ما أسباب تكدس الدهون في منطقة البطن؟

تكدس الدهون قد يكون وراثيا ولكن هذا لا يعني انك لا تستطيعين السيطرة عليه

تعتبر منطقة البطن والارداف من اكثر الأماكن التي تسبب القلق للنساء فهي مناطق معرضة لتكدس الدهون، ولان هذه الدهون لا تعني مظهرا غير جذاب فقط بل يمكن ان تزيد من فرص الإصابة بالامراض المزمنة مثل السكري والضغط فلا بد من البحث عن الأسباب ثم طرق مكافحة هذه المشكلة.

الأسباب:

عوامل وراثية :

إذا كان أحد الأبوين يعاني من تكدس الدهون في منطقة البطن فمن الممكن أن تورث هذه المشكلة لأحد الأبناء

الوجبات غير الصحية والسريعة :

تحتوي الوجبات السريعة على كمية كبيرة من الدهون وهذه الدهون من الصعب حرقها بسهولة لذلك تتكون دهون البطن

تناول الطعام في ساعات الليل المتأخرة :

في فترة الليل يقل معدل حرق الدهون في الجسم لذلك عندما يتم تناول الطعام في ساعات الليل يتم تجمع الدهون في الجسم ولا يتم حرقها بسهولة

الأكل غير الصحي :

يوجد بعض الأطعمة تحتوي على الكربوهيدرات وهذه الأطعمة منتشرة وبكثرة وتناولها الكثير وهذه الأطعمة من أكثر أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر

قلة الحركة :

من أسباب عدم الحرق الجسم للدهون هو عدم الحركة فلابد من الحركة والمشي بعد الأكل أو ممارسة بعض التمارين الرياضية

قلة شرب الماء :

الماء من أهم العناصر التي تعمل على حرق الدهون بطريقة سريعة لذلك قلة شرب قدر كافي من الماء يسبب تراكم الدهون

قلة النوم :

تؤدي قلة النوم إلي إنتاج هرمون الجريلين وهذا الهرمون مسئول علم زيادة وزن الجسم

العلاج:

إتباع نظام غذائي مناسب أو تقليل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات

ممارسة بعض التمارين الرياضية والمشي يومياً لمدة نصف ساعة على الأقل

شرب الماء بقدر كافي بحد أدنى ثمانية أكواب يومياً

تناول كمية مناسبة من الخضروات والفواكه لأنها تساعد على حرق دهون الجسم لأنها تحتوي على الماء والكثير من الفيتامينات والمعادن

النوم بقدر كافي في الليل على الأقل ٨ ساعات متواصلة