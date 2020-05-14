دعاء ليلة القدر للداعية عمرو خالد

«يارب بحق تنزلك الجليل كل ليلة لتتوب على التائبين، وتغفر للمستغفرين، وتقضي حاجة السَّائلين... نستغفرك ونتوب إليك، اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا، يا باسطاً يديه ليلاً ونهاراً؛ فرحاً بتوبة عباده... اجعلها ساعة توبة ومغفرة لنا، نسألك الهداية والرحمة، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وجنة بعد الموت، جئنا إليك بجل ذنوبنا وعظيمها من أجساد استعملت نعمتك فى معصيتك، وعيون نظرت إلى الحرام، وألسن نطقت بما يغضبك، وقلوب معرضة وغافلة، يارب أمرتنا فعصينا وأصررنا، وتوددت إلينا فأعرضنا، نستغفرك ونتوب إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، ندعوك دعاء المضطرين الآملين في رحمتك، اغمرنا ببركات أسمائك، العفو، التواب، الغفور، الرحيم، الستير، اعف عنا وتب علينا، وارحمنا واسترنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنَّا كنا من الظَّالمين، يارب يا من وسعت رحمته كل شيء... يا من كتبت فوق العرش وتحت العرش: إنَّ رحمتي سبقت غضبي... ما أكرمك يا من وعدت من تقرب إليك شبراً فتقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إليك ذراعاً فتقربت إليه باعاً... ما أجودك يا من تقول من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما أرحمك تشكر اليسير من العمل، وتغفر الكثير من الزلل... يا من حلمه سبق عقوبته، يارب أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، يا حيّ يا قيوم ما لنا غوث إلا رحمتك فى الدنيا والآخرة، اغمرنا برحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا، يا ذا الجلال والإكرام؛ نسألك أن تجمع شملنا فى بلادنا، وترد الفتن عنا وتحفظنا... يا أرحم الراحمين، ارحم من مات من آبائنا وأجدادنا وأبنائنا وأحبابنا، اللهم وسِّع قبورهم، واغمرها بنورك، واجعلها روضة من رياض الجنة، واغفر لهم، وارحمهم، واجمعنا بهم فى الفردوس الأعلى، ولا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم... اللهم ارحم جميع أمواتنا رحمة واسعة، واكتبهم من أهل الجنة ببركة هذا اليوم وهذا الدُّعاء يا أكرم الأكرمين».

أدعية ليلة القدر