ما هي مميزات ديكور المنزل لموسم خريف 2018

الابيض والذهبي مميز هذا الموسم 1 من 2

الوسائد والعبارات موضة هذا الموسم 2 من 2

هذا الخريف استعدي لألوان مختلفة تماما عن النمط السائد لالوان الخريف التقليدية (الاسود، البني، البرتقالي). هذا الخريف سيكون هناك بهجة أكثر ومزيج من الألوان الباردة والدافئة معاً.

الذهبي والابيض

يتصدر اللون الابيض والبيج والكريمي تشكيلة الكنب والسجاد هذا الموسم، وسنشاهده بكثرة أيضا في الديكورات والاكسسوارات مثل قطع السجاد الصغير والتماثيل والطاولات الوسطية. أما الذهبي فسيكون متواجدا أكثر في التفاصيل مثل الوسائد والاكسسوارات الجانبية والاواني والصواني وبعض الطاولات الصغيرة الجانبية.

العبارات

هل لديك كلمة تحبها أو عبارة تعبر عن شخصيتك أو امنياتك، لا تتردد في اقتنائها وابرازها هذا العام ضمن ديكور غرفة الضيوف، احلام، امنيات، حب، حياة، صداقة، العائلة كلها ستكون متوفرة على الوسائد، واللوحات، وعلى شكل تماثيل صغيرة يمكن وضعها في اي مكان في الغرفة.

نباتات الزينة

لا غنى عنها فهي التي تدخل البهجة الى النفوس وتساعد على جذب الطاقة الايجابية وتوزيعها على كافة ارجاء المنزل. لا تلتزمي باللون الاخضر فقط بل حاولي ادخال الالوان الجذابة والحيوية الاخرى مثل الوردي والاحمر والبنفسجي.