاك وعفوك وأعطهم من الخير ما لا يتوقعون.

يا رب اجعلهم أسعد خلقك واجعل الأفراح لا تغيب عن حياتهم اليكم أنتم أصدقائي الأعزاء في كل مكان كل عام وأنتم في سعادة عيد فطر مبارك وتقبل الله طاعتكم.

ربي يسعدكم ويرزقكم بكل شيء تتمنوه وما يحرمني من وجودكم بحياتي يا أجمل أصدقاء عيد فطر سعيد وكل عام وأنتم في خير وسعادة.

يا رب اسألك في عيد الفطر المبارك أن تسعد قلوب أصدقائي وأن تجعل لهم من كل همٍ فرجا ومن كل ضيقٍ مخرجا وأن ترزقهم من حيث لا يحتسبون وأن تحقق لهم الفرح والسعادة وكل ما يتمنوه.

إلهي أسألك أن تسعد قلوب أصدقائي في عيد الفطر المبارك وأن تجعلهم أسعد خلقك وألا تحرمهم الفرحة والسرور في هذا العيد السعيد وأن تعيده علينا وعليهم بالخير والصحة والعافية.

يا رب هم أصدقائي وحياتي ما تحلو إلا بهم فأسألك أن تسعد قلوبهم وأن تبارك فيهم وأن تتم عليهم صحتهم وعافيتهم وأن تجعل الشر الراحل مرتحل بذنوبهم ومعاصيهم يا رب العالمين.

تهنئة عيد الأضحى