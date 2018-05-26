4 إطلالات من دولتشي آند غابانا لحفلات الإفطار والسحور

دولتشي آند غابانا تصاميم رائعة لكل مناسبة 1 من 2

كوني على الموضة 2 من 2

هل تبحثين عن اطلالة مميزة ومبهرة وعلى الموضة، نقدم لك هذه الافكار الجميلة من دار تصميم الازياء الايطالية دولتشي آند غابانا.

دولتشي آند غابانا، دار أزياء راقية مقرها إيطاليا، وتنتج الملابس والأحذية والحقائب والساعات. أسسه الإيطاليان دومينيك دولتشي، وستيفانو غابانا والمعروفان بتصميماتهما للمشاهير في العالم . وعادة ما يغلب اللون الأسود على تصاميمهما.

الاطلالة الاولى:

فستان طويل من التل لونه أسود وأخضر وثمنه 12 ألف دولار أمريكي.

الاطلالة الثانية:

قميص أبيض مع كشكش لونه أبيض يناسب أي بنطلون أو تنورة داكنة اللون وثمنه 1000 دولار أمريكي.

الاطلالة الثالثة:

فستان الورود المصنوع من الحرير والشيفون وثمنه 2.495 دولار أمريكي.

الاطلالة الرابعة:

تنورة مميزة من الصوف المخلوط مع أزرار كبيرة على الجانبين وثمنها 1.680 دولار أمريكي.