المولد النبوي الشريف هو ذكرى إسلامية عظيمة ومباركة على الأمة الإسلامية في جميع البلاد، وفي هذا اليوم ولد فيه الضياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وينير طريقنا إلى الحق والإسلام ليكون خاتم الأنبياء، وفيما يلي أجمل دعاء لأمي المتوفية في المولد النبوي الشريف:

دعاء لأمي المتوفية في المولد النبوي الشريف

إلى أمي المتوفية اللهم ارحم والدتي المتوفاة واغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم اجعلها ممن قالت لهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

اللهم اجمعني بها في جنات النعيم، يا رحمن يا رحيم، آمين.

اللهم ارحم واغفر لأمي، واجعلها ممن قالت لهم الملائكة.

اللهم اجعلها في جنات النعيم، واجعلها شفيعة لي يوم القيامة، وارزقها السعادة والراحة في الدنيا والآخرة، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واجعلها تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم املأ قلبها بالإيمان والسكينة، واجعلها قرة عين لي ولأهلها، يا رب العالمين، آمين.

إلى أمي المتوفية اللهم اغفر وارحم والدتي المتوفية، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجعلها ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعل لها في قبرها نورًا وسرورًا، ولا تجعل لها فيه ظلمة ولا حزنًا، اللهم اجمعني بها في جنات الفردوس الأعلى، واجعلها شفيعة لي يوم القيامة، واغفر لها ذنوبها وقنا عذاب النار، يا رحمن يا رحيم، آمين.

دعاء قصير عن الأم المتوفية

اللهم أرجِع نفسها إليك راضية مَرضِية، وأدخلها جنتك مع عبادك الصالحين.

اللهم لا تحرم أمي رائحة الجنة، فهي لم تحرمني شيئاً من الدنيا.

اللهم ارزقها بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوة، وبكلّ كلمةٍ كرامة، وبكلّ آيةٍ سعادة، وبكلّ سورةٍ سلامة، وبكلّ جُزءٍ جَزَاء.

دعاء لامي المتوفية في رجب

اللهم ارحمه ولا تجعله شقيًا عند لقاءك يا ملك الملوك.

يا الله إن عبدك كان يخافك ويرجو ثوابك ويخشى عقابك، فأرزقه يا الله مجاورة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخُلد يا رب العالمين.

يا الله إن عبدك كان يخافك ويرجو ثوابك ويخشى عقابك، فأرزقه يا الله مجاورة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخُلد يا رب العالمين. اللهم اعف عنه اللهم اعف عنه اللهم اعف عنه بحق قولك الحق (أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

يا رحيم يا كريم أسألك أن تجزه عن حسناته خير الجزاء، وأن تتجاوز عن خطاياه وأن تبدلها بالحسنات يا غفور يا رحيم.

اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان.

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وترضى عنه وتسلمه من النار يا رب العالمين.

اللهم اجعل عمله الصالح في الدنيا شفيعًا له يوم أن يلقاك.

يا رحمن يا رحيم، أتوسل إليك أن تيمن كتابه وأن تيسر حسابه، وألا تجعل له ذنبًا إلا غفرته، وأن تجعل مثواه الجنة يا الله.

يا الله.. أنت تعلم أن ميتنا شهد لك بالوحدانية وبأن محمد عبدك ورسولك.

أسألك يا الله أن تغفر له وترحمه وتجمعه في جناتك مع عبادك الصالحين.

أنت الغني عن عذاب عبادك يا الله، أتوسل إليك أن تتجاوز عن سيئاته وأن تغفر له جميع ذنوبه.

يا الله هو عبدك وليس له من يرحمه سواك فاجعله مُنعمًا في قبره يا رب العالمين.

أسألك اللهم أن تنير قبره وأن تؤنس وحشته وأن تجمعنا به في جنات الخلد يا أكرم الأكرمين.

يا الله أنت تعلم كم صبر عبدك على البلاء في الدنيا، أسألك يا الله أن تجازيه على صبره خير الجزاء.

أسألك يا رحيم أن تجعله برفقة النبيين والصديقين والشهداء في جنات النعيم.

أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وتغفر له وأن تربط على قلوب ذويه وأن تلهمهم الصبر والسلوان.

أسألك يا رحيم أن تباعد بين ذنوبه وخطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم أرزقه رضاك عليه في الدار الآخرة، وأرزقه شربة هنيئة من يد حبيبك محمد شربة لا يظمأ بعدها أبدًا

يا من لا إله إلا أنت، أتوسل إليك أن ترزقه الثبات على الصراط المستقيم.

دعاء أمي متوفية

يا رب اغفر لأمي مغفرة واسعة، بحجم كرمك وعطائك الذي لا يقل ولا ينضب، واشملها برحمة واسعة من عندك التي وسعت بها كل خلقك.

يا رب يا الله أسألك أن تجعل كلَّ فعل صالح أفعل في ميزان حسنات أمي، وأسألك أن تتغمدها برحمتك وأن تنقها من الذنوب والخطايا والآثام.

اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها.

دعاء للام المتوفية في رمضان

اللهم إنك عفوٌ تُحب العفو فاعف عن أمي.

اللهم إن أمي في ذمَّتك وحبل جوارك، اغفر لها وقِها فتنة القبر، وعذاب النار، أنت أهل العفو والمغفرة.

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت غنيٌ عن عذاب أمي فاغفر لها وارحمها.

اللهم يا مجيب الدعوات، وسامع الأصوات، حرّم أمي على النار. اللهم أجِر أمي من عذاب النار يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لأمي ما قدمت وأخرت، وما أعلنت وأسرَّت، وقِها عذاب النار.

اللهم إني اسألك ألا تجعل أمي من الخاسرين، وحرَّمها على النار، واعف عنها إنك العفو الغفور.

اللهم اكتب أمي من عتقائك من النار، يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، حرِّم وجهها على النار.

اللهم اجعل أمي سيدةً من سيدات أهل الجنة.

اللهم إن كانت أمي من المحسنين فارفع درجتها وزد حسناتها، وإن كانت من المسيئين فاغفر لها وتجاوز عن سيئاتها، إنك أنت العفو الغفور.

اللهم ارحم أمي واغفر لها بقدرِ ما رعتني وربتني. اللهم اغفر لها بحجم عطائك الذي لا ينفذ.

اللهم نقها من ذنوبها كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء.

اللهم نجِها من عذاب القبر، وعذاب النار، اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة يا كريم يا غفور.

اللهم اصرف عن أمي عذاب النار.

اللهم اعتق رقبة أمي من النار، إنها أمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك ألا تُخزها يوم القيامة وأبعدها عن النار، يا رب العالمين.

دعاء للام المتوفية عند الشيعه