البوابة - دعاء لامي المتوفية ليلة عيد الفطر هذا ما سيتناوله موضوع هذا المقال، حيثُ تمتلك الأم أصدق عاطفة، وفقدان الأم كفقدان الروح للجسد فلا يبقى للحياة طعم أو لون دونها، وفي عيد الفطر يقوم الكثير من الناس بالدعاء والتضرع لله بطلب الرحمة لمن رحل عنهم وخاصة عندما تختلط مشاعر الاشتياق للأم في العيد، لذا يهتم موقع البوابة بتقديم مجموعة أدعية للأم المتوفية ليلة عيد الفطر.

دعاء لامي المتوفية ليلة عيد الفطر

اللهم يا رب إني أسأله أن يُغيث قبركِ يا أمي في عيد الفطر المُبارك رحمةً تسعُ السماوات والأرض، ونوراً مداد المشرق والمغرب، أن يُسكنكِ في جناتِ النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء، هذا أجمل دعاء لامي المتوفية ليلة عيد الفطر.

اللهم يا رب اني اشتقت لأمي و صوت أمي و دعاء أمي، فاللهم في عيد الفطر المبارك أرحم من باتت في قبرها وحيدة ربي أجعل أعمالها مؤنسة لها واجعلها مطمئنة برضاك و عفوك يا رب العالمين، الله يرحمك و يغفر لك و يجمعني فيك في جنات النعيم.

اللهم يا رب ارحم من كانت تفرح بقدوم العيد وتحرص على صلاته، اللهم اجعل عيد أمي بالجنة أجمل، اللهم بكل ما فعلت من خير في الأعياد السابقة فاكتب أجرها أضعافا وعوضها عن ما فاتها بجناتك، اللهم واجعل عيدها بالجنة أجمل واجمعنا بها في جناتك وجميع المسلمين.

في هذا العيد يا الله أسألك ان ترحم روحا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء، اللهم ارحم امي و اغفر لها و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين.

في عيد الفطر المُبارك 2023 يا رب أرحم أمي الغالية الحنونة وأجعل قبرها منارا مستضاء لا تشكو فيه ظلمه ولا ضيق، اللهم هب لها سعة في قبرها لا يرى لها نهاية، وهب لقبرها طيباً و للظلمة نوراً و لذنوبها غفرانا، اللهم أسكن حبيبتي فردوسك الأعلى من الجنة.

اللهم ارحم العيد بدون أمي

اقترب العيد بدون أمي الغالية كل عام وقبرك نور ونعيم وكل عام رحمة الرحمن تظلك وكل عام دعائي لك لا يفارق لساني سلام على روحك البيضاء وجعل الله قبرك روح وريحان وجنه ونعيم وطبتي بروضة الفردوس الأعلى إن شاء الله عيدك أحلى في الجنة يا أمي الغالية.

اللهم يا رب أن يبقى دعائي في عيد الفطر وكل الأعياد وكل يوم لكِ يا أمي الراحلة إلى السماء، أن يكون داركِ في جنات الفردوس الأعلى، أن يرحمكِ الله رحمة تسعُ الكون.

امي عيدكِ في الجنة أجمل، اللهم اغفر لها وارحمها ونور قبرها واسكنها الفردوس الأعلى وارحم جميع موتى المسلمين.

اللهم إن العيد قد جاء، وأمي نائمة تحت التراب، يا رب أروي قبرها بغيث الرحمة والنور والسرور، يا رب ارحمها واجعل دارها دار الخلد الأبدي.

اليوم هو العيد، وقد رحلتي يا أجمل أعيادي، رحلتي وأصبح العيد لا شيء بدونك يا أمي، إن شاء الله يكون عيدك في الجنة أجمل بإذن الله، اللهم متعها بنعيم الجنة يا رب.

لا يختلف عيد الفطر هذا من الأعياد السابقة، لأن أمي نائمةً تحت التراب، وليس في قلبي فرحة، بل هُناك اشتياق يعصفُ بكل جوانحي، لكنني سُرعان ما أبكي ولساني يلهثُ بالدعاء، اللهم ارحم أمي وأسكنها فسيح جناتك يا عظيم في ملكه، يا رحيمُ بعباده.

دعاء لي أمي المتوفية في عيد الام

اللهم في عيدها اجعل أمي ممن تقول لها النار أعبري فإن نورك أطفأ ناري، وتقول لها الجنة أقبلي فقد اشتقت إليك قبل أن أراك، كل عام وأنتي في جنة الخلد.

رفعتُ إليك يا ربي في عيد الأمهات دعواتي المُخبأة، وحديثي المُبعثر، ودموع الفراق والحزن، رفعتُ إليك ما يعتصر في قلبي، وما يشغلُ تفكيري، فأنت الكريم في عطاءه، والجواد في عطفه، أمي عندك وأنت أعلم بما في قلبي.

يا الله يا الله ارحم فقيدة قلبي وريحانة عشقي، يا الله إن أمي رحلت مُبكراً إليك، فلا تحرمها جنتك، ولا عفوك، ولا كرمك، فقد كانت من عبادك الصالحين واجعل عيدها في الفردوس الأعلى.

اللهم الفردوس الأعلى يا خالقي، أكتبه لأم أنجبتني، وأجمعنا بها تحت عرشك وظلك، أمي عيدك في الجنة أجمل يا جنتي وكل حياتي.

ربي إن أمي في ضيافتك، بين يديك، فلا تحرمها جناتك، واسقي قبرها غيثاً هنيئاً، وارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء، واجعل عيدها في الجنة حيثُ لا فُقدان ولا رحيل هُناك.

اللهم في عيد الأم أكرم أمي بجنتك وارحمها برحمتك واعفر لها بغُفرانك، وارزقها نعيم الجنة يا كريم.

أسألُك يا الله في هذا اليوم من عيد الأم أن تجعل أمي من الضاحكين المُستبشرين الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحرنون، اجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين.

دعوتك يا إلهي وكلي يقين أن تجعل عيد أمي في جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، فهي كانت بالنسبة لي حياة، ورحيلها حُزنٌ وألم، ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء.

دعاء لحماتي المتوفية في عيد الام

اللهم أمنها من هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنة مطمئنة ولقنها حجتها. اللهم آمين.

اللهم اجعلها في بطن القبر مطمئنة، وعند قيام الأشهاد آمنة، وفي رضوانك واثقة، وإلى أعلى درجات جنتك سابقة. اللهم آمين.

اللهم يا رب أفسح لحماتي الحبيبة في قبرها، ومد لها في بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة.

اللهم يا رب اكفها شر عذاب القبر وشر عذاب النار، واملأ قبرها بالرضا والنور.

اللهم يا رب اغفر لها وعافها واعفوا عنها، اللهم أكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم يا رب أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها. وزوجًا خيرًا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.

اللهم إن حماتي كانت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبدك ورسولك، اللهم إنها أصبحت فقيرة إلى رحمتك، وأنت الغني عن عذابها فإن كانت زكية فزكها، وإن كانت مخطئة فأغفر لها. اللهم لا تحرمنا أجرها، ولا تضلنا بعدها.

اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا إليك شفاء فاغفر اللهم لها.

اللهم يمنّ كتابها ويسر حسابها وَثِقَل بالحسنات ميزانها.

اللهم ثبت أقدامها على الصراط وأسكنها في أعلى الجنات بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم.

كلام لجدتي المتوفية في عيد الأم

رحلت جدتي الغالية ولم تؤذي أحدا أبداً، رحلت والجميع يحبها ويدعو لها رحلت وفي وجهها نورا وعلى وجهها ابتسامة اللهم ارحم جدتي واغفر لها وأدخلها الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب واجمعنا بها.

تبقى الجدة هي الحب الذي لا يسقط ولا ينتهي حتى وإن رحلت، اللهم ارحم جدتي واغفر لها وعوضها عن كل ألم أصابها في الدنيا بالجنة، اللهم أرحمها برحمتك الواسعة وكن لها الرفيق الأعلى يا رب العالمين.

يا رب يا رب في جوف أرضك قطعة من قلبي رحلت ولم يعد بيني وبينها سوى الدعاء اللهم ارحم جدتي وبرد على قبرها.

دعاء لجدتي المتوفية في عيد الفطر

اللهم يا رب اغفر لجدتي وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم يا رب أبدلها دارا خيرا من دارها و أهلا خيرا من أهلها و زوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر و من عذاب النار.

اللهم يا رب اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واعتقها من النار اللهم أدخلها الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب اللهم ارضى عنها يا أرحم الراحمين.

دعاء للام

اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك.

يا ربّ لا تريني بِأُمي ضعفاً يبكيني واجعلني بها من البارين.

يا ربّ لا تريني بِأُمي ضعفاً يبكيني واجعلني بها من البارين.

يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى، وأسعِد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.

اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك.

يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى، وأسعِد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.

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