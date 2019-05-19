يُعتبر السحور إحدى الوجبتين الرئيسيتين في شهر رمضان الكريم، وقد حثّ النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على تناول وجبة السحور، لما فيها من بركةٍ وخيرٍ لصحة الإنسان، وفي هذا المقال سنذكر دعاء وقت السحور:

- يا مفرج كربتى وياغوثى عند شدتني إليك افزعت وإليك استغيث وبك لذت ولا الوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير أقبل مني اليسير واعف عنى الكثير إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إنى أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقيناً حتى أعلم أنه لن يصيبنى الا ما كتبت لى وارضنى من العيش بماقسمت لى يا ارحم الراحمين .

- يا مساعدى فى كربتى وياصاحبى فى شدتى ويا ولييى فى نعمتى وياغايتى فى رغبتى أنت الساتر عورتى والامن روعتى والمقيل عثرتى اغفر لى خطيئتى يا أرحم الراحمين.

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