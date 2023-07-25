إن التعامل مع الحرارة الشديدة والوقاية من ضربات الشمس القوية يعتمد على اتخاذ إجراءات واحتياطات مهمة، بالإضافة إلى تجنب التعرض للشمس في فترات الظهيرة عندما تكون أشعة الشمس أكثر حدة، يمكن أن يكون الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى مساعدة للتخفيف من تأثير الحرارة وحماية من ضربات الشمس، وفيما يلي دعاء لتخفيف حرارة الشمس وحماية من ضربات الشمس:

دعاء للحماية من ضربات الشمس

اللهم هوّن حرارة الشمس على الفقراء والعمّال ومن لا مأوى لهم و اجرنا من حرّها ومن حرّ نار جهنم يا أرحم الرحمين.

سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وأرحم ضغفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا احتسب يا رب، اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يا رب العالمين

لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته.

اللهم إني أعوذ بك من حرِّ الشمس ومن حرِّ النار.

اللهم أجرني من حر جهنم.

اللهم أجرني من النار.

اللهم أنت القادر على كل شيء، فأحفظنا وسَدِّد خُطَانا واحمنا من ضرار الطقس الحار والحرارة الشديدة، آمين.

وهنا دعاء قد تردده للحصول على حماية من الشمس:

اللهم إني أعوذ بك من حرِّ النار ومن حرِّ الشمس ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

هذا الدعاء يعبر عن التضرع إلى الله لحماية من حرارة الشمس وعذابها، ويُمكن أن يكون مفيدًا عندما تكون في بيئة حارة أو عند التعرض لأشعة الشمس القوية. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن اتباع الإجراءات الوقائية هو أمر مهم جدًا لتجنب التعرض للإصابة بضربات الشمس، مثل ارتداء الملابس الفاتحة والقبعات الواقية واستخدام واقي الشمس وشرب الكثير من الماء للبقاء مرطبًا ومتجنبًا الجفاف.

إن الله هو المعين والمعافي، ومع توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية، نتمنى لكم السلامة والحماية دائمًا.

دعاء الحر الشديد

عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ فقالَ الرَّجلُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ".

دعاء الحرارة للاطفال

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بَاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ يُعَارُ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

دعاء للميت في الحر

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

كيفية التغلب على حر الصيف والوقاية من ضربات الشمس