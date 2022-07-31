تستقبل الأمة الإسلامية العام الهجري الجديد 1444، وسط حالة من الفرح والبهجة والأمنيات بأن يكون عام ملىء بالخير والأمان والسكينة.

وفي هذا المقال سنتناول هذه الأدعية، دعاء السنة الهجرية الجديدة 1444، دعاء السنة الهجرية الجديدة، دعاء السنة الهجرية الجديدة اللهم أدخله علينا، دعاء السنة الجديدة للحبيب،دعاء دخول السنة الجديدة 2022 .

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1444

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق.

اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللهمّ نسالك في فجر يوم الجمعة دعاء مُستجاب وذنب مغفور وحاجَات مقضية، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

الحمد لله الذي لا يرجي إلّا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم أن نلقاك، اللّهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

دعاء السنة الهجرية الجديدة

اللهم إنا نسألك فى بداية هذا العام فتحًا وتيسيرًا وتوفيقًا ومغفرة ومحبة منك..اللهم فرج عنا فيه كربنا كما فرجت عن يونس كربه، وأدركنا برحمتك كما أدركت "هاجر"، حين قالت: لن يضيعنا، وعاف مرضانا كما برأت "أيوب" من مرضه.

دعاء السنة الهجرية الجديدة اللهم أدخله علينا

اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، وجوار من الشيطان، ورضوان من الرحمن.

دعاء السنة الجديدة للحبيب

1. اللهم اكتب لعائلتي واصدقائي واحبتي خير الأقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.

2. اللهم في بداية هذه السنة الجديدة نسألك فرجا لجميع همومنا و تحقيقا لآمالنا و استجابة لجميع دعواتنا وشفاء لمرضانا ورحمة لمواتنا.

3. اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت.

4. اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

5. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أحبابنا وأهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

6. اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

7. عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه بأرباحه وخسائره براحته وتعبه بآماله وآلامه ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدا بإذن الله خيرا .

8. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

9. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

10. اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.

11. اللهم في هذه السنة الجديدة أفرح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهمومنا، وأغفر ذنوبنا وخطايانا، وأشفي مرضانا، وأرحم موتانا وموتى المسلمين.

12. اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، وإستجابة دعاء فأجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

13. اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة وانظر للأمام نظرة انتصار.

14. مع بداية أول أيام العام الجديد اللهم ارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال.

15. اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير وأمن وبداية نهضة للأمة الإسلامية والعربيه يا رب العالمين اللهم حقق في هذا العام كل أمانينا وزد في ايماننا وأعنا على طاعتك ووفقنا يارب واصلح قلوبنا وحقق احلامنا.

دعاء دخول السنة الجديدة 2022

اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .

اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة و ونهايتها خير.

اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.

يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

اللهم بداية للأيام الجميلة.

اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

اللهم أعنّي و أجعلها نهاية جهدي فرح.

اللهم اجعلها سنة خير وسعادة وتحقيق أمنيات مع بداية السنة الجديدة.

اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

اللهم اجعل السنة الجديدة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم كما اقتربت بداية السنة الجديدة ، نسالك توفيقا من عندك وبدايه خير للجميع.

مع بداية السنة الجديدة اللهم سنة بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

اللهم سنة جديدة بلا أوجاع، بلا فقد، بلا هموم، سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس تجاهك.

اللهُم إن حياتي مقلوبة رأسًا علي عقب وأشكو من أنني تائه في المُنتصف في كُل شئ فرتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر وإختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.

اللهم يارب الأرباب ويامجري السحاب وياهازم الأحزاب أسألك أن تجعل نهاية هذه السنة جميلة على كل المسلمين والمسلمات اللهم اجعلها آخر الأحزان.

اللهم اجعل هذه السنة كغيمة سريعة هاطلة مبّشرة لا مهلكة سهلة لا عسرة ياكريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحًا.

اللهم اجعلها بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح والتوفيق يارب.

مع بداية السنة الجديدة اللهم سنة بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

دعاء لمن ثقل قلبه

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