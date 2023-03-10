البوابة - دعاء لزوجي المتوفي في ليلة النصف من شعبان، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، ليلة النصف من شعبان هي إحدى الليالي المباركة والعظيمة في الإسلام، وفي هذه الليلة يُعتقد أن الأرواح ترتفع إلى الله، ويُغفر للمؤمنين ذنوبهم ويُكتب لهم الأجر.

دعاء لزوجي المتوفي في ليلة النصف من شعبان

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمَّ انقله إلى جنّات الخلود، اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون.

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود. اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام، اللهمّ إنّه كان صائمًا لك، فأدخله الجنة من باب الريان.

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب.

دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له.

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور دعاء الجمعة للمتوفي اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ.

اللهمَّ يا رب إني أسألُكَ بأفضلِ مسألتِكَ، وبأحبِّ أسمائِكَ إليكَ وأكرمِها عليكَ، وبما مننتَ علينا بسيدنا محمدٍ نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا بِهِ مِنَ الضلالَةِ، وأمرتنا بالصلاةِ عليهِ، وجعلتَ صلاتنا عليهِ درجَةً وكفارَةً ولُطْفًا ومَنَّا مِنْ إعطائِكَ، فأدعوكَ تعظيمًا لأمرِكَ، واتباعًا لوصيَّتِكَ، ومنتجزًا لموعودِكَ، لما يجب لنَبِيِّنَا سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم في أداءِ حَقِّهِ قِبَلَنا، إذ آمنا بِهِ وصدقناهُ واتبعنا النورَ الذي أنْـزِلَ مَعَهُ، وقُلْتَ وقولُكَ الحقُّ.

اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

اللهم يا رب في هذه الأيام المباركة العظيمة نسألك أن تعظّم همتنا في محبتك وقربك، وان تجعلنا للمتقين إماما، وان ترزقنا ودك الذي تنقهر لنا به الأكوان كلها، وان تصرف باطننا عن كل ما سواك.

دعاء لزوجي في شهر شعبان

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب لا فاقدين ولا مفقودين يا رب.

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك أنت تقضي ولا يقضى عليك، اللهم اهدنا في هذه الليلة المباركة على طريقك المستقيم وأدخلنا جنتك التي عرضها السماوات والأرض ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا سبل السلام واحشرنا مع الصديقين والشهداء يا أكرم الأكرمين.

اللهم اجعلني نورا بين عينيه.. اللهم اعصم قلبه عن المعاصي.

اللهم ربي، إني أسألك لي ولزوجي من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجا ومخرجا من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين

اللهم يا رب يا مسخر الرياح لسليمان والحوت ليونس وألنه على إبراهيم وجبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك أن تسخر لزوجي الذين يحبونك ويطيعوك واجعله اللهم قرة عين لي واجعلني قرة عين له.

اللهمَ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب اهدني سبل الإسلام واجعلني من الذين تحبهم ويحبونك أنت والرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تبلغنا رمضان إلا وأنت راض عنا وتولنا إنك أنت الكريم، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعيين، ذرية تحبك وترضيك يا الله يا أكرم الأكرمين.

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واكشف عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء ليلة النصف من شعبان 2023

دعاء نصف شعبان مكتوب

عجائب ليلة النصف من شعبان