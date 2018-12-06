دعاء ناري ومجرّب

دعاء ناري

إلهــي كيف أدعوك وأنا أنا.. إلهي وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت.. إلهــي إذا لم أسألك فتعطيني.. فمن ذا الذي أسأله فيعطيني.. إلهــي إذا لم أدعوك فتستجيب لي.. فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي.. إلهـــي إذا لم اتضرع إليك فتنجيني.. فمن ذا الذي أتضرع إليه فينجيني.. إلهــي فكما فلقت البحر لموسى "عليه السلام"ونجيته من الغرق..فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد ونجيني مما أنا فيه من كرب شديد شديد شديد بفرج منك عاجلاً عاجلاً عاجلاً غير آجل غير آجل غير آجل وبرحمة منك يا أرحم الراحمين.

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