دعاء يقال عند التوجّه إلى الامتحان 

منشور 22 نيسان / أبريل 2019 - 08:55
دعاء يقال عند التوجّه إلى الامتحان
دعاء يقال عند التوجّه إلى الامتحان

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

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