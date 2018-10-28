أسهل طريقة لصنع ديكورات الهالوين مع الأطفال

وحوش لطيفة بايدي الاطفال 1 من 2

دعي الاطفال يختارون التصميم الذي يعجبهم 2 من 2

مع اقتراب الهالوين قد يشعر بعض الأطفال بالخوف من ظهور الوحوش وحتى لا نشعرهم بالخوف، فكرنا بطريقة لطيفة لصنع مجموعة متنوعة من الوحوش اللطيفة التي يمكنكم اعدادها في المنزل بدلا من الانشغال في تناول الحلوى، تعالوا نتعلم طريقة صنع وحوش صغيرة لطيفة.

أنت بحاجة الى:

لفات ورقية أو لفائف ورق الحمام

أوراق ملونة

لاصق

مقص

والكثير من الخيال

الطريقة:

قومي بتوزيع التصاميم على الأطفال للاختيار من بينها.

الآن بعد تحديد كل تصميم، يتم توزيع الأوراق الملونة والمقصات على الأطفال، يمكنك مساعدة الأطفال الأصغر سنا وقص الورق بدلا عنهم.

وأخيرا يتم لصق القصاصات الورقية على اللفائف بالشكل المناسب.

يمكنك وضع شموع تعمل بالبطارية داخل اللفائف للحصول على تأثير ضوئي لطيف في المساء.

كما يمكنك اغلاق التصميم من الأسفل عن طريق تثبيت ورقة مستديرة ووضع الحلويات بداخل الاشكال الملونة.