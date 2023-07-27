دعاء ليلة عاشوراء مستجاب ومستحب ومشروع، ولا يوجد دعاء معين محدد يجب قراءته في هذه الليلة، إنما يمكن أن يكون الدعاء في هذه الليلة عبارة عن دعاء من القلب، يختصر ما تحتاج إليه أو ما ترغب فيه من الله.

دعاء ليلة عاشوراء مستجاب

فيما يلي أجمل دعاء ليلة عاشوراء مستجاب:

اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة والساعة الجليلة أن تصلي على محمد وآل محمد، وتقضي لي فيها حاجتي، وتحقق لي فيها مرادي، وتقضي لي ديني، وتنجيني فيها من الشدة والكرب، وتغنيني فيها عن سؤال الناس.

إليك دعاءً مأثورًا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة عاشوراء:

اللهم إن هذه ليلة عاشوراء، وأنت تعلم أنها ليلة عظيمة، فاجعلها ليلة خير وبركة وفضل على الأمة الإسلامية، وارفع عنهم البلاء والبأس، واحفظهم من كل سوء ومكروه.

اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الليلة الكريمة، بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبآله الطيبين الطاهرين، وبصحبته الكرام، وبأصحاب الحسبة، وبأصحاب العاشرة، وبأصحاب النبي المختار، وبأصحاب الحسين الشهيد.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، أن تحقق لنا الخير والعافية، وتكشف عنا البلاء والبلاء، وتجعلها لنا ليلة تغفر فيها الذنوب وتقبل فيها التوبة وتقضي فيها الحاجات.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، أن تجعلها لنا ليلة تجلو فيها الهم والحزن، وتشرق فيها البشرى والفرح، وتنزل فيها الرحمة والمغفرة، وترفع عنا الذنوب والعثرات.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، أن تجعل لنا فيها أجرًا وثوابًا عظيمًا، وتغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا، وترزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم اجعل هذه الليلة مباركة ومغفرة ورحمة وسعادة لنا جميعًا، وأسكنا ووالدينا وأحبتنا جناتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتجاوز عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فعل السابقون منا، ولا تؤاخذنا بما فعل الآخرون منا، ولا تؤاخذنا بما نحن فيه من أنفسنا ولا من غيرنا.

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، أن تفرّج همومنا وأحزاننا، وتزيل غمومنا وكربنا، وتنصرنا على أعدائنا، وتعيننا على ذكرك وشكرك وحمدك، وتقر عينينا برؤية وجهك الكريم في الدنيا والآخرة.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتدخلنا جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء عاشوراء مكتوبة اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا، وتبلغنا فيها أعلى الدرجات وأرفع المنازل، وتجعلها لنا ليلة نصير ومعين ومغفرة ورحمة.

دعاء عاشوراء مفاتيح الجنان

سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة إنك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض.

إلهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع، وحفظت عني فيه الغيبة، ووقيتني فيه بلا علم مني، ولا حول ولا قوة الا بك، فلك الحمد على ذلك.

اللهم كم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت فيه الرأي، وأعطيتني فيه القبول، وأنجحت لي فيه الطلبة، وقويت فيه العزيمة، وقرنت فيه المعونة، فلك الحمد الهي كثيرا، ولك الشكر يا رب العالمين اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

دعاء علقمة

يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد يا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الاعلى وبالافق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ويا من لأ يخفى عليه خافية يا من لأ تشتبه عليه الاصوات ويا من لاتغلطه الحاجات ويا من لأ يبرمه إلحاح الملحين ويا مدرك كل فوت ويا جامع كل شمل ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من هو كل يوم في شأن يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا معطي السؤلات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شي في السموات والارض أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين.

دعاء يوم عرفة

اللهم ارزقنا الوقوف بعرفة وأداء المناسك وزيارة الحبيب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة.

اللهم لا تنقضي هذا اليوم إلا وقد عفوت عنا وغفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا ووسعت في أرزاقنا وكتبتنا من أهل الجنة.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أَمتك ناصيتي بيدك، ماضِ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم لا تُخرجنا من يوم عرفه إلا وقد غفرت لنا.

دعاء يوم عاشوراء