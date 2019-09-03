دلالة الحناء في الحلم.. هل هي بُشرة خَير؟

ترمز الحناء في المنام -بشكل عام- إلى التغيير للأفضل، والبشارة بالخير في حياتك في القريب العاجل، سواء على صعيد العمل أو العاطفة أو العائلة، أو الحياة الاجتماعية.

خبيرة تفسير الرؤى والأحلام «نورة باخالد» تتحدث حول المدلولات التي يرجع لها حلم الحناء في المنام، سواء للمرأة أو الفتاة أو الرجل.

مدلولات الحناء في منام المرأة المتزوجة:

1. رؤية الحناء في المنام في اليدين تدل على السعادة والفرح والسرور للمرأة في حياتها الأسرية والزوجية.

2. الحناء في يد المتزوجة؛ تعني خروجًا وانتهاءً من ضائقة ومأزق وهموم كانت تعتريها هي وزوجها.

3. الحناء على كلتا اليدين، وبصورة مرتَّبة، هو خير أعمّ وسعادة وراحة للمرأة.

مدلولات الحناء في منام العزباء:

1. الحناء في يدي الفتاة العزباء هي الأخبار السارة التي ستسمعها قريبًا وتراها أمامها.

2. إن رأت الفتاة الحناء في يديها؛ فهذا يعني خطوبة، يعقبها زواج يحصل لتلك الفتاة.

3. إذا كان النقش بالحناء على اليدين والقدمين سيئًا وبغير نظام؛ فهذا في التفاسير ينبئ بزواجها من رجل سيئ الخلق، مما يجعلها في حيرة من أمرها.

مدلولات الحناء في منام الرجل:



1. إذا رأى الرجل أن أطراف أصابعه عليها حناء؛ فهذا دليل على كثرة تسبيحه واستغفاره وذكره لله.

2. الرجل الذي يضع الحناء على يده؛ فذلك دلالة على السعادة والفرح والتفريج الذي ينتظره في أيامه المقبلة.

3. صبغ اللحية والشعر معًا بالحناء في المنام يرمز إلى منصب يناله هذا الرجل.

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