دعاء مستجاب في أول جمعة من شهر محرم 1444 هذا ما سنتناوله في هذا المقال، يعتبر شهر محرم هو أول شهر من شهور السنة الهجرية أو السنة الهجرية عند المسلمين، ويحتفل المسلمون في بداية هذا الشهر برأس السنة الهجرية، وسمي شهر محرم بهذا الاسم لأن يحرم فيها القتال عند المسلمين، حيث إنه أول شهر من الأشهر الهجرية الأربعة التي يحرم فيها القتال عند المسلمين، ويعد هذا الشهر من الأشهر الهجرية التي لها فضل كبير عند المسلمين.

دعاء مستجاب في أول جمعة من شهر محرم 1444

اللهم يا واسع الرّحمات، أسألك في الجمعة الأولى من شهر مُحرّم، أن تقوّم اعوجاج قلبي، وأن ترزقني الرّزق الحلال الذي أتقوّى به على طاعتك، وأن تجعل لي نصيبًا من التوفيق والفراسة التي وهبتها لعبادك المُسلمين.

اللهم في عامي الجديد أُفوّض الأمر إليك، لا ملجأ ولا منجا منكَ إلّا إليك، اللهم استودعتك أهلي الطّيبين، فأنتَ من وضعتهم حُبذهم في قلبي، فاجعلهم في عين رعايتك التي لا تنام، واكتب لي برفقتهم أجمل السّاعات والأيّام.

اللهم في الجُمعة الأولى من العام الهجري الجديد، أسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، اللهم وأن تجعله شفاءً لسقمي، اللهم واجعله جلاء همّي وزوالَ حُزني، وبارك لي في آياته وارزقني التفقّه فيه.

اللهم في الجمعة الأولى من شهر مُحرّم، أسألك أن تغفر لي الذّنب، وأن تتجاوز عن قلبي الخطايا، اللهم اجعلنا من الذين فازو بطاعات السنة الهجريّة الماضيّة، واكتب لنا نصيبًا بالفوز والغنيمة في الطَّاعات القادمة من عامنا الجديد.

اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.اللهم أجعلها فرج لكل صابر وشفاء لكل مريض وإستجابه لكل دعاء وفاتحة خير لهذا العام باذن الله.

اللهم في اول جمعة من العام ارحم من يُحزننا فراقهم وتُبكينا ذِكراهم، واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم اجعلها بدايه سعادة و فرح وبشائر خير وبركة نستبشر فيه بما يسرنا ويثلج صدورنا "اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد".

اللّهم في اول جمعة من العام الهجري الجديد اجعلنا ممن عفوت عنهم، ورضيت عنهم وغفرت لهم ..وحرّمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنّة.

دعاء أول جمعة في السنة الجديدة

اللهم في أول جمعة من العام الهجري الجديد مري يا نسمة الجمعة بدار احبتي وبلغيهم السلام والدعاء ربي انه يوم عظيم توزع الأرزاق فيه وتمحي السيئات فارحم من احبهم وارزقهم الصحة والعافية واغفر لهم ولوالديهم

اللهم في أول جمعة من العام الجديد اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه الباسمة وارزقنا طيب المقام وحسن الختام.

أول جمعه في العام الجديد ، اللهم اجعله عامَ خيرٍ وأمن وأمان ورزق وسعادة، عام لا يضيق فيه لنا صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يُرد لنا فيه دعاء.

اللهم نسالك في أول جمعة من العام الهجري الجيد ان تنير قبور من نامت أجسادهم تحت التراب وتساوت عندهم الأوقات فلا شمس تشرق عليهم ولا قمر ينير عتمتهم اللهم اجعل من فوقهم نورا ومن تحتهم نورا وعن يمينهم نورا وعن شمالهم نورا حتي تنقلهم في نور من نورك

دعاء العام الهجري الجديد 1444

يا كريم يا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا وآمن روعاتنا وتقبل توبتنا وأقبلنا عباداً صالحين طائعين لك يا الله.

اللهم ارزقنا العفو والعافية والصحة الأبدية الجسدية والدينيو وثبت قلوبنا وطهرها من كل رجز عظيم بجاهك يا الله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.

أطلب من الله تعالى في هذه السنة الجديدة المليئة بالخير والبركة سعادة مؤبدة وطاعات مقبولة ومساعٍ مشكورة.

يا الله أرزقني وأحبتي التوبة من عندك يا الله وأغفر ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الأعداء وثبتنا على دينك الحق يا الله.

يا عالم بحالي أرزقني وأحبتي عفواً ومغفرة من عندك يا الله يا قوي يا كريم أكرمنا بأن تتم ديننا علينا وتثبتنا على هذا الدين الحق من عندك يا الله.

أدعية مأثورة في أول جمعة من شهر محرم 1444

اللهم في جُمعة الخير الأولى من شهر مُحرّم، في عامنا الهجري الجديد، أستودعك نفسي، وأهلي ومالي، وولدي، اللهم اجعلني فيها من عبادك المقربين الذين لا يملون من العبادة ومن التقرب إليك، برحمتك يا هادي المضلين اللهّم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفاتِ واشرح به صدري بأمانك يا أمان الخائفين.

اللّهم في عامنا الهجري الجديد نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

الأيام البيض لشهر محرم 2022

أدعية العام الهجري الجديد