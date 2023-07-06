يمارس الكثيرون هواية السباحة خلال فصل الصيف نظرًا لارتفاع الحرارة الكبير، وفصل الصيف هو موسم الإجازات ويختار الناس الذهاب إلى بلدان يوجد بها بحر من اجل الانتعاش، وفيما يلي دعاء نزول البحر:

دعاء نزول البحر

اللهم إنا نستودعك نزول البحر، فاجعله لنا آمنًا وسلامًا، ومأمونًا من كل مكروه وخطر.

احفظنا وأهلينا ومن نحب برحمتك الواسعة، واجعل رحلتنا على البحر مليئة بالخير والبركة.

يا رب ارزقنا السلامة والصحة، وانعم علينا برؤية مناظرك الجميلة واستكشاف آياتك في خلقك.

يا رب العالمين، قوِّنا وثبِّتنا على الحق، واجعلنا ممن يتذكرون قدرتك العظيمة ويحمدونك في كل حين. إنك على كل شيء قدير ومتفضل.

اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت.

بسم الله مجراها ومرساها ۚ إن ربي لغفور رحيم.

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأرْضِ وَلاَ في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم.

أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 3 مرات.

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم "تقال ثلاث مرات٣".

اللهم إنا نسألك بحرك العظيم الذي سخَّرته لنا، ورحمتك الواسعة التي أنزلته بها، وقوتك العظمى التي سكنتها فيه، أن تجعله بحراً هادئاً لنا، ومياهاً طاهرةً نقيةً، وأن تجعله لنا مصدراً للراحة والسكينة، وأن تبارك فيه وتجعله لنا سبباً للخير والبركة.

اللهم إنا نلجأ إليك من خطر الغرق ومن مكروهات البحر، فاجعله لنا مأمناً ومستقراً، واحفظنا وأهلنا ومن نحب من كل سوء ومكروه، واجعل لنا فيه رحلاتٍ آمنةٍ ومرتاحةٍ، واجعله لنا زاداً للصبر والتفاؤل.

اللهم اكفنا شر ما في البحر واحمنا من خطراته، وألبسنا لباسَ الأمان والسلامة، وانر دروبنا بنور الهداية والسعادة، وارزقنا من بحرك رزقاً طيباً حلالاً ووفراً.

اللهم إنا نستودعك بحراً وأمواجه، فاجعلها لنا سبيلاً للتحصن والابتعاد عن المعاصي، واجعلها لنا وسيلةً لاكتساب الثواب والنجاة، وارزقنا بركةً في كل ما نقوم به فيه، واحفظنا واحفظ أماننا وأحبتنا ومن نحب في كل لحظة وفي كل مكان.

اللهم إنا نعلم أن بحرك عظيماً وقوياً، ولكننا نعلم أن قدرتك فوق كل شيء، فبحق بحرك وجبروتك نسألك أن تجعل لنا نزول البحر آمناً وسلاماً، وأن تجعله لنا نعمةً وفضلاً من عندك. إنك على كل شيء قدير.

دعاء الغريق

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب، يا مُجيب دعوة الداع إذا دعاه، يا حنّان، يا منّان، يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد، امنحه من فضلك وخيرك، وارحمه واغفر له يا رب العالمين.

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا مُقَلِّبَ‏ الْقُلُوبِ‏ ثَبِّتْ‏ قَلْبِي‏ عَلَى دِينِكَ.

دعاء للغريق الميت

اللهمَّ اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعله روضةً عليه مستبشراً بلقائك لا إله إلّا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن يُنيب.

اللهمَّ اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوّر له فيه.

دعاء الغريق اللهم عرفني نفسك

اللهم عرفني نفسك فانك إن لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فانك إن لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.

دعاء لطفل غريق

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب، يا مُجيب دعوة الداع إذا دعاه، يا حنّان، يا منّان، يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد، امنحه من فضلك وخيرك، وارحمه واغفر له يا رب العالمين.

دعاء للمفقودين في البحر