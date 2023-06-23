يوم الجمعة هو يوم عظيم وتسكن فيه الأنفس، ولكن تبقى القلوب خافقة، ومن أجمل دعاء للميت يوم الجمعة ما يأتي:

دعاء للميت يوم الجمعة

يمكن تردد دعاء للميت يوم الجمعة كالآتي:

اللهم يا رب اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

اللهم يا رب لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده.

اللهم واغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

دعاء للميت ليلة الجمعة

فيما يأتي مجموعة من الأدعية للأموات بالرحمة في ليلة الجمعة:

اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم وافرحه بالجنة ونعيمها، وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه ونيته الصافيه يارب كان حسن الخلق والسيرة يارب ارحمه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله الجنة وارزقه الفردوس الأعلى.

اللهم يا رب أثلج صدر أهله وذويه واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة آمين يا رب.

أفضل دعاء للميتة يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة بشرها بقولك "كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية".

أفضل دعاء للميتة يوم الجمعة اللهم يا رب اجعلها في بطن القبر مطمئنة، وعند قيام الأشهاد آمنة، وبجود رضوانك واثقة، وإلى أعلى درجاتك سابقة، اللهم اعف عنها، فإنك القائل "ويعفو عن كثير.

اللهم إنها جاءت ببابك، وأناخت بجنابك، فجد عليها بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها، وتقر بها عينها، اللهم يا رب احشرها مع المتقين إلى الرحمن وفدا، اللهم احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيتها سلام لك من أصحاب اليمين.

دعاء للأموات بالرحمة في يوم الجمعة

اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجُد عليه بعفوك، وإكرامك، ورحمتك، وجود إحسانك.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

دعاء للميت قصير

اللهم اروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

للهم املأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، دعاء قصير للميت قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.

دعاء للميت بالجنة

يا الله يا الله ارحم عزيزنا، وأكرمه بموته كما أنعمت عليه في الحياة.

اللهم يا رب عجل له بالخيرات يراها، والهم أهله الصبر على ما أصابهم وأخلفهم الأكثر خيرا والأفضل للقرب منك و من ثوابك ورحمتك.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

اللهم يا رب ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

دعاء للميت في قبره

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ.

اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه.

دعاء للميت مكتوب

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانية، ولرسولك بالشهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

اللهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنّات النعيم يا ربّ العالمين.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

دعاء لِلمَيِّتِ يوم الجمعة أخي