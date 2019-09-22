دوناتس التفاح المقلية بالقرفة

وصفة شهية للأشخاص الذين يحبون الدوناتس بنكهة القرفة الشهية.

المقادير:

5 ثمرات تفاح مقشرة

½ كوب (100 جم) سكر

½ كوب (75 جم) دقيق

¼ كوب (60 مل) حليب

1 بيضة كبيرة

2 ملعقة كبيرة (20 جم) سكر بودرة

½ 2 ملعقة صغيرة (12.5 جم)

قرفة مطحونة ملعقة صغيرة

(5 جم) بيكنج باودر

رشة ملح

الطريقة:

قطعي التفاح إلي حلقات، وفرغيها من الداخل. في وعاء كبير، ضعي ½ ملعقة من القرفة والسكر البودرة والبيضة والحليب والدقيق، وقلبي جيدًا.

في وعاء آخر، ضعي السكر العادي مع باقي القرفة، وقلبي جيدًا.

اغمسي حلقات التفاح في خليط الدقي والبيض، ثم اقليها في زيت غزير حتى يُصبح لونها ذهبيًا.

أخرجي الحلقات من الزيت، ثم اغمسيها في خليط السكر والقرفة. ضعي الحلقات في طبق التقديم وقدميها.