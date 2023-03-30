ليلة القدر هي ليلة مباركة، من لحقها ولم يقمها فقد أحرم نفسه من خير كثير وعظيم، فلا بد من أي عبد من عباد الله لديه الحرص والسعي في طاعة الله تعالى أن يحي ليلة القدر إيماناً منه وطمعاً بأجرها العظيم من الله سبحانه وتعالى، ومن أدرك هذه الليلة فإن له أمور يستحب فعلها.

ليلة القدر هي الليلة المباركة هي ليلة القدر وسماها ربنا مباركة لكثرة الخير والبركات التي تتنزل على المؤمنين فيها، قال الله تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر". صدق الله العظيم

دعاء ليلة القدر 2023

فيما يلي دعاء ليلة القدر 2023:

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.

أجمل دعاء ليلة القدر 2023، اللّهم أوردنا حوض سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم واجعله لنا شفيعا، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

اللهم يا رب إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

من أفضل دعاء ليلة القدر 2023، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.

اللهم يا رب إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم استر عورتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.

اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل اموري فيه من العسر الى اليسر.

اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير مما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

من أفضل دعاء ليلة القدر 2023، اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم يا رب ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل اموري فيه من العسر الى اليسر.

اللهّم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم اجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

دعاء ليلة القدر مستجاب

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك..

اللهم أصلح حالي لحالٍ تحبه يا الله، وارزقني الرضا كي ترتاح روحي، واجبر قلبي بما أتمنَّى. ‏يا رب إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فارفع أسماءنا في صحائف العُتقاء من النار، اللهُم إننا نستودعُك أدعيِة فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم.

اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقِّ قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.

اللَّهم بلغِّنا ليلة قدرك وارزقنا فيها على قَدَر قدرك، فقدر الله عظيم وربما يؤتيك بدعائك هذا أضعافه، اللَّهم إنا نسألك الحسنى وزيادة فالحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء الله فيها، هذا أفضل دعاء ليلة القدر 2023.

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهّل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفاً بعبادك الصالحين، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

نسألك اللهم في هذه الليالي العشر المباركة إيماناً دائماً، وقلباً خاشعاً، وعلماً نافعاً، وعيناً من خشيتك دامعة، ونفساً قانعة، وشفاء من كل داء.

نسألك اللهم يا ربنا يقيناً صادقاً، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، يا غني أغننا عن الناس أجمعين.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوة لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور، وجميع الأمور، من هو زين الكون والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور، بجاهك يا عزيز يا غفور، ويا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم يا نور النور.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقرِ.

دعاء ليلة القدر اللهم اهدنا فيمن هديت

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.

اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وعيبٍ مستور، وتجارةٍ لن تبور، يا عزيز يا غفور، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا بعده تفرقاً معصومًا، ولا تجعل معنا شقياً ولا محرومًا.

اللهم من عادانا فعاده، ومن آذانا فآذه، اللهم إننا ضعفاء فقوّنا.مظلومون فانصرنا، مبتلون فثبتنا، اللهم آنس وحشتنا، وأزل كربتنا، وخفف مصابنا، واشف مرضانا.

اللهم أنت أحق من ذُكر، وأحق من عبد، وانصر من ابتغى، وأرأف من مَلك، و أجود من سُئل، و أوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا تهلك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع ألا بأذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، أخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تقبلنا العشية باحسانك وان تجيرنا من النار برحمتك.

اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفَّسْته، ولا غما إلا أزلته،ولا دَيْناً إلا قضيته، ولا عسيراً إلا يسّرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلاً إلا عافيته ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته ولا عدوا الا أهلكته ولا مجاهدا الا نصرته ولا مظلوما الا أيدته ولا ظالما الا قصمته ولا ضالاً إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعَنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ إنَا نسألك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم الَّذِي إِذَا دعيت به أجبت وإِذَا سئلت به أعطيت اللهم يا فارج الهم و يا كاشف الغم اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والاخرة ارحمنا رجمة تغننا عن رحمة من سواك. اللهم يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، يا سامع النجوى.. ويا كاشف البلوى.. إليك المشتكى فيما آل اليه أمرنا، يا حنان يا منان يا ذا الجلال و الإكرام يا ناصر المستضعفين يا رب العالمين، نسألك أن تجعل كيد من كادنا ومكر من مكر بنا وحفر من حفر لنا في نحره عائداً عليه، واقعاً فيه. وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغد، يا فالق الحب والنوى.

اللهم اصرف عنّا المصائب، ورد عنا النوائب، وكُف عنا كل المعائب. اللهم احلل الحبال المعقدة، وسهل الأمور المشددة. اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنا مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ بَلاَءٍ عَافِيَةً. وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنا، وَأَصْلِحْ نِيّاتِنا، وَذُرِّيّاتِنا، وَأَحْسِنْ خَواتِمَنا، وَاحْفَظْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينا، وَمِنْ خَلْفِنا، وَعَنْ أَيْمانِنا، وَعَنْ شَمائِلِنا، وَمِنْ فَوْقِنا، وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنا، يا ذا الْجَلاَلِ وَالإِكْرامِ اللَّهُمَّ أَعْطِنا وَلاَ تَحْرِمْنا، وَكُنْ لَنا وَلاَ تَكُنْ عَلَيْنا، وَاخْتِم بِالصّالِحاتِ أَعْمالَنا، وَاشْفِ مَرْضانا، وَارْحَمْ مَوْتانا، وَبَلِّغْ فِيما يُرضِيكَ عَنّا آمالَنا، وَارْحَمْ ضَعْفَنا، وَاجْبُْر كَسْرَنا، وَلاَ تُخَيِّبْ فِيكَ رَجاءَنا، يا فَرَجَنا إِذا أُغْلِقَتْ الأَبْوابُ! يا رَجَاءَنا إِذا انْقَطعَتْ الأَسْبابُ، وَحِيلَ بَيْنَنا وَبَيْنَ الأَهْلِ وَالأَصْحابِ.

إلهنا وربنا وخالقنا يا من أنجيت نبيك موسى بالتابوت يا من أنقذت نبيك يونس من بطن الحوت يا من أنجيت حبيبك محمد بخيط العنكبوت أنقذنا من هواننا وذلنا وتفرقنا يارب السماوات والملكوت.

اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين،، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدَّيْن عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فُكَّ أسر المأسورين في كل مكان.

اللهم ألقِ الصبر والسلوان على المستضعفين وذويهم وألهمهم الرشد والثبات، اللهم أعدهم الى أهليهم عاجلاً غير آجل، اللهم ان لهم امهات باكيات حزينات وآباء يعانون الوجد والهم والحسرات.

اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأفهامنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا مُمَحِّصًا، وعن النار مُخَلِّصًا. اللهم ذكرنا منه ما نُسّينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن يُحِلُّ حلالَه، ويُحرِّم حرامَه، ويعمل بمُحْكَمِه، ويؤمن بمتشابهِه، ويتلوه حق تلاوته، اللهم ألبسنا به الحُلل، وأسكنا به الظُّلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النِقم.

اَللَّهُمَّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميعٌ قريبٌ مجيبُ الدعوات. اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَى اَلْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا إِذَا عَرِقَ الْجَبينُ وكَثُرَ الأنينُ وأَيِسَ مِنَّا الْقَريبُ والطبيبُ وَبكى عَلَيْنَا الصديقُ والحبيبُ اَللَّهُمَّ ارحمنا إذا حملنا على الأعناق.. وبلغت التراقى وقيل من راق.. والتفت الساق بالساق.. إليك يا ربنا يومئذ المساق.. وَارحَمْنَا يَا مَولانَا إِذَا وَارانَا التُّرابُ وَوَدَّعَنَا الأحْبَابُ وَفَارَقْنَا النَّعِيمَ وانقطَع عَنَّا النَّسِيم. اَللَّهُمَّ كن معنا إذا نفخ في الصور، وبعثر ما في القبور، إليك يا ربنا يومئذٍ النشور. كن معنا يوم القيامة؛ يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه، وتسألك جميع الكائنات السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين! اللَّهُمَّ إنَا نسألك الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، ونعوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ.

إلهَنا عَزَّ جارك وجَلَّ ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا حول ولا قوة إلا بك، نسألك يا من لا يُهزَم جنده، ولا يُخلَف وعده، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العُلى أن تنصر إخواننا المجاهدين والمستضعَفين من المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نشكو إليك أنفسًا أُزهِقت، ودماءً أُريقت، ومساجد هُدِّمَت، وبيوتاً دُمّرت، وأطفالاً يُتِّمت، ونساءً رُمِّلَت، اللهم عَجِّل بنصرهم يا قوي يا عزيز. يا رب الأقصى والبيت العتيق، حرر الأقصى الأسير من أيدي الطغاة العابثين اللهم إنا نسألك أن تنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين، وأن ترزقنا فيه صلاةً قبل الممات يا عزيز يا غفار.

اللهم إنا نشكو إليك اليهود، اللهم إحصهم عدداً اللهم واقتلهم بدداً اللهم ولا تغادر منهم أحداً اللهم يتّـم أطفالهم اللهم ورمّـل نساءهم وعقّـم أرحامهم اللهم وأرّق نومهم.

دعاء ليلة القدر والجمعه

اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

دعاء ليلة القدر لتيسير الزواج

ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين.

اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فاستجبت له ونجيته لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن تيسر لى زواجي وتعجل لى بفرحتي.

يا من إذا قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف و أحفظهم لي في نفسي ومالي واوسعهم رزقا وأعظمهن بركة.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

اللهم أني أسألك مِنِ الخيرِ كُلِهِ عاجله وآجله، ما علمتُ مِنهُ وَما لَم أعلم، وأعوذ بك مِنَ الشَرِ كُلِه ما علمت منه وما لم أعلم، وغير ذلك من الدعاءِ بالخيرِ في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته وإذا استغاثك به احد اغثته واذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أرزقني بزوج صالح تقي محب لله ورسوله ناجح في حياته، وأن أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي، الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يارب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللهمّ امسح عن الجبين الحزن والتعب، فإنّ الظّلام قد طال وكثرت السّحب. اللهمّ ارزقنا نصرًا نمحو به بؤسنا، وعزًا نطهّر به غمّنا، اللهمّ لا تردّنا إلّا وقد عزت بذكرك ألسنتنا، وطهّرت من الذّنوب أبداننا، وملأت بالهدى قلوبنا، وشرحت بالإسلام صدورنا، وأقررت برضاك عيوننا، واستخدمت لدينك أرواحنا وأبداننا.

اللهمّ قَومنا إذا اعوججنا، وأعنّا إذا استقمنا، وأعطنا رضًا لا سخط بعده، وهدىً لا ضلال بعده، وعلمًا لا جهل بعده، وغنىً لا فقر بعده، واجعلنا في كنفك وإنعامك، وعطائك وإحسانك.

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وقضي الدين على المدينين، وشفي مرضانا ومرضى المسلمين.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمان الدنيا والآخرة و رحميمها مجيب دعوة المضطرين نسألك اللهم رحمةً من عندك، اللهم أنا نسألك الرحمة عمن سواك.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى، أن تعتق رقابنا من النار.

اللهم أعتق رقابنا ورقاب وألدينا من النار وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار وأقاربنا و ذوي رحمنا وعلمائنا ومن أحببنا.

اللهم أهدنا في من هديت و عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يوالي من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ربنا من الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا اليك.

اللهم أقسم لنا من خشيتك بما تحول بينتا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا مالا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

دعاء ليلة القدر للعزباء

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبة رشدا يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد والسلامة من كل أثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبة رشدا يا ذا الجلال والإكرام.

أدعية ليلة القدر لنفسي

إلهي أدعوك دعاء الخاضعين وأسألك سؤال المنيبين أن توفقني في هذه العشر الأواخر بليلة القدر وتجعل لي من كل همٍ فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاً ومن النار النجاة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

اللهم ان كانت ليلة القدر أكتبني من أهل الفردوس الأعلى وأكتب لي مغفرة للذنوب، واجعلني اللهم من عتقاء النار، وارزقني في دنياي رزقاً حالاً يرضيك ويكون طريقي الى الجنة.

اللهم اعتقني ووالدي وجميع المسلمين من النار اللهم وفقني لقيام ليلة القدر واجعلني فيها من المقبولين.

اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر غير لي أقداري إلى الأفضل و وفقني وحقق لي ما أتمناه يا كريم وأعف عني وارزقني الرزق الكثير الطيب وبارك لي في ما أعطيتني واصلح حالي في ديني ودنياي يا رب العالمين.

إلهي إني أتضرع إليك راجياً رحمتك وغفرانك في هذه الليلة المباركة، اللهم تجاوز عنا ما مضى وتقبلنا فيما هو آت وارحمنا واعفو عنا وأسعد قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كربنا واجعلنا بحق هذه الليلة الفضلة من المقبولين.

يا رب بشرني في ليلة القدر بما أنتظره وبشر احبتي بما ينتظرونه وانت خير المبشرين اللهم بحجم جمال الجنة اجعل لي ولأهلي ولأحبابي نصيب منها.

اللهم في ليلة القدر اجعلني ممن تتحقق امنياتهم وتصفو حياتهم وممن تقول لحاجاتهم كن ف تكون.

اللهم اجعل رمضان هذه السنة أجمل من أي رمضان مر في حياتي اللهم أكتب لي فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار ووفقني لأعانق فيه ليلة القدر.

اللهم أجعل لي فيما احب نصيب بحق ليلة القدر.

اللهم اشملني ب رحمتك وعفوك وغفرانك والعتق من نيرانك اللهم اجعل لي ولوالدي والمسلمين أجمعين نصيب من ليلة القدر اللهم أني أسألك الأنس بقربك.

اللهم تغمدني في ليلة القدر بسابغ كرمك واجعلني فيها من أوليائك واجعلها لي خيرا من ألف شهر مع عظيم الأجر و كريم الذخر.

اللهم أني أدعوك بمثل ما دعاك الداعين في ليلة القدر عند بيتك الحرام فإن استجبت لهم فاقبلني معهم برحمتك.

دعاء ليلة القدر 27

دعاء ليلة القدر 27، ‏اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا بركتها وأجرها وعتقها واجعل لنا فيها دعوة لا ترد وباباً إلى الجنة لا يسد.

واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا ومن نحب.

اللهم أسألك ربي في تلك الليلة المباركة، أن لا تدع لي ولأهلي وذريتي ذنوباً إلا وقد غفرتها. كذلك أسألك أن لا تدع منا مريضاً إلا وقد شفيته، وأسألك العفو والمعافاة.

اللهم في ليلة 27 من رمضان، اغفر لنا ذنوبنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، ووفقنا إلى ما تُحب وترضى، اللهم كن لنا ولا تكن علينا ، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وارض عنا برضاك، وافتح علينا فتوح العارفين بك، وافتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا ، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز.

اللهم إنا نتوسل إليك، في هذه الليلة العظيمة، باسمك الواحد الأحد، الفرد الصمد.

وباسمك الأعظم أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا.

ونسألك أن تفرّج عنا وعافنا واعف عنا.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

دعاء ليلة القدر 27، اللهم إنا نسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشَّر كلّه عاجله وآجله.

ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدَّائمة في الدِّين والدنيا.

موعد ليلة القدر 2023

ليلة القدر من الليالي العظيمة التي لا تعوض، وهي إحدى الليالي الوترية الفردية، وقد أخفى الله عز وجل موعد ليلة القدر عن عباده وذلك للانشغال بالطاعة والصلاة وقراءة القرآن في شهر رمضان المبارك، وإليكم فيما يلي موعد ليلة القدر 2023:

20 رمضان "ليلة 21"

22 رمضان "ليلة 23"

24 رمضان "ليلة 25"

26 رمضان "ليلة 27"

28 رمضان "ليلة 29"

أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان 2023

متى موعد شهر رمضان 2023؟