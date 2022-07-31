الدعاء للأم بعد وفاتها بالمغفرة والرحمه والعتق من النار، تعتبر من أعظم الأعمال، لأن بعد الموت ينقطع عمل العبد، إلّا من ثلاثة وهي الصدقة الجارية ودعاء الناس له وترك علم يُنتفع به.

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دعاء لأمي المتوفية في السنة الهجرية الجديدة 1444

اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم استرني على وجه الارض.

اللهم ارحمني في بطن الارض، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك، بسم الله طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد

اللهم عبدك فلان عظّم أجره ونوره، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وأفسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده،

اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل قبرها روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، الله ارزق أهلها وأحبابها الصبر، اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمنا أجرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم إنه عبدك وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وهديته للإسلام وأنت أعلم بسره وعلانيته وجئنا نشفع له فأغفر له.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

يا الله احشره مع المتّقين، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك (كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية).

دعاء لأمي الميتة

اللهم وسع قبر أمي واجعله مد بصرها.

اللهم ارزقها الرحمة بدعائنا لها، وخفف عنها واغفر لها وارحمها.

اللهم اجعل صلاتها وذكاتها وقيامها وركوعها شفيعًا لها.

ربنا اجعل القرآن شفيع لها، ونور لها في ظلمات القبر.

دعاء لامي بالرحمه والمغفره

اللهم اغفر لأمي وارحمها، واجعل الجنّة نصيبها وجزاءها.

اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلِها وزوجًا خيرًا من زوجها وأدخِلها الجنة وأعِذها من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم اجزها عن الإحسان وعن الإساءة عفوًا وغُفرانا. اللهم اجعل القرآن لذنوبها ممحصًا، ومن النار مُخلِّصًا، ومن الجنة مقربا.

دعاء للام المتوفية في الأربعين

اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللـهـم عاملها بما انت اهله ولا تعاملها بما هي اهله.

30 دعاء للام المتوفية

اللهم ثبت أقدامها على الصراط المستقيم.

اللهم ارحم من تساوت عندهم الأوقات لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يُضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقهم بفيض من جنتك .

اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم ثبت أقدامها عند سؤالك.

اللهم اغفر لوالدتي وارحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها، ووسّع مدخله واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقّها من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذها من عذاب القبر.

اللهم ارحم فقيدة قلبي وانس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها .

اللهم إرحم من تساوت عندهم الأوقات لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يُضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقهم بفيض من جنتك .

اللهم ارحم امي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه هي وجميع موتى المسلمين .

اللهم أرحم أمي فهي أغلى مافقدت وأسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها .

اللهم يا رحمن الدنيا والآخر ورحيمهما ارحمنا وارحم أمة محمد رحمة كافة تغنينا عن رحمة من سواك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا كبيرنا وصغيرنا اللهم من احييته منا فاحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان.

اللهم أرحم ( أمى) رحمة واسعة وتغمده برحمتك اللهم ارحمها فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم انزل نورا من نورك عليها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ،اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها.

اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. .

اللهم أنت غني ونحن الفقراء فأنت غني ونحن الفقراء فأنت غني من عذابها فارحمها.

اللهم إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها وان كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها اللهم أجعل ذريتها سترا بينها وبين نار جهنم.

اللهم اجعل ذريتها ذرية صالحة تدعوا لها بخير إلى يوم الدين.

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن مواطن الدود إلى جناتك جنات الخلود.

لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضيه وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين اللهم انت غني ونحن الفقراء فانت غني ونحن الفقراء فانت غني من عذابها فارحمها.

يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارتها ونجدتها في قبرها ورحمتها وتسلية اهلها وسلوانهم.

يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

اللهم كما أمطرت علينا من خيرك، أمطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك.

اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وذرية خيرا من ذريتها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود لا إله الا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وآره مكانها من الجنة وقل لها أدخلي من أي باب تشائين.

اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك تحتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابها فارحمها.

اللهم وارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك اللهم أرجع نفسها إليك راضية مرضية وأدخلها في جنتك مع عبادك الصالحين

اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ أنقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

دعاء لامي المتوفية يصلها في قبرها

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به فاغفر له وارحمه.

اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً.

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

اللهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنّات النّعيم يا ربّ العالمين.

اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً.

اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً.

أدعية للام المتوفية يوم الجمعة

اللهم ارحمها رحمة تطمئن بها نفسها وتسعد بها روحها.

اللهم عوض شبابها بجنتك، اللهم بردًا وسلاماً عليه إلى يوم يبعثون واجمعنا بها في جنة الخلد والنعيم يارب العالمين.

يارب في يوم الجمعة انر قبرا وضعت فيه قطعة من قلبي اللهم ارحمها رحمة واسعة واره مقعده بالفردوس يالله.

اللهم في يوم الجمعة لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمها برحمتك واغفر له.

يوم الجمعة اللهم ارحم والدي برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك عادل مبارك بضيافتك وليس هناك أكرم وارحم منك اللهم اغفر لها وارحمها و نور قبرها واجعله من المنعمين في قبرها اللهم انت رحمن الدنيا والآخره اللهم آنس وحشتها يا حي يا قيوم.

اللهم في يوم الجمعة أنر قبر امي اللهم ارحمها واجعل المسك ترابها والحرير فراشها و اجعل قبرها روضه من رياض الجنة يارب.

اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

اللھم وفي يوم الجمعة إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم وبحق هذا الإحسان ارحمه واغفر له اللهم اكرم نزله و وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم في هذه الجمعة أنر قبر امي و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

اللهم ارحمه في بطن الأرض واستره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وأنت أخذته وأنت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفر له.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحم والدتي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء ٢٠٢٢

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1444