عبارات قصيرة عن اليوم الوطني السعودي 92 الذي تحتفل السعودية بـ اليوم الوطني السعودي 92 في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تتجدد فيـه روح الشغف والانتمـاء، اليوم الوطني السعودي 92 يعزز لدى المواطن مفهوم الوطن والدار التي تسعى لتقديم فرص وفيرة تمكن الإنسان المواطن والمقيم من المساهمة في بناء وازدهار المملكة العربية السعودية.

لذا فإننا نقدم لكم في هذا المقال مجموعة من العبارات القصيرة والعبارات مكتوبة وصور خلفيات جميلة كلمات مؤثرة عن اليوم الوطني السعودي.

عبارات قصيرة عن اليوم الوطني السعودي 92

دام عزك يا وطن.

يوم الوطن يحكي قصة أغلى وطن.

وطني الاعتزاز بالدين، الولاء للملك، الانتماء للوطن.

كل عام وأنتم بألف خير أدام الله علينا وعليكم الأمن والأمان.

هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي.

دمت ياوطني متفرداً بالحُب والعطاء متميزاً بالأ‌من والرخاء شامخاً بالمجد والعزة.

فرحك فرحٌ لأبنائك المخلصين .. فكل عامٍ وأنت وطن العطاء والأمن والانتماء.

وطني يا من عشقت هواءك وتغزلت بسمائك وراقصت نجومك وتمايلت دلالاً في أحضانك .. أحبك يا وطني وأرتوي بمائك، وأشقى بعدك وأموت فداء لك.

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يا أطهر أراضي الأرض، يسمّوك وطن، وأنا أسميك الرّاحة والاستقرار والأمان والمحبّة وكل معانِ الجمال، كل عام ووطني السّعوديّة عز الأوطان.

بلادي بكِ يحتفل القلب حباً وانتماء .. ومعكِ ترنو التطلعات وفاء .. وفيكِ تزدهر الأماني عطاء .. وبكِ يزدهي الخافق بهاء.

عزّك يا السعودية يبدأ بنا.. بأحلامنا .. بأعمالنا .. بهمّتنا نرفعك لتكوني في قمة الأوطان.

بنينا المجد بالهمة .. وتعلينا كل قمة.. أنا سعودي، أنا الهمة.

وطني إليك هديتي في عيد مولدك الجميل .. روحي دليل محبتي تفديك يا أسمى خليل .. عاشت مآثرك التي للمجد قد صارت دليل .. فخري بأن عروبتي من قلب معدنك الأصيل وعلى ترابك عترتي دمها بسيرتها يسيل .. هذا وفيك عقيدتي نزلت على الهادي الدليل وإلى مقامك أمتي بقلوبها دوماً تميل.

دام عزك ياوطن، للفخر، للمجد، للعلياء نرفع بهمة راياتك الخضراء، ومعك طموحنا يعانق السماء.

أطهر ثرى وأصدق علم وأرفع مقام .. ما يشبهك غيرك عسى خيرك يدوم .. ما أقول أحبك يا وطن في كل عام .. أقول أحبك يا وطن في كل يوم. بهمةٍ تعانقُ السماء مجداً ، نصنعُ المعجزات بسواعدنا نحو القمة.. كل عام ووطني السعودية بخير.

يا موطني وسماء المجد صافية، وفي رُباك أماني السعد ترتسمُ .. في يوم عيدك يزهو الكون منتشياً، فانظر إلى الحب كم تهمي به الدّيَمُ.

عنوان الأمان، ورمز الوئام، ورسالة السلام .. وطن الشموخ يا وطني ستبقى منارة الحق .. كل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بخير وأمان. اليوم الوطني السعودي .. يوم ماضٍ عريق وحاضر تليد، نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا وقوتنا.

تمتلئ أنفسنا عزةً وفخرًا مع كل كلمة من نشيدنا الوطني، لنقف جميعًا بصوت واحد لأجل الوطن.

لقد عشت في أحضان وطني الغالي .. أنعم بالعز والمجد والرخاء .. نعم يا مملكة العطاء .. لقد شغفت قلبي حباً وتجاوزت بإشراقتك كل مقاييس الحضارات.

دُمت عزيزاً يا وطن ، وسلمت من كل المحن ، وبقيت رمزاً للشموخ على مر الزمن.

حب الوطن ليس في كلمات تقال، أو عبارات تكتب، وإنما في عطاء لا محدود وخدمة لأبنائه، ودعاء دائم لولاة أمره.

أدام الله لبلادنا أمنها وأمانها واستقرارها .. وسيظل دوماً طموحنا عنان السماء.

عالي شأنك يا بلاد الحرمين، فاليوم يومك والمستقبل بين يديّك، دمت سالمًا من كل شر يا وطني.

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كل عام والسعودية بألف خير.

كل عامٍ وأنت في خيرٍ وسرور بمناسبة اليوم الوطنيّ يا قطعة من أرض الجنّة.

أدام الله علينا وعليكم الأمن والأمان.

كل عامٍ ووطني بألف خير.

عيد وطنيّ سعيد لشعبها الغالي.

نعم يا مملكة العطاء.. كل عام وأنتِ بالف خير.

وطني يا أطهر بقاع الأرض، يا فخر هذه الأمّة، يا أرض الأبرار ومشعل النور.

يا مهد خاتم الأنبياء الأطهار، يا أرضاً عصيت عن الطامعين والأشرار، كل عامٍ وأنت المجد يا وطنيّ يا موطن السادةِ والأخيار.

لست مجرّد رقعة صحراءٍ متسعةٍ على الأرض، بل أنت العرض، وباسمك نرفع رؤوسنا عالياً كل عامٍ ووطني بخير، عيد وطنيّ سعيد لشعبها.

كنت ولا زلت في كلِ يومٍ تُسطّر في قلوبنا الشموخَ والإباء والغزّة، وتتخطّى كل الحواجز واللجَّ، كل عام وأنتَ بخيرٍ يا وطني يا موّلد السعادة والفرحة.

كلمة عن اليوم الوطني 92 مؤثرة

كلمة عن اليوم الوطني 92 مؤثرة، أدعو الله أن يديم علينا الأفراح ويعيد علينا هذه المناسبة مرات ومرات بالخير والمسرات اللهم آمين.

أعشقك يا وطني وأرجو لك الخير على الدوام، وأرى نفسي فيك أشبهك بشكلي ونفسي، لا أراني الله فيك مكروهًا يا وطني.

كل عام والسعودية بألف خير ونعمة من الله وأبناء شعبها الكرام.

يا خير الأوطان إني أراك أغلى شيء في حياتي ولا أرى الحياة بدونك أو بعيدًا عنك.

من أجمل كلمات اليوم الوطني، كيف لا أعشق بلادي السعودية وفيها الخير والأمن والسلام وهو القبلة الدينية لجميع المسلمين في العالم، ومنه تتوجه الصلوات إلى السماء لله رب العالمين.

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