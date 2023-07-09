في 19 يوليو 2023 يستقبل المسلمون في كافة أنحاء العالم بداية عام هجري جديد 1445 حيث يعتبر مناسبة دينية هامة ينتظرها المسلمون للاحتفال بها والأدعية للأموات بمناسبة رأس السنة الهجرية، وفيما يلي دعاء لأمي المتوفية في العام الهجري الجديد 1445:

دعاء لأمي المتوفية في العام الهجري الجديد

أجمل أدعية من دعاء لأمي المتوفية في العام الهجري الجديد سيتمّ ذكرها فيما يأتي، الدّعاء هو أعظم الأمور التي يقدّمها المسلم لوالده المتوفى:

اللهم يا رب في العام الهجري الجديد 1445 ارحم من هم تحت التراب، الذين يترقبون منا دعوة صادقة اللهم ارحم تلك الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم، ووسع لهم قبورهم، واتقهم من النيران.

يا رب يا الله احشره مع المتّقين، اللهمّ يا رب احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم استرني على وجه الارض.

اللهم يا رب ارحمني في بطن الارض، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك، بسم الله طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.

اللهم يا رب انزل على قبور موتانا الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم جازهم بالحسنات احسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين، يارب اجبر كسر قلوبنا على فراقهم، ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا، وابني لنا ولهم بيوتا في الجنة، واجعل ملتقانا هناك آللهّمً آمٌيّـنً يَآرْبً آلعّالمٌيْنً، وصلى اللهم على محمد وال محمد.

اللهم يا رب عبدك فلان عظّم أجره ونوره، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وأفسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده،

عام جديد بدون أمي اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم

اشتقت إلي أمي المتوفية اللهم يا رب لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق.

دعاء لامي بالجنه

اللهم اجعل أمي سيدةً من سيدات أهل الجنة، إلهي ومولاي، ارزق أمي الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم ارزقها الجنة، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها جارةَ النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقها لذة النظر لوجهك الكريم.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب اجعل قبرها روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، الله ارزق أهلها وأحبابها الصبر، اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمنا أجرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

اللهم إنه عبدك وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وهديته للإسلام وأنت أعلم بسره وعلانيته وجئنا نشفع له فأغفر له.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

دعاء لامي المتوفية ٢٠٢٣ اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

دعاء للميت في السنة الجديدة

اللهم يا رحمن يا رحيم أسألك في هذه السنة الجديدة أن تجعلها رحمةً ومغفرةً في قبره اللهم آنس وحشته اجعل له فيه الضياء والنور والفسحة والسرور من يومنا هذا إلى يوم النشور.

اللهم يا واسع الرحمة والغفران يا عظيم المن يا حسن التجاوز أسألك في السنة الجديدة أن ترحمه وتغفر له وأن تكرم نزله وتوسع مدخله أغسله من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد ونقه منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم ارحم من مات وفاضت روحه إليك بحق بداية هذه السنة، من لم يكتب لهم أن يعيشوا سنة جديدة، اللهم ارحم من هم تحت التراب ولم يدركوا السنة الجديدة معنا، اللهم اجعلها عليهم سنة مغفرة ورحمة يا رب العالمين.

في العام الهجري الجديد اللهم ارحم كل عزيز فقدناه واصبح القبر داره، اللهم أكرمه من فضلك وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

ربي رجوتك ومن أرجو سواك وأنت ربي وحسبي ورجائي أسألك باسمك الأعظم أن تجعل هذه السنة الجديدة نعيم دائم على “صلة القرابة” في قبره وأن توسع له فيه وأن تجعله داراً من ديار الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار وأن تبشره فيه بالفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم يا رب إني حين فقدته أظلمت عليّ الدنيا، فتنازلتُ عن كل سَعادة الدُّنيا وأيقنتُ بأنّها مهما طالت لَنْ تَدوم للأبد، فاللهم اجعله في دار الخلد منعماً ضاحكاً حتى نلتقي، كل عام وأنت في الجنة يا أغلى من فقدت.

دعاء لامي المتوفية يصلها في قبرها