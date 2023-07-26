يوم عاشوراء هو يومٌ مهمٌ في الإسلام والدعاء في هذا اليوم العظيم من الأعمال المستحبة، يُروى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويُوصِي بصيامه، كما أنه يُستحبُّ في هذا اليوم أن نُكثِر من الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله، فيما يلي دعاء يوم عاشوراء لأمي المتوفية:

دعاء يوم عاشوراء لأمي المتوفية

اللهم ارحم أمي المتوفية واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها وأسكنها فسيح جناتك.

اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم اجعلها في زمرة الصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم اجعلها من أهل الجنة ولا تجعلها من أهل النار.

اللهم اجعل قبرها آمناً واسكنها في الفردوس الأعلى من الجنة، واجمعنا بها في جنات النعيم.

اللهم ارزقنا الصبر على فراقها، واجعل ذكرها في قلوبنا طيباً، واجعلها شفيعة لنا يوم القيامة.

اللهم اجعلها من المقربات إليك يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم انصرها على الأسئلة في قبرها، واجعل لها نوراً في ظلمة القبر، ولا تخذلها يوم يفزع المرء من أمه.

اللهم اجعلها يوم تلقاك في ظل عرشك يا رب العالمين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وارحم أمي وجميع أموات المسلمين، إنك سميع مجيب الدعاء.

دعاء يوم عاشوراء

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك في هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء، يوم التاسع من محرم، الذي بِهِ سَبَقَ النبيونَ وَأُوتِيتَهُ نِعَمُكَ، وَفُضِّلَ عَلَى سائِرِ الأَيّامِ، وَفِيهِ اشْتَدَّتْ رَحمَتُكَ وَمَلأتْ جُودَكَ.

اللهم إنَّنا نَسْألُكَ في هذا اليوم العظيم أن تُصلِحَ حالَنا وَأحوالَنا، وتَجْعَلَنا مِمَّنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِن السَّمَاءِ الرَّحْمَةَ وَالمَغْفِرَةَ، وَتُوقِظَنا فيه من غفلتِنا وتُطَهِّرَنا فيه مِن الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا، وتُسْتِرنا فيه بِسِتْرِكَ الجَميلِ.

اللهم اجعلنا مِمَّن يَصُومُونَ فيه صِيامًا نَافِلًا، وَيَقومونَ فيه قِيَامًا تَطَوُّعًا، وَيَرفعونَ فيه أصواتَ الدُّعَاءِ بِطَاعَتِكَ، يا مَن لا يَعُدُّ فيهِ صَومُهُمْ بالبَطَالِ، ولا يُخَاطِرُونَ فيه بِالإثْمِ.

اللهم لا تَجْعَلْ فيهِ صِيَامَنا مَجْرَدَ لا طَعامٍ وَلا شُرَابٍ، وَإنَّما اجعلْهُ صِيامًا قائِمًا بِالنَّوافِلِ وَالقِيامَ بِالتَّطَوُّعِ، وَلا تَجْعَلْ فيهِ قِيَامَنا مَجْرَدَ تَقلِيدٍ وَاعتِبَارٍ، وَإنَّما اجعلْهُ قِيَامًا تَطوُّعًا بِالفَرائِضِ وَالنَّوافِلِ، يا رَبَّ العَالَمين.

اللهم في هذا اليوم العظيم، ارْحَمْ موتانَا، وَشُفِ شِفاءَ مَرْضانا، وَعَافِ عَن مُبْتَلانا، وَاشْفِ أُمَرَائِنا، وَعَافِ أَعْقَابَنَا، وَاكْتُب لَنا فيهِ الرِّضَا وَالقُبُولَ، وَالغُفْرانَ وَالسَّعَادَةَ.

اللهم في هذا اليوم العظيم، افْتَحْ لَنا فيهِ أبوابَ الجِنانِ، وَأَغلِقْ عَنَّا فيهِ أبوابَ النِّيرَانِ، وَلا تُحْشِرْنا فيهِ مَعَ السَّوءِ قَانِتِينَ، وَلا مَعَ الظَّالِمينَ عَصَاةٍ، وَاجعَلْنا فيهِ مِن أوْليائكَ، وَأَوْصِيائِكَ، وَالمُقَرَّبِينَ إليكَ بِمَنَّةٍ، يا قَاضِي حَوائج الطَّالِبين.

اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، وأرحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

اللهم إنا نسألك بحق يوم عاشوراء وبحق الحسين عليه السلام أن تتقبل دعائنا وتجيب حاجتنا.

دعاء قصير للأم المتوفية

اللـهـم اجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

اللـهـم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللـهـم أنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم بها.

اللهم، اغفر لها وارحمها، واعف عنها وعافها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.

اللهم نقيها من ذنوبها كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، واغفر لها بقدر ما قدمته لنا من رعاية وعطاء.

اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك.. فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك انت الغفور الرحيم.

اللهم إنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها وقها عذابك يا الله.

اللهم وارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك.

اللهم ارجع نفسها إليك راضية مرضية وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين.

اللهم أنت غنيص ونحن الفقراء فأنت غني من عذابها فارحمها.

اللهم إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها.

أجمل الأدعية للام المتوفية

ربي ارحم أمي واغفر لها، وادخلها الجنة مع عبادك الصالحين، واجعل أمي من ورثة جنة النعيم وساكني الفردوس.

اللهم من أحييته منا فاحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم ارحم أمي رحمة واسعة وتغمدها برحمتك.

اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

يا رب ارحم أمي واغفر لها، وأدخلها الجنة مع عبادك الصالحين، واجعل أمي من ورثة جنة النعيم وساكني الفردوس.

اللهم يا رب إنها أمتك، وقد حلت ضيفة عندك، فجد عليها يا الله برحمتك ومغفرتك وفضلك، واعف عنها وأكرمها يا الله يا أكرم الأكرمين.

ربي اغفر لأمي مغفرة واسعة، بحجم كرمك وعطائك الذي لا يقل ولا ينضب، واشملها برحمة واسعة من عندك التي وسعت بها كل خلقك.

ربي أسألك أن تجعل كل فعل صالح أفعل في ميزان حسنات أمي، وأسألك أن تتغمدها برحمتك وأن تنقها من الذنوب والخطايا والآثام.

يا رب أنر لأمي قبرها، واجعله فسيحاً مد بصرها، واجعله روضة من رياض الجنة، ووسع مدخلها، وآنسها وحشتها يا الله.

اللهم يا رب اشمل أمي برحمتك وارحمها رحمة واسعة، واغفر لها واشملها بلطفك وعفوك، ولا تحرمها لذة النظر لجلال وجهك الكريم.

دعاء للام المتوفية في الصباح

اللهم في هذا الصباح الذي اشع فيه نور شمسك احفظ لي أمي بعينك التي لا تنام اللهم لا تكتب لها حزنا ولا مرضا ولا هما واجعلها يارب أسعد خلقك.

اللهم مع اشراقه هذا الصباح لا تحني لأمي ظهرا ولا تعظم عليها أمرا يارب أسعد قلبها وأطل عمرها وابعد عنها كل أذى.

اللهم في هذا الصباح أمي ثم أمي ثم أمي استودعتك عافيتها وصحتها.

بأسمك يا الله في هذا الصباح حصنت أمي من ذبول عيناها وحزن قلبها اللهم اني استودعت قلبها من كل ذرة ألم.

اللهم يا رب في هذا الصباح اسعد أمي أضعاف ما أسعدتني وأنثر في جسدها عافية دائمة يارب العالمين اللهم أبعد عنها متاعب الدنيا ولا تذقها طعم الألم.

يا رب اسألك في هذا الصباح راحه امي وعافيه امي وسعاده امي وإبتسامه امي.

اول الصباح الذي يأتي بوجه أمي صباح يشبه الجنة كثيرا يشبه نعيمها وأمنها وأمانها حتى أن لأمي جنتان واحدة تحت أقدامها وأخرى في قلبها.

اللهم يا رب إن امي أعز خلقك علي وهي اعز من نفسي اللهم في هذا الصباح إحفظها لنا وأرزقها فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافيه يارب أسعد قلبها واغفر ذنبها وزدها عمرا وعافية وأبعد عنها كل سوء يالله اللهم إني استودعتك امي الغالية.

اللهم يا رب في هذا الصباح ارزق امي مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب واحفظها لي بفضلك من شر الحاسدين واصحاب القلوب المريضة.

اول صباحي لك يا أمي الغالية يا روح السماء ويا نور الفجر ربي يحفظك.

كل شيء في هذي الدنيا لا يسوي ابتسامة امي في الصباح ربي يحفظك يا امي اشتقت إليك قلب.

دعاء للام المتوفية يوم الاربعين

اللهم ارحمها رحمةً تسع السماوات والارض. اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك آمنًة مطمئنًة يارب العالمين.

اللهم اغفر لامي وارحمها اللهم اعف عن أمي وعافي عنهااللهم أكرم نزل أمي ووسع مدخلها اللهم اغسل أمي بماء وثلج وبرد اللهم نقى أمي من الخطايا اللهم نقى أمي من الدنس

اللهم أبدل أمي دارا خيرا من دارها اللهم أبدل أمي أهلا خيرا من أهلها اللهم أبدل أمي زوجا خيرا من زوجها اللهم ابعد عن أمي فتنة القبر وعذاب النار اللهم اغفر لامي فلانة ويتم ذكر اسمها فهي فى ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار.

يا رب ارحم أمي واغفر لها اللهم ادخل أمي الجنة اللهم اجعل أمي في جنة النعيم اللهم اجعل أمي في الفردوس.

اللهم ارحم أمي رحمة واسعة اللهم ارحم أمي فوق الأرض، اللهم ارحم أمي تحت الأرض، اللهم ارحم أمي يوم العرض عليك.

اللهم اغفر لأمي بحجم كرمك اللهم اغفر لأمي بحجم عطائك اللهم اغفر لأمي بحجم واشملها برحمة واسعة اللهم اغفر لأمي بحجم وتغمدها برحمتك اللهم اغفر لأمي وارحمها اللهم اغفر لأمي وأكرم نزلها.

دعاء لامي في يوم الجمعة

اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترحم أمي وتغفر لها، وإن كانت من المحسنين فزد في إحسانها، وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن تكتب أمي عندك من الصابرين، وأن تجازيها جزاء الصابرين، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله.

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت، واسألك يارب في يوم الجمعة أن تغفر لها وتنزل الضياء على قبرها النور والفسحة والضياء.

اللهم أبدلها دار خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها.

اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها.

اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

دعاء لامي المتوفية في المطر

اللهم يا رازق السائلين وراحم المساكين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.

إلهي اسمك شفائي و ذكرك دوائي و وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في هذه الدنيا والآخرة وأنت المعطي الحكيم العليم.

اللهم أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين.

دعاء لامي المتوفية في المولد النبوي

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين .

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت واسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها .

ادعو لامي بالرحمه والمغفره اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها .

اللهم أبدلها دار خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها .

ماذا نفعل في يوم عاشوراء؟