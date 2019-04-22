منشور 22 نيسان / أبريل 2019 - 08:55 دعاء يقال عند التوجّه إلى الامتحان اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك. كلمات دالة: © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند 170 متطرفا بينهم وزير إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى المعارضة السودانية تؤجل إعلان مجلس رئاسي مدني إلى الخميس الصدر يتحدث عن 6 آفات تنخر المجتمع العراقي دعوات للتحقيق بشبهات تزوير بانتخابات الكنيست زعيم كوريا الشمالية سيطلع على أسطول المحيط الهادئ الروسي "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل حظك اليوم مع الأبراج الخميس 18 نيسان/أبريل 2019 العراق تحظر اللعبة الشهيرة "ببجي" لأنها "تحرض على العنف" تعرفِ على فوائد البهارات والتوابل في عملية إنقاص الوزن "فيروز اليابانية" تعود من جديد.. وهذه المرة بأغنية لأم كلثوم (فيديو)