دوار البحر: الأسباب، الأعراض، العلاج

دوار البحر Seasickness هو الإحساس الشديد بالدوار والدوخة أو غثيان ويحدث عادة عند الوقوف عند البحر أو السفر بالسفن أو ركوب القوارب أو الطائرة، ويظهر في صورة دوخة، أو دوار، أو غثيان،

ويكون أمواجه معتدلة يظهر دوار البحر على صورة نعاس وتشوش، وفي البحر الهائج تظهر الأعراض بشكل أسرع وأكثر حدة مثل وعكة في منطقة أعلى البطن وضيق، شحوب، غثيان، تعرق بارد، وقيء متكرر.

أعراض دوار البحر

أعراض دوار البحر الخفيفة

غثيان

وجع رأس.

تثاؤب.

أعراض دوار البحر الشديدة

استفراغ.

غثيان.

شحوب.

تعرّق.

سيلان اللعاب.

ضيق التنفس.

دوخة.

أعراض أخرى قد تظهر عند البعض

الشعور بالضوجان وعدم الراحة.

التعب الشديد.

أسباب دوار البحر

يحدث دوار البحر أثناء الجلوس في سفينة أو قارب وذلك نتيجة إرسال العين إشارات بأن الشخص ثابت ولا يتحرك، بينما يستشعر النظام الدهليزي في الأذن حركات الرأس بسبب حركة السفينة وبذلك يحدث عدم توافق في الإشارات التي تصل إلى المخ.

يستشعر الدماغ الحركة من خلال مسارات مختلفة للجهاز العصبي بما فيهم العينين والأذن الداخلية وأنسجة سطح الجسم، عندما يتم تحريك الجسم عند المشي يتم تنسيق المدخلات من جميع المسارات بواسطة الدماغ.

وقد تظهر أعراض دوار البحر عندما يتلقى الجهاز العصبي المركزي رسائل متضاربة من الأجهزة الحسية وهي: العينين، الأذن الداخلية، ومستقبلات ضغط الجلد، والمستقبلات الحسية للعضلات والمفاصل،و إذا جلس شخص على متن قارب فإن آذانه الداخلية تشعر بالحركة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، ولكن عيونه ترى منظرًا ثابتًا في حال عدم النظر من النافذة، من المفترض أن الصراع بين المدخلات مسؤول عن دوار الحركة.

عوامل التي تحفز دوار الحركة

القراءة خلال الحركة.

الذهاب إلى الألعاب الافتراضية والملاهي.

ركوب الطائرة أو السفينة أو السيارة.

ألعاب الأفلام والفيديو.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بدوار البحر؟

التاريخ المرضي العائلي للإصابة بدوار البحر.

أدوية منع الحمل الهرمونية.

اضطرابات الأذن الداخلية.

الدورة الشهرية.

المرأة الحامل.

المصاب بمرض الشقيقة "الصداع النصفي".

المصاب بمرض باركنسون.

مضاعفات دوار البحر

الشعور بالجفاف.

الاكتئاب.

التوتر والقلق.

هبوط في ضغط الدم.

علاج دوار البحر

علاج دوار البحر الغير دوائي

النظر بشكل أفقي حيث يعتبر النظر من نافذة السفينة المتحركة والتحديق في الأفق في اتجاه السفر تُساعد هذه الطريقة على التوازن.

يُساعد إغلاق العينين أو القيلولة على التخلص من الصراع بين الأذن والعينين المسبب لدوار البحر.

مضغ العلكة من الطرق الفعالة والبسيطة للتخفيف من دوار البحر والسيارة العادي والخفيف.

استنشاق هواء نقي يُخفف من دوار البحر ومن المحتمل أن يكون مرتبطًا بتجنب الروائح الكريهة والتي يُمكن أن تؤدي إلى تفاقم الغثيان.

الالتزام في شرب الزنجبيل للحد من دوار البحر وهو متوفر على شكل اقراص في الصيدليات.

علاج دوار البحر الدوائي

فيما يلي أدوية لعلاج دوار البجر لكن يجب الانتباه أنه لا يُعطى للأطفال تحت سن 12 عامًا:

دواء سكوبولامين Scopolamine

بروميثازين Promethazine

سايكليزين Cyclizine

ديمينهايدرنيت Dimenhydrinate

ميسليزين Meclizine

علاج دوار البحر بالأعشاب

شاي البابونج لأنه يعمل على إرخاء عضلات المعدة وتقليل حمض المعدة.

عرق السوس من أجل تخفيف تهيج المعدة، والحد من القيء.

الزنجبيل لعلاج دوار البحر فهو يقي من الدوار والغثيان.

علاج دوار البحر في المنزل

لعلاج دوار البحر في المنزل دواء تناول دواء الديمينهيدرينات Dimenhydrinate فهو متوفر في الصيدليات دون وصفة طبية ويُستعمل لعلاج داء الحركة والغثيان.