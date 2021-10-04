دعاء لأهل عُمان من الأعصار مكتوب، تعتبر الأدعية من أهم الأمور التي يمكن أن تدفع البلاء، وترفع الهلاك عن الأمة الإسلامية جميعاً، إن أهلنا في عُمان بأمس الحاجة إلى الدعاء لهم لرفع الضرر والبلاء عن سلطنة عُمان.

دعاء لأهل عُمان من اعصار شاهين



اللهم ارفع غضبك ومقتك عن أهلنا في عُمان اللهم احفظهمة بحفظك الذي لا يرام، واحفظهم بعينك التي لا تنام،وارفع عنهم البأس يا الله، واذهب عنهم شر ما قضيت يا الله، اللهم اصرف عنهم إعصار شاهين.

يا خالق الأرض والسماء ويا منشىء السحاب ومنزل الأمطار، ويا مدبر الأمر بالليل والنهار، اصرف شر الإعصار عن أهلنا في سلطنة عُمان، واجعل أمطاره خير وبركة تنبت بها الزرع، لا أمطار عقاب ونقمة على بلادنا في عُمان، يا غياث المستغيثين أغثهم يا غياث المستغيثين أغثهم.

اللهم احفظ أهلنا في عُمان، واحفظ كافة بلاد المسلمين، اللهم لا تقتل أهلنا في عُمان بغضبك، ولا تهكلهم بعذابك، اللهم عافهم واصرف عنهم شر الإعصار شاهين، اللهم اجعله يمر عليهم مرور سلام يا الله، يا الله، يا الله.

دعاء الأعاصير

اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين.

اللهم يا خالق الأرض والسماء ويا منشئ السحاب ومنزل الأمطار ويا مدبر الأمر بالليل والنهار أصرف عنا شر الإعصار وأجعلها أمطار خير وبركة تنبت بها الزرع لا أمطار عقاب ونقمة يا غياث المستغيثين أغثنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين.

اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.

اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

دعاء لعمان من اعصار شاهين

"اللهم اجعلها أمنا وأمانا أينما عصفت، بردا وسلاما على من نزلت.. اللهم استودعناك سلطنة عمان فاجعلها بحفظك ورعايتك".

دعاء المطر

اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وورد أيضا "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

دعاء العواصف والامطار

(اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِوَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ).

دعاء الاعصار والريح

"اللهم يا خالق الأرض والسماء ويا منشئ السحاب ومنزل الأمطار ويا مدبر الأمر بالليل والنهار أصرف عنا شر الإعصار وأجعلها أمطار خير وبركة تنبت بها الزرع لا أمطار عقاب ونقمة يا غياث المستغيثين أغثنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا".

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. ياغفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا و يا عفو اعفو عنا ..إنك أنت التواب الرحيم .

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني من أمر دنياي و آخرتي فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث لا أحتسب واغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي و اقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك.

اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك اللهم انا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك.

اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو الى غضبك أو يدني الى سخطك أو يميل بنا الى ما نهيتنا عنه أو يبعدنا عما دعوتنا اليه.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا انك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا واعفو اعف عنا.

دعاء الإعصار تويتر

اللهم إنّا نستودعك أهلنا وإخواننا في سلطنة عمان واليمن فاحفظهم بعينك التي لا تنام اللهم بردًا وسلامًا عليهم اللهم استودعناك سلطنة عُمان واليمن برهما وبحرهما وجوهما.

اللهم إنّا استودعناك عُمان وأهلها

دعاء الإعصار