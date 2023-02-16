يوم الجمعة يوم فضيل وهو نعمة كبيرة على جميع المسلمين والمسلمات، وهو من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، حيث خصه بساعة لا يرد فيها السؤال ويستجاب فيها الدعاء ؛ لذلك تكثر الأدعية خلال هذا اليوم العظيم، وفي هذا المقال نسرد لكم دعاء لأمي المتوفية يوم الجمعة لأنه الدعاء للوالدين بعد وفاتهم بالخير والرحمة والمغفرة، حيث تعتبر صورة عظيمة من صور بر الوالدين.

دعاء لأمي المتوفية يوم الجمعة

يتسائل الناس عن صيغ الدعاء للأم المتوفية، وفيما يأتي دعاء لأمي المتوفية يوم الجمعة:

اللهم يا رب أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبداً، اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك.

دعاء لأمي المتوفية يوم الجمعة، اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل والنهار، وارحمها بقدرتك يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسها الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته.

اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير،اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين.

بسم الله أرقييها من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

دعاء لامي المتوفية يصلها في قبرها

اللهم ارحم أمي واغفر لها، واجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، هي وجميع أموات المسلمين.

اللهم ارحم فقيدة قلبي، وآنس وحشتها، واجمعني بها في جنتك.

اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها.

اللهم عطر قبر أمي برائحة الجنة.

دعاء لامي المتوفية قصير

اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين.

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت واسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها.

اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

دعاء لامي المتوفية في الفجر

اللهم اجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم اغسل حوبتها وآنس وحدتها واسقها بيد حبيبك محمد شربة ماٍء لا تظمأ بعدها أبدًا.

اللهم اجعل لأمي الفردوس دارًا والرسول والنبين والصديقين والشهداء جارًا واسكنها الجنة مع الأبرار يا رب العالمين.

دعاء لامي المتوفية بالرحمة والغفران

دعاء لامي المتوفية بالرحمة والغفران، اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تنزل نورًا من نورك على قبر أمي، اللهم أنِر لها قبرها ووسع مدخلها وآنسها في وحشتها.

اللهمّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة، اللهم ارحمها ولا تطفئ نور قبرها.

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سعة الدور والقصور في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

اللهم أنزل نوراً من نورك عليها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها.

اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار.

اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين.

دعاء لامي المتوفية بالرحمة والغفران، اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت وأسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها.

اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نوراً من نورك عليها، اللهم حرم دمها ولحمها وبشرتها على النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

أجمل دعاء قصير للأم

اللهم وأعنّا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا.

اللهم ارزقها عيشاً قاراً، ورزقاً داراً، وعملاً بارا‎ً، واغفر لها وارحمها.

اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل.

اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك، وأمانك، وإحسانك.

اللهم إنّا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالها.

اللهم واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرها، وارزقها عملاً زكياً ترضى به عنها.

اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهم وأقر أعينها بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة.

اللهم لا تجعل لها ذنباً إلّا غفرته، ولا همّاً إلّا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ترضيك وفيها صلاح إلّا قضيتها لها.

اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم ارزقنا بر والدينا، واجعلهم راضين عنّا إلى الأبد.

أجمل دعاء قصير للأم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك.

اللهم تقبل توبتها، وأجب دعوتها، واجعل أوقاتها بذكرك معمورة‎.

‎اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، وأعنّا على الإحسان لها.

دعاء للأم المتوفية في آخر ساعة من يوم الجمعة

اللهم يا رب إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترحم أمي وتغفر لها، وإن كانت من المحسنين فزد في إحسانها، وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لأمي مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته، اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء.

اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن تستجيب دعائي لأمي، وأن تجعلها من أهل الجنّة.

اللهم لا تدع لأمي ذنباً إلا غفرته، اللهم إني أسألك أن تجعل أمي ممن يدخلون الجنة دون حساب ولا سابق عذاب.

اللهم يا رب إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن تكتب أمي عندك من الصابرين، وأن تجازيها جزاء الصابرين، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله.

اللهم إنّ أمي في ذمتك وحبل جوارك، فأسألك في هذه الساعة المباركة أن تقي أمي فتنة القبر وعذاب النار وانت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء قصير للأم الغالية

اللهم يا رب تقبل توبتها، وأجب دعوتها، واجعل أوقاتها بذكرك معمورة‎.

‎اللهم يا رب ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، وأعنّا على الإحسان لها.

اللهم يا رب ارزقها عيشاً قاراً، ورزقاً داراً، وعملاً بارا‎ً، واغفر لها وارحمها.

اللهم لا تجعل لها ذنباً إلّا غفرته، ولا همّاً إلّا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ترضيك وفيها صلاح إلّا قضيتها لها.

اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم ارزقنا بر والدينا، واجعلهم راضين عنّا إلى الأبد.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك.

اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك، وأمانك، وإحسانك.

اللهم إنّا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالها.

اللهم وأعنّا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا.

اللهم واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرها، وارزقها عملاً زكياً ترضى به عنها.

اللهم يا رب ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل.

اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهم وأقر أعينها بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة.

دعاء حزين للام المتوفية مكتوب

رب اجعل والدتي من الذاكرين، والخاشعين، والطائعين، اللهم يا حنان يا منان اجعلني ممن يقبل دعاءها وارحم موتانا وموتى المسلمين والحمد لله رب العالمين.

يا رب أطعم أمي من طعام الجنة مثلما كانت تهتم بطعامي وشرابي وأنا صغير، وازرقها درجة عالية في الجنة، وعوضها عن جهدها في حملها وأسكنها رياض الجنة.

يا رب عطر قبر أمي بنسيم جنتك واجعلها ترتشف في الجنة من يد النبي رشفة لا تظمأ بعدها أبدا واجعلها ممن يرون وجه الحبيب المصطفى عليه السلام.

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