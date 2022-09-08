دعاء لليوم الوطني السعودي 92 من الأدعية المهمة الذي سيتم تناوله في هذا المقال، وذلك بسبب بدء العد التنازلي لليوم الوطني السعودي 92.

يعتبر الدعاء من العبادات العظيمة والمحببة إلى الله تبارك وتعالى، ولا سيّما إنّ كان في الأوقات المستحب فيها الدعاء، كالثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، ويوم الجمعة، وعند نزول المطر وغيرها من الأوقات.

وتحظى المملكة العربية السعودية بمكانة كبيرة في الوطن العربي نظرًا لاهميتها الدينية بوجود الكعبة المشرفة بها، بالإضافة لدورها الكبير في قضايا الوطن العربي.

دعاء لليوم الوطني السعودي 92

اللهم إني استودعتك السعودية وأهلها وأمنها وأمانها، ليلها ونهارها وأرضها وسماءها.

ربي من يريد سوءًا بوطني فاشغله في نفسه، واجعل كيده مردودًا في نحره، واجعل ما يدبره لبلادي دمارًا له، واحفظ أهلي وبلادي من العدوان والعبث والسوء.

ربي أسألك بقوتك التي لا ترام، أن تحفظ لنا بلادنا العزيزة من كيد الكائدين، وأن تحمها من سوء الفاسدين، وأن تجعل أهلها يعيشون مطمئنين آمنين.

اللهم اجعل بلادنا آمنة فاحفظ اللهم بلادنا وكافة دولنا الإسلامية.

يارب احفظ أمن بلادي وصن سلامه وأولياءه وعلماؤه وشبابه وجيشه ورجاله وصالحه من أهله يا رب احم بلادنا من شر الأشرار، وأبعد عنهم عيون الخونة والفاسقين، يا رب اجمع كلمة شعبنا على الحق والنصر والمجد.

دعاء لليوم الوطني السعودي 92 بالصور

دعاء لليوم الوطني السعودي 92 مكتوب

اللهم احفظ جنود الوطن وتثبت أقدامهم وادفع رميهم وانتصارهم على اعدائك، واللهم اكتب لهذه البلاد كل خير وصح الرأي واجمع الناس حسب قول قادتنا وساعدهم، اللهم احفظ أمننا وحكامنا، واجعل هذه البلاد كريمة ومزدهرة يارب العالمين.

دعاء لليوم الوطني السعودي 92 مستجاب

أسألك يا الله خير الحافظين أن تحفظ على دماء أهل هذه البلاد وأعراضهم وأموالهم، وتحفظهم من شرور أعدائهم، أيها السميع المستجيب للصلاة ربي لا تكن على هذه البلاد إلا لمن يخافك ويرحمنا اللهم من أراد هذه البلاد وشعبها خيرًا أعنه ووفقه ومن شاء شرًا فردّ كيده في نحره.

دعاء لحفظ المملكة العربية السعودية

اللهم اجعل هذه البلاد مكاناً للأمن والأمان لجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ هذه البلاد من شر الفتنة ووحّد صفوف حكامها وأهلها، واجعل أبنائها مصدر قوتها ضد أي عدو يا رب سامع يا من يجيب الدعاء.

اللهم احفظ المملكة العربية السعودية بحفظك

اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً

اللهم إنا نستودعك السعودية وأهلها أمنها وآمانها ليلها ونهارها وسمائها كبارها وصغارها، ملكها وشعبها، الله من أراد ببلاد الحرمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره، اللهم احفظ بلادنا بحفظك.

رب اجعل هذا البلد آمناً، اللهم احفظ ديننا ووطننا، وأدام علينا سلامتنا وأمننا.

اللهم من أراد من أراد بلادنا، وأمننا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، اللهم انصر جنودنا وثبت اقدامهم، وسدد رميهم واجعل النصر حليفهم.

اللهم احفظ بلاد الحرمين من عبث العابثين وكيد الظالمين وأدم عليها الأمن والأمان اللهم احفظ بلاد الحرمين وأدم عليها الأمن والأمان اللهم احفظ المملكة قيادةً وشعبًا اللهم استودعناك أرضها وسماءها اللهم من أراد بلاد الحرمين بشرٍّ فأشغله في نفسه و ردّ كيده في نحره

أدعية للسعودية

اللهم احفظ المملكة، وشعب المملكة، واحمهم من كل سوء، فهذا البلد الآمن أعظم من أي إرهاب، وأكبر من طلقات الصواريخ، وابعد عنها كل من يحاول المساس بها والاقتراب منها.

يا رب كل من يريد السوء لبلادنا ولولاة أمرنا، أشغله في نفسه، وانحر كيده، واجعل تدبيره هو تدميره.

ربنا احفظ بلدنا الغالي من كل سوء، ووفق قائدها إلى ما تحبه وكل ما ترضاه.

يا رب ياحنان يا منان احفظ هذا البلد من كل من يريد لها السوء، ورد كيدهم في نحرهم، وقبح أعمالهم واقصم ظهورهم، وفرق شملهم يا الله، واجعلهم عبرة لكل من بعدهم.

اللهم احفظ السعودية بحفظك، واحفظها أهلها وأرضها ومالها، وابعد عن جميع الفتن، كل ما ظهر منها وما بطن.

يا رب استجب لنا دعاء اللهم احفظ السعودية وأرضها، واحفظها من الحروب والمرض والفتن، ونجها من كل شر وسوء.

عبارات قصيرة عن اليوم الوطني السعودي 92

رسائل اليوم الوطني السعودي 2022، وموعد الإجازة في السعودية