يوم النحر هو أحد الأيام العشر المباركة والعظيمة من ذي الحجة التي تؤدى فيها مناسك الحج، وفي هذا اليوم يقوم الحجاج ببعض الأعمال أهمّها نحر الأضحية، والدعاء بهذا اليوم مستجاب وفيما يلي دعاء يوم النحر لغير الحاج:

دعاء يوم النحر لغير الحاج

اللهم يا رب بجاه هذا اليوم المبارك نسألك الرحمة والمغفرة والرزق، يا صاحب يوم الحشر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا طاعاتنا بجاه يوم النحر.

الحمد لله الذي بلّغنا هذا اليوم، وجعلنا من الصالحين، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا الدين، اللهم ارحمنا وارزقنا من باب رزقك، فمن سواك قادرٌ على ذلك يا رب العالمين.

اللهم يا رب أرزق من يتمنى زيارة بيتك الحرام وإتمام مناسك الحج المقدسة حتى الوصول لأعظم يوم بها يوم النحر الذي يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي تعتق به الرقاب وتغفر به الذنوب.

اللهم يا رب يا من أفضت على الناس بالبركات ورزقتهم الحجة أرزقني وأحبتي زيارة بيتك، وبلغنا يوم النحر وأنت راضٍ عنا يا الله.

اللهم بحق يوم النحر، أن ترحم والديّ، وتجعل مثواهم الجنّة في يوم الحشر، فبارك لي بأيامي اللاحقة وأعني على الحج في العام القادم، فلم يعد لي على زيارة بيتك جلدٌ ولا صبر.

اللهم بارك لنا في هذا اليوم المبارك يوم النحر، وأرضى عنّا وأقسم لنا الثبات على هذا الدين من الهجر، ولا تجمّل الدنيا بعينينا، وأجعل الجميل بعينينا ما ينجينا من عذاب القبر.

اللهم يا حنان يا منان، يا منزل القرآن، على النبي محمد المصطفى العدنان، نجّنا من غدر الزمان، وارزقنا واغننا بحلالك عن الحرام.

يا رب يا الله بحق يومِ النحر المبارك وعيد المسلمين الكبير، أن ترزقني وترزق كافة أبناء الأمة الإسلامية ويعم عليهم الخير الوفير، فكلنا صغار أما فضلك يا ذا الجلال والإكرام يا خبير.

أعمال يوم النحر لغير الحاج

التكبير المطلق

صلاة عيد الأضحى

ثم الأضحية

ثم الاغتسال

قصد مصلى العيد من طريق والعودة من آخر

استحباب حضور واستماع خطبتي عيد الأضحى