فيما يأتي أدعية يوم الجمعة وعيد الأضحى:
دعاء يوم الجمعة وعيد الأضحى
- اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين.
- اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء أنت شرعت لنا العيد بهجةً وسرورًا فأتمم علينا، وعلى جميع المسلمين فرحة العيد بمنادٍ ينادي في السماء يبشرنا بخير الأيّام التي مرّت علينا، وذلك أنّك أنت الله سبحانك لا شريك لك قد قبلت أعمالنا، وغفرت ذنوبنا وقضيت حوائجنا وأعطيتنا سؤلنا، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والإيمان، ولا تجعلنا من أهل الكفر والطغيان، وهب لنا يا ربنا من لدنك فرجًا ولسائر المسلمين بقدرتك وجبروتك، اللهم ارحمنا إذا يأس منا الطبيب، وارحمنا إذا بكا علينا الحبيب، وارحمنا إذا حفر قبرنا.
- اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ ، والْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ ، يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ والطَّالِبُ ، والرَّاغِبُ والرَّاهِبُ ، وأَنْتَ النَّاظِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ ، فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وكَرَمِكَ ، وهَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ.
- أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ والْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ، عَبْدِكَ ورَسُولِكَ ، وحَبِيبِكَ وصِفْوَتِكَ ، وخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْأَبْرَارِ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ ، صَلَاةً لَا يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحِ مَنْ دَعَاكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وأَنْ تَغْفِرَ لَنَا ولَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
- اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِي ، وبِكَ أَنْزَلْتُ الْيَوْمَ فَقْرِي وفَاقَتِي ومَسْكَنَتِي ، وإِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ ورَحْمَتِكَ أَوْثَقُ مِنِّي بِعَمَلِي ، ولَمَغْفِرَتُكَ ورَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ، وتَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ هِيَ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا ، وتَيْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْكَ ، وبِفَقْرِي إِلَيْكَ وغِنَاكَ عَنِّي، فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْراً قَطُّ إِلَّا مِنْكَ، ولَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءاً قَطُّ أَحَدٌ غَيْرُكَ، ولَا أَرْجُو لِأَمْرِ آخِرَتِي ودُنْيَايَ سِوَاكَ.
- اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وتَعَبَّأَ ، وأَعَدَّ واسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ ونَوَافِلِهِ ، وطَلَبَ نَيْلِهِ وجَائِزَتِهِ ، فَإِلَيْكَ يَا مَوْلَايَ كَانَتِ الْيَوْمَ تَهْيِئَتِي وتَعْبِئَتِي ، وإِعْدَادِي واسْتِعْدَادِي ، رَجَاءَ عَفْوِكَ ورِفْدِكَ ، وطَلَبَ نَيْلِكَ وجَائِزَتِكَ.
دعاء صلاة العيد
- اللهمّ إنّك شرّعت العيد فرحةً وسرورًا، فتمّم ياربّ فرحة وسرور علينا جميعًا بملكٍ ينادي من السّماء قائلًا أبشر يا "الاسم" بمغفرة ذنوبك.
- اللهم يا رب في عيد الأضحى أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنعم على وعلى أحبتي براحة البال، اللهم امنحني من فيض لطفك واصرف عني شتات الفكر ومس الضر.
- أسألك يا الله قرة عين لا تنقطع، اللهم في العشر من ذي الحجة عوضني عمن خذلني وارزقني الراحة والأمان أينما توليت، اللهم بشرني بالخير ما بشرت به عبادك الصالحين.
- اللهم يا رب تقبل مني في عيد الاضحى وبعد العشر وطول الدهر واجعلني من المتقين.
- اللهم بلغني في عيد الاضحى سليمًا معافى وقدرني على صيامه.
- اللهم في يوم عرفة اغفر لي جميع ذنوبي وتقبل توبتي انك غفور رحيم.
- اللهم اجعل عيد الأضحى شاهدًا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين.
- اللهم احفظ قلب حبيبي من كل شر، وأكتب له سعادة دائمة وأبعد عن عيونه الحلوة الحزن وأبعد عنه أدنى شيء يوجعه.
دعاء عيد الفطر مفاتيح الجنان
- أَللَّهُمَّ إيْماناً بِكَ وَتَصْدِيقاً بِكِتابِكَ وَإتِّباعَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وآله.
- أَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ كَفَّارَةً لِذُنُوبِي وَطَهِّرْ دِيْنِي اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي الدَّنَسَ.
- اللهم يا رب اعطنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، واصرف عني شره وشر ما فيه، اللهم اكتب لي فيه كل خير واجعلني بارًّا فيه بوالدي وواصلًا للرحم، واجعلني يا الله من عبادك الصالحين.
- اللهم يا رب ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصل على محمد وآل محمد.
- ربنا هب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد.
- اللَّهُمَّ لكَ الحمدُ كالذي نقول وخيرًا ممّا نقول، اللَّهُمَّ لك صلاتي ونُسكي ومحياي ومَماتي وإليكَ مَآبي ولكَ ربِّ تراثي، اللَّهُمَّ إنّي أعوذُ بكَ مِن عذابِ القبرِ ووسوسة الصَّدرِ وشتاتِ الأمرِ، اللَّهُمَّ إنّي أعوذُ بكَ مِن شرِّ ما يجئ بهِ الرَّيح.
- يا ربّ يا قادر على كلِّ شيءٍ، يا ربَّ المعجزات، حقّق لي حلمي وأسعد قلبي بما تحب وترضى، يا ربّ لا يردُّ القضاءَ إلَّا أنت، وإني أرجوكَ وأدعوكَ وأتوسَّلُ إليكَ أن تعطيني ما دعوت وتجعل لي فيه خيرًا، اللَّهُمَّ غيّر حالي لأفضل حال عاجلًا برحمتك، وارزقني رزقًا حلالًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
- يا ربّ حيّ يا قيّوم يا مجيبَ الدعاءِ، قرِّب لي مطلبي وأمنيتي، وأعنّي على تحقيق حلمي، اللَّهُمَّ اجعل دعائي وأمنياتي واقعًا أعيشه عاجلًا بقدرتِكَ واجعلني من الساعين في مرضاتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، سبحانك اللَّهُمَّ وإليك المصير.
- اللهم يا رب أذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي.
- اللهم لك الحمد على أن بلغتنا يوم عرفة اللهم تقبل منا الصيام وصالح الأعمال وأحسن لنا الختام.
- اللهم اجبر كسرنا على فراق أحبتنا،اللهم اجعل عيدنا سعيدا وأعده علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.
- اللَّهُمَّ إياك أرجو ولك أدعو فبلغني صالحَ عملي، واغفْر لي ذنوبي، وامنن عليَّ بما أمننتَ به على أهل طاعتك إنَّكَ على كلِّ شيءٍ قدير.
- اللَّهُمَّ إليك توجهت ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورًا وحجي مبرورًا، وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير.
- اللَّهُمَّ أعتِقْ رقبَتي مِن النَّارِ، وأوسع لي مِن الرِّزقِ الحلال، واصرف عني فسقةَ الجنِّ والإنس.