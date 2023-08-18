دعاء لأمي المتوفية في شهر صفر وهو الشهر الثاني من العام الهجري 1445، وهو الشهر الذي يجمعون الناس فيه الطعام والحَبّ من المواضع، وقيل أيضًا إنه سمي صفرًا لإصفار مكة المكرمة من أهلها إذا سافروا، وقيل سمّي بذلك لأنه الشهر الذي كانوا يغزون فيه القبائل، ويتركون مَن لقوا صفرًا من المتاع أيّ بلا متاع.

دعاء لأمي المتوفية في شهر صفر

اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها،وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد،ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدلها دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهلها،وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.

اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم استرني على وجه الارض.

اللهم ارحمني في بطن الارض، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك، بسم الله طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد

اللهم انزل على قبور موتانا الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم جازهم بالحسنات احسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين، يارب اجبر كسر قلوبنا على فراقهم، ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا، وابني لنا ولهم بيوتا في الجنة، واجعل ملتقانا هناك آللهّمً آمٌيّـنً يَآرْبً آلعّالمٌيْنً، وصلى اللهم على محمد وال محمد.

اللهم إنك أرحم مني عليه فأدخله الجنة من أوسع أبوابها وجميع موتى المسلمين.

اللهم عبدك فلان عظّم أجره ونوره، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وأفسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده،

اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق.

اللهم يا رب أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

يا الله احشره مع المتّقين، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية".

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل قبرها روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، الله ارزق أهلها وأحبابها الصبر، اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمنا أجرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم إنه عبدك وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وهديته للإسلام وأنت أعلم بسره وعلانيته وجئنا نشفع له فأغفر له.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

دعاء لامي المتوفية يصلها في قبرها

اللهم يا ر ب اغفر لامي وثبت أقدامها وأسكنها الفردوس الأعلى.

اللهم يا رب اغفر لأمي وأنزل عليها نور من نورك فى قبرها اللهم اغفر لأمي واوسع مدخلها اللهم اغفر لأمي وآنس وحدتها.

اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفر لهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

30 دعاء للام المتوفية

اللهم اغفر لامي وارحمها

اللهم اعف عن أمي وعافي عنهااللهم أكرم نزل أمي ووسع مدخلها

اللهم اغسل أمي بماء وثلج وبرد

اللهم نقى أمي من الخطايا

اللهم نقى أمي من الدنس

اللهم أبدل أمي دارا خيرا من دارها

اللهم أبدل أمي أهلا خيرا من أهلها

اللهم أبدل أمي زوجا خيرا من زوجها

اللهم ابعد عن أمي فتنة القبر وعذاب النار

اللهم اغفر لامي فلانة ويتم ذكر اسمها فهي فى ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار

يا رب ارحم أمي واغفر لها

اللهم ادخل أمي الجنة

اللهم اجعل أمي في جنة النعيم

اللهم اجعل أمي في الفردوس.

اللهم ارحم أمي رحمة واسعة

اللهم ارحم أمي فوق الأرض

اللهم ارحم أمي تحت الأرض

اللهم ارحم أمي يوم العرض عليك.

اللهم اغفر لأمي بحجم كرمك

اللهم اغفر لأمي بحجم عطائك

اللهم اغفر لأمي بحجم واشملها برحمة واسعة

اللهم اغفر لأمي بحجم وتغمدها برحمتك

اللهم اغفر لأمي وارحمها

اللهم اغفر لأمي وأكرم نزلها.

اللهم اغفر لأمي وأبدلها دارا خيرا من دارها

اللهم اغفر لأمي وأبدلها أهلا خيرا من أهلها

اللهم اغفر لأمي وأبدلها ذرية خيرا من ذريتها اللهم اغفر لأمي وأبدلها وزوجا خيرا من زوجها

اللهم اغفر لأمي أدخلها الجنة بغير حساب

اللهم اغفر لأمي برحمتك يا ارحم الراحمين

اللهم اغفر لأمي إنها كانت من المحسنين

دعاء لامي بالرحمه والمغفرة

اللهم اغفر لأمي وانقلها من ضيق اللحود

اللهم اغفر لأمي وانقلها من مراتع الدود

اللهم اغفر لأمي وانقلها لجناتك جنات الخلود

اللهم اغفر لأمي وأطعمها من الجنة

اللهم اغفر لأمي واسقها من الجنة

اللهم اغفر لأمي وقها من فتنة القبر

اللهم اغفر لأمي وابعد عنها عذاب النار

اللهم اغفر لأمي وارجع نفسها إليك راضية مرضية اللهم اغفر لأمي وأدخلها في جنتك مع عبادك الصالحين

اللهم اغفر لأمي واسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا

اللهم اغفر لأمي وثبت قدمها

اللهم اغفر لأمي واكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار.

اللهم اغفر لأمي واكتبها عندك من الصابرين

اللهم اغفر لأمي وعاملها بما أنت أهله

اللهم اغفر لأمي ولا تعاملها بما هي أهله

اللهم اغفر لأمي واجزها عن الإحسان إحسانا

اللهم اغفر لأمي واجزها عن الإساءة عفوا وغفرانا

اللهم اغفر لأمي واجعل قبرها روضة من رياض الجنة

اللهم اغفر لأمي ولا تجعله حفرة من حفر النار

اللهم اغفر لأمي أنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك

اللهم اغفر لأمي وثبتها عند السؤال

اللهم اغفر لأمي ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبه

اللهم اغفر لأمي وانظر لها نظرة رضا

اللهم اغفر لأمي وأسكنها فسيح الجنان

اللهم اغفر لأمي واحشرها تحت لواء حبيبك المصطفى

اللهم اغفر لأمي وعطر قبرها برائحة من مسك الجنة

اللهم اغفر لأمي وأسكنها جنات الفردوس الأعلى

اللهم اغفر لأمي وبيض وجهها

اللهم اغفر لأمي وأعطها الكتاب بيمينها

اللهم اغفر لأمي وثبت أقدامها على الصراط

اللهم اغفر لأمي واحشرها مع عبادك المتقين

اللهم اغفر لأمي واحشرها في زمرة عبادك الصديقين اللهم اغفر لأمي واحشرها مع عبادك الصالحين، اللهماللهم اغفر لأمي وتغمدها برحمتكاللهم اغفر لامي وثبت أقدامها وأسكنها الفردوس الأعلى.

اللهم اغفر لأمي وأنزل عليها نور من نورك فى قبرها

اللهم اغفر لأمي واوسع مدخلها

اللهم اغفر لأمي وآنس وحدتها

اللهم اغفر لأمي واجمعني بها في جنتك يا رب العالمين.اللهم ارحم أمي رحمة واسعة

اللهم اغفر لأمي واجعل قبرها جنة

يا رب لا تحرم أمي من رائحة الجنة

اللهم اجعل قبر أمي نور ووسع مدخلها وآنسها في وحشتها.

اللهم أبدلها دار خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها.

اللهم اكتب أمي من الصالحين اللهم اكتب أمي من الصالحين اللهم اكتب امي من الصديقين اللهم اكتب امي من الشهداء اللهم اكتب امي من الأخيار اللهم اكتب امي من الأبرار.

اللهم ثبت امي عند السؤال يا رب ارحم امي ولا تعذبها.

اللـهـم أسكن امي فسيح جناتك اللهم اغفر لأمي وتجاوز عن السيئات اللهم عطر قبر أمي برائحة المسك اللهم احشر أمي مع عبادك المتقين.



اللهم أنزل علي أمي نوراللهّم ارحم أُمي رحمة واسعة.

دعاء للام المتوفية تويتر

يارب استودعتك قبرًا ضمّ قلبي وروحي وأغلى ما فقدت، اللهم أنر قبر امي بنور الجنة، واجعلها راضية مرضية ضاحكةَ مستبشرة بما هي فيه من نعيم وترف يا حيّ يا قيوم يا أرحم الراحمين هي فقيدتي وحُزني الأول ، وأطهر قلب ذهبت بلا عودة، اللهُم ارحم أمي واغفر لها.

دعاء لامي المتوفية في الفجر

اللهم ارحم فقيدة قلبي وانس وحشتها واجمعني بها في جنتك.

اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها.

اللهم يا رب أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وأنتقلت إلى جوارك الله اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا.

اللهم زدنا سرورا على سرورها وبيض وجهها عند لقائك.

يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم.

اللهم إنا نحسبها عندك شهيدة فاجعلها كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

يا الله اغفر لها بعدد قطرات دمها وأكثر منها.

يا قيوم أقمها على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابتها وتثبيتك إياها عند السؤال.

اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا وحسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياها في قبره.

اللهم زدنا يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيها برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرة بهم.

دعاء لامي المتوفية في يوم الجمعة

اللهم إني أسألك أن ترحم أمي وأمهات المسلمين وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يتنعمون فيها.

يا الله يا رب أدعوك دعاء الرحمة والمغفرة والجنة لأمي المتوفية، فاللهم تقبل واجعلها أسعد خلقك في قبرها.

اللهم يا رب أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه.

اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبداً، اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك.

اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل والنهار، وارحمها بقدرتك يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسها الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها.

اللهم اشفها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته.

دعاء لامي المتوفية في رمضان

اللهم إني اسألك ألا تجعل أمي من الخاسرين، وحرَّمها على النار، واعف عنها إنك العفو الغفور.

اللهم يا مجيب الدعوات، وسامع الأصوات، حرّم أمي على النار.

اللهم أجِر أمي من عذاب النار يا أرحم الراحمين.

اللهم اكتب أمي من عتقائك من النار، يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، حرِّم وجهها على النار.

اللهم اجعل أمي سيدةً من سيدات أهل الجنة. إلهي ومولاي، أرزق أمي الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم اعتق رقبة أمي من النار، إنها أمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك ألا تُخزها يوم القيامة وأبعدها عن النار، يا رب العالمين.

دعاء لامي المتوفية قصير