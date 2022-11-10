الدعاء له فضل كبير في حياتنا اليومية ويعتبر من العبادات المستحبة التي تساعدنا على التقرب من الله عز وجل، الدعاء يغير الأقدار والإنسان لا يمكنه أن ينجح في حياته دون الدعاء، من الأدعية التي يُمكن أن يدعو بها المسلم عند نزول الراتب الشهري:

دعاء نزول الراتب الشهري

اللهم يا رب البركة والمباركة أسألك وأنت الله العظيم أن تبارك لي في مالي، اللهم بارك لي في راتبي وارزقني يا رب العالمين الرزق الحلال الطيّب الذي يعيننا على طاعتك وعبادتك.

اللهم يا رب إني لا أطلب المال حبًا بالمال ولا أطلب الرزق حبًا بالدنيا ولكن هي يا الله وسيلة العفاف من السؤال.

اللهم يا رب لك الحمد حتّى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم إنا نسألك ونتوسّل إليك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو آثرته في علم الغيب عندك، أن تبارك لنا في راتبنا، اللهم أنزل لنا من بركات السماء فيه، وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم وأن تذهب عنّا الفقر وتقضي عنّا الدين، اللهم إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهم إنّا نسألك بأنّنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، يا حنّان يا منّان يا بديع السموات والأرض يا واسع الرحمة والغفران، أن تكثر لنا في راتبنا، وأن تجعل فيه بركةً لا تنتهي، اللهم أغننا اللهم أغننا اللهم أغننا، اللهم ارزقنا بفضلك وكرمك لا بتعبنا وجهودنا، اللهم أنت خالق كلّ شي وأنت القادر على كلّ شيء، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووهبتنا إنّك أنت الوهّاب

دعاء نزول الراتب الشهري، اللهم يا رب العالمين ويا رحمن المسترحمين إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل يا الله القرآن العظيم ربيعًا لقلبي ونورًا لصدري وأن تبارك لي في مالي وفي راتبي يا رب.

دعاء نزول الراتب الشهري لطرح البركة فيه

من الأدعية التي يُمكن أن يقولها المسلم عند نزول الراتب الشهري لطرح البركة فيه:

دعاء نزول الراتب الشهري لطرح البركة فيه، اللهم إني لا أطلب المال حبًا بالمال ولا أطلب الرزق حبًا بالدنيا ولكن هي يا الله وسيلة العفاف من السؤال.

اللهم يا رب العالمين ويا رحمن المسترحمين إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل يا الله القرآن العظيم ربيعًا لقلبي ونورًا لصدري وأن تبارك لي في مالي وفي راتبي يا رب، هذا أفضل دعاء نزول الراتب الشهري لطرح البركة فيه.

اللهم يا رب البركة والمباركة أسألك وأنت الله العظيم أن تبارك لي في مالي، اللهم يا رب بارك لي في راتبي وارزقني يا رب العالمين الرزق الحلال الطيّب الذي يعيننا على طاعتك وعبادتك.

دعاء نزول الراتب الشهري تويتر

الحمد لله رب العالمين الذي كتب لي الأرزاق وبارك لي فيها، الحمد لله رب العالمين الذي بارك لنا في كل شيء ووهبنا المال الحلال.

اللهم يا رب إن كان رزقي في السماء فأنزله، وأنزل لي معه الرحمات يا رب العالمين وتولني فيمن تحب وبارك لي في كل مال يصل لي من راتب أو غيره.

اللهم إني أسألك رزقًا طيبًا مباركًا فيه، وأسألك يا رب العالمين من كل خير أعوذ بك من كل شر، اللهم تلوني اكتب لي الحلال في كل مكان يا الله.

اللهم إني لم أختر طريقًا تغضب به علي على الرغم من حاجتي الماسة للمال، واكتفيت يا الله بهذا الراتب وعائلتي، فأسألك أن تبارك لي به وترزقني خيره.

أدعية البركة عند استلام الراتب