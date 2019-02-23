حسنات وسيئات استخدام الديرما رولر

قبل استخدام الديرما رولر عليك أولاً أن تعرفي ما هي وظيفته وطريقة استخدامه

قبل استخدام الديرما رولر عليك أولاً أن تعرفي ما هي وظيفته وطريقة استخدامه.

الديرما رولر هي عبارة عن أداة تشبه الفرشاة ولها رأس يحتوي على صفوف متراصة من الإبر الدقيقة التي تغطيه، والتي يختلف طولها وسمكها من أداة لأخرى.

ويعتبر بعض خبراء التجميل الديرما رولر أفضل العلاجات التجميلية الموجودة حالياً لحل عدد كبير من مشاكل الشعر والبشرة! ويتميز الرأس المحتوي على الإبر بقابليته للدوران ليستطيع المستخدم القيام بتمريره على المنطقة المرغوب علاجها بسهولة. ويحتوي رأس الديرما رولر عادة على ما يتراوح بين 100-1000 إبرة دقيقة.

سيئات الديرما رولر

تعتبر الديرما رولر امنة عموماً عند التقيد بقواعد الاستخدام، ولكن هذا لا يعني عدم وجود مساوئ ومخاطر محتملة، منها:

قد تسبب تهيجاً مؤقتاً أو دائماً في الجلد إذا ما تم استخدامها بشكل خاطئ.

قد تزيد من حب الشباب بدلاً من علاجه وتسريع شفائه.

قد تتسبب في نشر العدوى وانتقالها، خاصة عند استخدامها مع حب الشباب النشط أو أي مرض جلدي معدي.

حسنات الديرما رولر

لا تعتبر طريقة تجميلية مؤلمة، خاصة إذا ما كانت إبر الأداة دقيقة وصغيرة!

غالباً لا تنطوي على مضاعفات وأعراض جانبية خطيرة.

العملية تحتاج وقتاً قليلاً فقط، ووقت التعافي كذلك قصير نسبياً.