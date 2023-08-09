دعاء قبول العمرة والذي يردده المعتمر عند قبول العمرة، وبعد الانتهاء من العمرة، هناك الكثير من الأدعية التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء القيام بالعمرة، وكان يدعو بها الصحابة من بعده، وفيما يلي أفضل الأدعية:

دعاء قبول العمرة

اللهم ارزقنا واحدة من أعظم الطاعات وأفضل العبادات، واجعلنا من الذين يعودون منها غفورًا لهم ومثوبتين.

أسأل الله العظيم أن يتقبل عمرتك ويجعلها مقبولة ومبرورة، وأن يغفر لك ذنوبك ويتقبل منك صالح الأعمال.

اللهم اجعلنا من الذين يرجون رحمتك ومغفرتك في كل خطوة نخطوها، واجعل لنا في كل طواف وسعي عتقًا من النيران.

اللهم قبل عمرتنا وأعنا على أدائها بخشوع وتقوى، واجعلها شاهدةً لنا لا علينا، واجعلها سببًا لمغفرة ذنوبنا وتطهير قلوبنا.

اللهم اجعلنا من أهل بيتك الذين طافوا بالبيت وأكملوا طوافهم بكامل الإيمان واليقين، واجعلنا من الذين تقبلت منهم العمرة وأعطيتهم ثوابها ومضاعفة أجورها.

اللهم اجعلها لنا شفيعة يوم لا ينفع مال ولا بنون، واجعلنا من الذين يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. اللهم آمين.

اللهم تقبل منا وارزقنا الإخلاص في العمل والثبات على الطاعة، واجعل لنا فيها نصيبًا من التقوى والقرب منك.

اللهم أعطني ولا تحرمني، وكن معي، ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر بي، يا عزيز، يا غفار.

اللهم اغفر لي ذنوبي وتب عليَّ إنك أنت التواب الغفور، اللهم اجعلني ممن تقبلت عمرته وتقبل مني صالح الأعمال، اللهم ارزقني حجاً وعمرةً مبرورتين، واجعلهما مقبولتين عندك، اللهم اهدني وثبتني واجعلني ممن تهديهم وتثبتهم، اللهم امنحني حسن الختام واجعل موتي في طاعتك، اللهم اجعلني ممن تقول لهم الملائكة حين يتوفاهم الملائكة طيبةٌ فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اللهم قبل عمرتي واغفر لي وتب عليَّ واجعلني من عتقائك وأهل جنتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين يا رب.

اللهم إني نويت العمرة، فيسرها لي، إلا إذا حبسني حابس، وكن معي يا رب العالمين.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

اللهم إني قد أحرمت لأداء عمرة، أقصد بها وجهك الكريم، فاعف عني واغفر لي يا كريم.

اللهم أعوذ باسمك العظيم، من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على رسولك الكريم، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك.

اللهم إني قد قصدت بيتك، أريد عمرةً، تغفر لي بها ذنبي، وتستر لي بها عيبي، وتفرج همي، وتقضى ديني، وتجب دعوتي يا كريم.

اللهم اجعل عمرتي مبرورةً، وسعيي مشكوراً، وذنبي مغفوراً، وعملي مقبولاً.

اللهم إني أسألك أن تضع وزري، وتطهر قلبي، وترفع ذكري، وتغفر ذنبي.

اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وعقلي على يقينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك، ما تبلغنا به جنتك.

اللهم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا عيباً إلا سترته.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن سخطك، ومن النار.

اللهم اجعلها عمرةً تمحو بها سيئاتي، وتزيد بها حسناتي، وترفع بها درجاتي.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

لبيك اللهم عمرة دعاء

اللهم قني عذاب النار يوم تبعث عبادك.

اللهم ارزقني الجنة بغير حساب.

اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اجعله حجًا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور.

يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلي النور.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني وأخلف علي كل غائبة لي منك بخير.

دعاء العمرة لشخص آخر

اللهم اغفر وارحم وتقبل عمرة [اسم الشخص] واجعلها عمرة مبرورة وذنبًا مغفورًا.

اللهم اجعلها له سببًا للتقرب إليك وزيادة في الإيمان والحسنات.

اللهم اكتب له الأجر والثواب واغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واجعلها شفيعة له يوم القيامة.

اللهم ارزقه التوفيق والسداد في حياته، واجعله من عبادك المخلصين والمتقربين إليك، اللهم آمين.

دعاء الرجوع من العمرة

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة البيت العتيق مثلك وأن يجعلها خير هداية لنا إن شاء الله تعالى.

تقبل الله عمرتك، وأنت مغفور الذنوب إن شاء الله كيوم ولدتك أمك يا رب العالمين.

تقبل الله عمرتك وكتب لك أجرها وثوابها وغفر ذنبك وتقبل منك صالح الأعمال وخير الدعاء ورزقك الله الحج إن شاء الله.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منك ويجعلك من الصالحين وأن يغفر لك ذنوبك.

تقبّل الله منسكك، وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك. تَقَبَّلَ الله عمرتك، وَزَكَّى عَمَلَك، وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الْعَوْدَ إلَى بَيْتِهِ الْحَرَامِ.

أطال الله في عمرك وتقبّل عمرتك ورزقك مثلها كثيراً، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك الحج في القريب العاجل وأن يجعله خير الختام لنا إن شاء وحده.

تقبل الله منا ومنكم العمرة إن شاء الله ورزق كل من يتمنى أداءها هذا الفضل العظيم إنه على كل شيء قدير.

تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، عمرة مقبولة وذنبًا مغفورًا وصلاحًا لك إن شاء الله تعالى.

اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، حمداً على سلامتك وعمرة مقبولة إن شاء الله.

تقبل الله عمرتك ورزقنا وإياك الحج في القريب العاجل إن شاء وحده، رزقنا الله وإياك الصلاح والتقوى وحصّننا بقدرته من كل شر وجعلنا من الصالحين والمتّقين، اللهم آمين.

تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، عمرة مقبولة وذنبًا مغفورًا وصلاحًا لك إن شاء الله تعالى.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منك ويجعلك من الصالحين وأن يغفر لك ذنوبك.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة البيت العتيق مثلك وأن يجعلها خير هداية لنا إن شاء الله تعالى.

اللَّهم أنتَ الصاحِبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللَّهم أصحَبنا بنُصحِكَ واقلِبنا بذمّةٍ، اللَّهمَّ ازوِ لنا الأرضَ وهوِّن علينا السَّفر، اللَّهم إني أعوذُ بكَ من وَعثاءِ السفرِ وَكآبةِ المنقلبِ.

اللهم أنت الصاحب في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الضَّيعةِ في السفرِ والكآبةِ في المنقلب، اللهم اقبضْ لنا الأرضَ وهوِّنْ علينا السفر.

اللَّهمَّ بِك أصولُ وبِك أحولُ وبِك أسيرُ.

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أعوذُ بِكَلماتِ اللَّه التَّامَّةِ من شرِّ ما خلَق لم يَضرَّهُ في ذلكَ المنزلِ شيءٌ حتَّى يرتحلَ منهُ.

دعاء إتمام العمرة تويتر

اللهم لك الحمد على إتمام العمرة اللهم تقبلها منا يا رب.

اللهمّ اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مكة، والنظر لـلكعبة، والسجود في الحرم، اللهٌم لك الحمد على تمام العُمرة، اللهٌم اجعلها مقبوله واغفُر لنا ذنوبنا وتقبل دعائنا يا رب.

دعاء العمرة للاب

لبيك اللهم عمرة عن أبي لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

لبيك اللهم عمرة عن أمي؛ لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة عن أمي لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

دعاء قبول العمرة للميت

اللهم إني نويت أن أعتمر لك ولوجهك الكريم ونويت أن أهدي أجر هذه العمرة وأجرها لـ(اسم المتوفي) فتقبل يارب عملي وعمرتي واجعلها واصلةً خالصة، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم.

يا رب اجعل هذه العمرة عمرة مبروكة وسعيها مشكور وذنبها مغفور وعملها مقبول وتجارة لا تبور، اللهم أكتبها في صحيفة من نويت الاعتمار عنه وارحمني وراحمه واجعلني من الناجين من عذابك.

عبارات بعد الانتهاء من العمرة