دليل الرجل في كيفية التعامل مع المرأة أثناء الدورة الشهرية

تأثر الدورة الشهرية كثيرًا على المرأة أكان ذلك قبل قدومها أو خلالها أو حتى بعدها، إذ يكن أكثر عرضة لتقلبات المزاج والصداع، كما أن بعضهن يختبرن أعراضًا أكثر حدة مثل الاكتئاب، الغضب، وآلام في مناطق مختلفة من الجسد، وهذا يعود سببه للتغيرات الهرمونية التي تصاحب هذه الفترة.

وجراء التقلبات المزاجية التي تتعرض لها المرأة، يصبح من الصعب على الرجل التعامل معها لأنه غير مدرك للآلام والضغوطات التي تعيشها خلال تلك الفترة بالتحديث؛ مما يولد المشاكل والخلافات بينهما.

ونقلاً عن "موقع حلوة" ولكي تمر الأمور بسلام وهدوء بين الثنائي، لا بد للرجل فهم الطريقة الصحيحة لكيفية التعامل مع شريكة حياته أثناء الدورة الشهرية:

１- امنحها مزيد من الحب والحنان

في هذه الفترة، تصبح المرأة أكثر حساسيًا ويغلب عليها الرغبة في البكاء لأن عواطفها تكون غير مستقرة، لذا يتوجب عليك منحها المزيد من الحب والحنان والعطف عن طريق عناقها، والتحدث إليها برومانسية، وإغراقها بعبارات الحب تشعرها بالرضا عن نفسها وتحسين حالتها المزاجية وتقليل احتمالية شعورها بالغضب.

2- تجنب انتقاد مظهرها الخارجي

تجنب انتقادها أو التعليق على مظهرها الخارجي كأن تقول لها "لقد ازداد وزنك" أو "أنت عصبية" خلال هذه الفترة، فهي لن تتقبل النقد بروح رياضية، بل ستسبب لها الإحباط وستزيد من عصبيتها بشكل غير متوقع.

3- فاجئها بهدية بسيطة كباقة من الورود أو الشوكولاتة

بما أنها في هذه الفترة تكون في حالة من الاكتئاب، لا مانع أن تفاجئها بباقة من الورود أو علبة شوكولاتة، أو ربما دعوتها إلى مطعم مميز.

4. لا تعاملها باشمئزاز أو تبتعد عنها في هذه الفترة

حاول التقرب إليها أثناء هذه الفترة ومساعدتها على تخطي هذه المرحلة، ولا تبتعد عنها أو تبدي اشمئزازك فهذا سيزيد شعورها بالإحباط.

5- ساعدها في أعمال المنزل

تشعر المرأة في فترة الدورة الشهرية بالتعب والإرهاق؛ لذلك أفضل طريقة لتخطي المرحلة هي بإراحة جسدها و بذل مجهود أقل في أعمال المنزل، لذا لا مانع للرجل من مد يد العون والمساعدة لزوجته في أعمال المنزل .

6. يتوجب عليك معرفة موعد دورتها الشهرية

إدراكك لموعد دورة زوجتكَ الشهرية ستكون ملماَ بالتغيرات المزاجية التي تشعر هي بها وتكون أكثر حساسية وتفهما بهذا الشأن، وستعلم متى تكون متعبة جسدياً ويبدأ لديها النزف كي تكون مستعدًا للتوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة.

7. التثقيف حول التغيرات الهرمونية التي تصاحب هذه الفترة

عليكَ فهم التغيرات الهرمونية التي تمر بها المرأة على مدار الشهر، وهو ما سيوفر لكَ الفرصة لمعرفة أفضل الأوقات التي يمكن فيها الإستمتاع بممارسة العلاقة الحميمة، ففي بعض الأحيان تكون المرأة أكثر إقبالًا على ممارسة الجنس أكثر من أوقات أخرى بسبب التغيرات التي تصاحب هذه الفترة؛ لذلك لا بد أن تكون ملمًا بهذه الأمور.

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