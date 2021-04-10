دعاء يقال عند ثبوت رؤيه هلال رمضان الكريم

الدعاء الذي يقال عند ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك: "اللهم اهله علينا بالامن والامان والسلامة والاسلام والعافية المجلله ورفع الاسقام والعون على الصيام والصلاة وقراءة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا اللهم تقبل اللهم آمين".

هلال رمضان أي: هلال أول ليلة من ليالي شهر رمضان، هو عند المسلمين موعد لدخول شهر رمضان، والهلال هو: (القمر) عند تناقص حجمه، أول الشهور القمرية وآخرها، -بالنسبة للمشاهد-. ورؤية هلال شهر رمضان يكون بعد انتهاء آخر اليوم التاسع والعشرين من أيام شهر شعبان، حيث ينتهي اليوم بغروب الشمس، وإذا رؤي هلال شهر رمضان في أول الليلة؛ فهي أول ليلة من ليالي شهر رمضان، وبذلك يدخل الشهر ويجب صوم شهر رمضان.

أدعية استقبال شهر رمضان المبارك 2021