الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة لكنّها تحتوي على أكبر معاني العطاء،الحب والأمان،الحنان والتّضحية، في كل أيام السنة بكل ساعاتها، ثوانيها، دقائقها، هي عيد لأمي، اللهم ارزقني برها، الأم عيد القلوب وفحها، اللهم احفظ أمهاتنا جميعاً.

دعاء عيد الأم 2023

اللهم يا رب ارزقها عيشاً قاراً، ورزقاً داراً، وعملاً بارا‎ً، واغفر لها وارحمها.

اللهم يا رب أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك، وأمانك، وإحسانك.

دعاء عيد الأم، اللهم إنّا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالها.

دعاء عيد الأم 2023، اللهم وأعنّا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا.

اللهم واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرها، وارزقها عملاً زكياً ترضى به عنها.

اللهم يا رب ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل.

اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهم وأقر أعينها بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة.

اللهم لا تجعل لها ذنباً إلّا غفرته، ولا همّاً إلّا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ترضيك وفيها صلاح إلّا قضيتها لها.

اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم ارزقنا بر والدينا، واجعلهم راضين عنّا إلى الأبد.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك.

اللهم تقبل توبتها، وأجب دعوتها، واجعل أوقاتها بذكرك معمورة‎.

اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، وأعنّا على الإحسان لها.

اللهم اجعل أمي من السعداء في الدنيا والآخرة.

دعاء للام في عيد الأم تويتر

يارب الآمين لدعوات أمي،يارب شرّع لها أبواب السماء.

اللهم احفظ لي امي نور عيناي استودعتها لك دائماً وابداً.

اللهم استودعتك مبسم امي، قلب امي، سعادة امي، وعافية أمي.

اللهم استودعتك أغلى ماأملك فاحفظها بعينك التي لا تنام.

ﺂللهم ارزقنا حلو ﺂلحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة ﺂلبال ولباس ﺂلعافية وحسن ﺂلختام

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دعاء لامي المتوفية في عيد ميلادها

يا حنان يا منان، اغفر لأمي وتولها وارزقها توبةً نصوحا.

اللهم اجعلها من الذاكرين لك والشاكرين لك، الأتقياء الصالحين، اللهم لا تردها إلى أرذل العمر.

اللهم تقبل توبتها، وأجب دعوتها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، وأسعدها في دنياها وآخرتها.

اللهم إني أسألك أن لا تدع لأمي ذنباً إلا غفرته ولا سيئةً إلاّ أبدلتها حسنة، وأن تكرمها بالعفو والمغفرة والعتق من النار.

دعاء لأمي بالجنه، اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أسكن أمي الفردوس الأعلى وجميع أموات المسلمين وألحقني بها يا أرحم الراحمين.

دعاء لأمي بالجنه، اللهم أسكن أمي الفردوس الأعلى وجميع أموات المسلمين وألحقني بها يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ سهل لها عيشها، وارزقها سعادةً لا تنقطع.

اللهمَّ أسعد أمي كما أسعدتنا، وارزقنا عيشًا هنيًّا، وقلبًا مطمئنًا، وراحة بال لا تنقطع.

اللهمَّ لا تجعل في قلب أمي حزنًا ولا همًا، اللهمَّ اجعل قلبها مليئًا بالسعادة.

يا رب أبعد عن أمي متاعب الحزن والهمِّ والكدِّ والتعب، اللهمَّ إملأ قلبها بالطمأنينة والسكينة.

اللهم اجعل كل أوقات أمي في طاعتك وذكرك وشكرك، والقيام بطاعتك.

اللهمَّ اغفرلأمي ذنبها كله، أوله آخره، سرَّه وعلانيته. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وأنا عبدك، اغفر لأمي ذنوبها إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، وارحمها وتُب عليها.

دعاء لامي الحبيبة قصير

اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابراً على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين.

اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمراً، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات الجنة.

دعاء للأم بالصحة وطول العمر

اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمراً، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

اللهم أعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم اعنا على الإحسان إليها في كبرها.

اللهم ارزقها عيشا قاراً، ورزقا داراً، وعملا باراً، اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قول اوعمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل.

دعاء للأم بالصحة وطول العمر، يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة.

أجمل دعاء للأم بالسعادة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى وأكثر مما تدعس، وأسعد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.

ربّ لا تريني بِأُمي ضعفاً يبكيني واجعلني بها من البارين.

ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها،

واسعدها واحفظها لي.

اللهمَّ تقبل توبتها، وأجب دعوتها، اللهمَّ إنا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهمَّ واختم بالحسنات أعمالها،

أجمل دعاء للأم بالسعادة، اللهمَّ وأعنا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهمَّ أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهمَّ ولا تتوفّاها إلا وهيَ راضية عنا تمام الرّضا، اللهمَّ وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهمَّ اجعلنا بارين طائعين لها،اللهمَّ ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها.

دعاء للأم المتوفية في عيد الأم 2023

رب استودعك أمي في قبرها وحيدة يتساوى عندها الليل والنهار يا رب أنزل عليها رحماتك المتتابعات إلى يوم القيامة، يا رب اسعدها في قبرها سعادة لا تشقى بعدها أبداً.

اللهم اغفر لأمي وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج.

اللهم نور قبر أمي في يوم عيدها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

أمي يا نعيمي الراحل ويا أطهر قلب ذهب بلا عودة، لقد تركتني بقلبي فراغ لا يسده أحد، رحم الله روحاً هزني الحنين إليها وجمعنا في الجنة بإذن الله.

أمي آتى عيدالأم وأنتِ بعيدة غاليتي رحمك الله.

اللهم يا من لا يغفر الذنوب إلا أنت اغفر لأمي مغفرة من عندك.

دعاء الام المتوفية يوم الجمعة

اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن ترحم أمي رحمة واسعة يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن ترحم أمي فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت، واسألك يارب في يوم الجمعة أن تغفر لها وتنزل الضياء على قبرها النور والفسحة والضياء.

اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

اللهم أبدلها دار خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها.

دعاء للام الغالية

اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمَّ أسعدها حيةً وميتة.

اللهمَّ اجعل أُمي مِمَن تقول لها النار اعبري فإن نوركِ أطفأَ ناري،وتقول لها الجنة اقبلي فقد اشتقت إليك من قبل أن أراك.

اللهمَّ لا تجعل لها ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك.

اللهم ألبس والدتي العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعطِ أمي من الخير ما يكفيها، ومن الكفاية ما يغنيها، ومن الرضا ما يسعدها.

ربّ ارزقني بر أمي، ربّي ادمها لي نعمةً ومدها بالصحة والعافية، وأدخل البهجة على قلبها،وارحمها في الدنيا والآخرة، واجعلها من أصحاب الجنة.

اللهم لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى،وأسعد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.

ربّ لا تريني بِأُمي ضعفاً يبكيني واجعلني بها من البارين.

ربي زِد أمي مكانة حين تركع وزدها محبة حين ترفع وزدها اخلاصآ حين تسجد وزدها صحة وعافية حين تكبر، ولا تحرمها الفردوس يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ أجعل أُمي لا تشكي هماً، ولا تتألم وَجعاً، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرها عمراً، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

رسائل دعاء عيد الام

من يشبهك يا أمي لا دنيا تقارن بك ولا وطن يغني عنك اللهم احفظ امهاتنا اجمعين عيد سعيد امي الحنونة.

أمي التي أدعو لها دون علمها، وأتمنى لها أن لا تشعر حتى ليومٍ واحد بالحزن، وأن يرزقها عمراً مديداً، ويجعل عيدها فرحاً وسروراً وبهجة. مساكين اللي عندهم يوم عيد الأم أحنا كل أيامنا عيد للأم، اللهم احفظ أمي وأرضها وأسعد قلبها وارزقني حسن برها وبالصالحات اختم لها، اللهم امين.

في عيد الام اللهم احفظ لي قرة عيني امي واسعدها واطل في عمرها على الطاعة وقدرني على برها فهي دنياي وما املك.

أرجوا من خالقي في عيد الأم أن يُديم أمي ويُعطيها عمراً مديداً، هي من تجعلُني أنهضُ عندما أسقط، أقوى عندما أضعف، أسعد عندما أحزن، هي كل شيء بالنسبة لي يا الله، فلا تحرمني إياها.

الأم هي جزء من رحمة الله في الأرض، اللهم احفظ أمي وكل الأمهات كل عام وانتِ النبض الذي يحيي فيا الحياة.

أمي تخاف علينا من الحياة ولا تدري كم نحن نخاف الحياة من دونها اللهم احفظ جنتي يا خالق الجنة كل عام وامي الحب الابدي الذي لا ينتهي.

يا اغلى ما في الكون احبك بكل ما املك ولا املك ي عمري سوى حبك اللهم ارزقني رضاك ولا يحرمني منك ي امي الغالية الجنة تحت اقدام الأمهات كل عام وامي بخير.

من لا يعرف أمه الا يوما في السنة فهو عاق لها ومن يصلها ويبرها كل يوم فلا معنى لعيد الأم عنده، اللهم احفظ امي الغالية وجميع أمهات المسلمين.

أدعية عيد الأم 2023

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك. دعاء عن بر الوالدين.

اللهم أنزل على قبر أمي نورا من نورك ورحمة من رحماتك تُرضيها حتى الجنة.

اللهم أطل في عمرها اللهم ارزقني برها اللهم ارزقها الجنه وجميع امهات المسلمين.

الأم هي الانسانه الوحيده التي قد تنسى ان تدعي في صلاتها لنفسها لأنها تكون مشغوله في الدعاء لأبنائها اللهم احفظ أمي وأمهاتكم جميعًا.

أمي في ظل كل المخاوف التي يعيشها العالم، أنت وطن السلام الذي أريده وأنت وجهة الحب الوحيد، اللهم بقاءك اللهم أمانك.

اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى ، اللهم اعنا على الإحسان إليها في كبرها.

اللهمَّ ارحم والدتي واغفر لها، اللهمَّ وارض عنها رضاً تحل به عليها جوامع رضوانك، وتحلها به دار كرامتك وأمانك، ومواطن عفوك وغفرانك، وأسبغ عليها لطائف بِرّك وإحسانك. اللهمَّ اغفر لها مغفرةً جامعة تمحو بها سالف أوزارها وسيئ إصرارها، اللهمَّ وارحمها رحمة تنير لها بها المضجع في قبرها، وتؤمنها بها يوم الفزع عند نشورها.

دعاء للام بالصحة والعافية

ربّ لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

دعاء للأم بالسعادة

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي هماً ولا تتألم وَجعاً، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها واختم بالحسنات أعمالها اللهم آمين.

اللهم أعِنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم اعنّا على الإحسان إليها في كبرها.

اللهمَّ أسعدها حيةً وميتة ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالمين.

دعاء للام بالشفاء

اللهم أنت الشافي والمعافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقماً، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين.

اللهم أجعل عافيتك تسري بجسد "أمي"

اللهم بحق عظمتك وقدرتك أشفي أمي.

اللهم رب الأكوان، ورب كل الأفلاك والملاك اشف كل أم علمت منها الصبر والاحتمال.

اللهم أذهب عنها آلامها و أفرحها بحسن الثواب وجميل جزاء الصبر يا رحيم السموات والأرض.

أذهب البأس رب الناس واشف أمي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين.

دعاء حزين للأم المتوفية مكتوب

يارب ثبت أمي بلطفك بالقول الثابت وأجعلها من الفائزين برضاك ورضوانك.

ربي إن أمي فارقتني وانتقلت عندك وهي في ضيافتك فبحق عظيم لطفك اجعلها من الذين سعدوا.

اللهم اجعل الفردوس الأعلى هو منزلة أمي وأبني لها قصور، ربي آمن أمي وقرة عيني من فزع اليوم الأكبر.

أجمل دعاء للأم 2023

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الوَاسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، واطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها، واجعل اللهمَّ آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزله منازل الشهداء والصديقين في قبرها، ومدّ لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جوابِ الملكين، وثبّتها عند النزول في لحدِها.

اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا ، اللهمَّ إجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمَّ أسعدها حيةً وميتة، ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالمين.

اللهم احفظ أمي.

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي هماً ، ولا تتألم وَجعاً، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها ربّ لا تريني بِأُمي ضعفاً يبكيني واجعلني بها من البارين.

أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها ومن كل ألم يسكن جسدها.

ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة ارح قلبها، واسعدها واحفظها لي.

اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابراً على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين.

اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمراً ، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

دعاء لحفظ الأم

ربي استودعتك من هي أعزُ علي من نفسّي اللهم احفظ لي أمي ومد جسدها بالقوة وارزقها فوق عمرها عمرا وفوق صّحتها عافيه يا رب.

اللهم احفظ أمي الأم جنة الدنيا وسعادة الحياة اللهم من كانت له أم مريضة فاشفها ومن كانت له أم بعافيتها فاحفظها ومن كانت له أم متوفية فارحمها.

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