يرجى ملاحظة أنه يجب التحقق من متطلبات الدخول والتأشيرة الحالية قبل السفر إلى أي بلد، حيث يمكن أن تتغير هذه المعلومات. توجد مواقع ومصادر حكومية تقدم معلومات حديثة ودقيقة حول متطلبات الدخول والتأشيرات للبلدان المختلفة.

هناك الكثير من الدول التي تسمح للمواطنين من بعض الجنسيات بالدخول إليها بدون فيزا ومع ذلك، يجب مراعاة أن هذه المعلومات قد تتغير بمرور الوقت، وقد يختلف الوضع باختلاف القوانين والاتفاقيات الدولية، وإليك قائمة10 دول بدون فيزا تقضي بها إجازة الصيف والتي تعتبر تسهيلات دخول للمواطنين من بعض الجنسيات:

دول بدون فيزا تقضي بها إجازة الصيف

ماليزيا

ماليزيا malaysia تعتبر من دول بدون فيزا تقضي بها إجازة الصيف، حيث تسمح لمعظم الجنسيات بالدخول دون تأشيرة لفترة قصيرة حيث تعتمد على الجنسية، ماليزيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا، وتشترك في الحدود مع تايلاند، وبروناي، وإندونيسيا، وسنغافورة، عاصمة ماليزيا كوالالمبور، ولكنها تتألف من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية.

ماليزيا معروفة بتنوعها الثقافي واللغوي والديني، ويعيش فيها مجموعة متنوعة من الشعوب والأعراق، مع الغالبية العظمى من السكان ينتمون إلى القومية الماليزية، البهاسا ملايو هي اللغة الرسمية، ولكن الإنجليزية تُستخدم أيضًا على نطاق واسع وتُدرَّس في المدارس.

يعتمد اقتصاد ماليزيا بشكل كبير على الصناعات المتقدمة والصادرات مثل الكترونيات الاستهلاك والنفط والغاز الطبيعي. كما أنها وجهة سياحية شهيرة بفضل الشواطئ الثقافة والجميلة المتنوعة والمعالم السياحية، وهي تتمتع بتراث ثقافي غني ومتنوع، حيث يتمثل ذلك في المباني التقليدية والمعابده والأضرحة والمهرجانات والمأكولات المحلية.

تركيا

تركيا Turkey تسمح للعديد من الجنسيات بالدخول لفترة قصيرة دون تأشيرة، تركيا هي دولة تقع في منطقة الشرق الأوسط والبلقان، تمتد عبر شبه الجزيرة الأناضولية في جنوب غرب آسيا وشمال غرب أوروبا، عاصمة تركيا أنقرة، وهي أكبر مدينة ومركز ثقافي هام فيها هي إسطنبول.

اللغة الرسمية في تركيا هي التركية، وتعتبر الديانة الإسلامية هي الدين الرئيسي لمعظم السكان،وتتميز تركيا بمعالم سياحية رائعة تجمع بين الثقافة والتاريخ والطبيعة، مثل مدينة إسطنبول التي تتميز بمسجد آيا صوفيا والجامع الأزرق والبازارات التقليدية. كما تحتضن مناطق ساحلية جميلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، ومناطق طبيعية خلابة في الأناضول مثل كابادوكيا.

جورجيا

تسمح جورجيا georgia بدخول العديد من الجنسيات بدون تأشيرة لفترة معينة، جورجيا هي دولة تقع في منطقة القوقاز في جنوب شرق أوروبا، وعاصمتها هي تبليسي، وهي تحدها روسيا من الشمال، وأرمينيا وتركيا من الجنوب، وأذربيجان من الشرق، والبحر الأسود من الغرب.

تعتبر دولة جورجيا وجهة سياحية متنوعة وجذابة، وتضم مناظر طبيعية خلابة مثل جبال القوقاز والوديان الخضراء والشواطئ الساحرة على البحر الأسود، وهي معروفة بثقافتها الموسيقية والرقص والمأكولات اللذيذة والشهية.

تايلاند

تايلاند Thailand يمكن للمواطنين من بعض الجنسيات الدخول دون تأشيرة لمدة معينة، وهي دولة تقع في جنوب شرق آسيا. عاصمتها بانكوك، ومعروفة بتنوعها الثقافي والطبيعي الرائع الجميل وهي وجهة سياحية معروفة في العالم.

وتتميز تايلاند بمعالم سياحية مميزة ورائعة مثل معبد وات أرون ومعبد الفجر وقصر غراند، إلى جانب شواطئها الجميلة على سواحل البحر الأنداماني والخليج العربي، بالإضافة إلى أنها تشتهر تايلاند بتقديم العديد من الأنشطة والتجارب الفريدة مثل ركوب الفيلة وزيارة أسواق الطعام الليلية والمساج التايلاندي التقليدي.

جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا South Africa والتي تسمح للعديد من الجنسيات بالدخول دون تأشيرة لفترة محددة، وهي دولة تقع في جنوب قارة إفريقيا، وعاصمتها بريتوريا، ولكن مدينة كيب تاون تعتبر مقرًا للحكومة وتحمل معظم المؤسسات الحكومية، بينما جوهانسبرغ هي أكبر مدينة من حيث السكان والنشاط الاقتصادي.

وتتمتع جنوب إفريقيا بتنوع طبيعي جميل ورائع، تشمل سهول ووديان وجبال وشواطئ على الساحلين الهادئ والهندي. وتُعتبر محميات الحياة البرية في جنوب إفريقيا من أهم وجهات مشاهدة الحيوانات المميزة في العالم، مثل محمية كروغر الوطنية.