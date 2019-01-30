10 أفكار لديكور المنزل باللونين الأبيض والأسود (صور)

إضافة اللونين الأبيض والأسود على ديكور المنزل له سحر خاص (shutterstock.com)

لا شك أن اختيار الألوان المناسبة للطلاء، وقطع الأثاث في المنزل، أحد أهم عوامل نجاح التصميم الداخلي للديكور.

وفي الوقت الذي يرغب البعض باستخدام الألوان الزاهية التي تضفي مزيداً من الإثارة على المنزل، يفضل آخرون الخيارات الأكثر هدوءاً، ومن بينها اللونين الأبيض والأسود.

وفيما يل، مجموعة من الأفكار لاستخدام الأبيض والأسود في ديكور المنزل، بحسب موقع "أميزنغ إنتيرير ديزاين":

1- تقسيم أحد الجدران بمكتبة على شكل متاهة وطلاء أحد الجزأين باللون الأبيض والآخر بالأسود.

2- استخدام بلاط باللونين الأبيض والأسود بشكل مشابه لرقعة الشطرنج.

3- تصميم جدار بالكامل باستخدام الصور القديمة باللونين الأبيض والأسود.

4- تصميم مميز لديكور المطبخ باستخدام خزائن باللون الأسود وسطوح مجلية باللون الأبيض.

5- تعليق ستائر في أي غرفة برسومات ونقوشات باللونين الأبيض والأسود.

6- فرش أرضية غرفة النوم باستخدام سجادّة مميزة بهذين اللونين.

7- إضافة اللونين الأبيض والأسود على ديكور الحمّام عن طريق ألواح السراميك.

8- ولإضفاء طابع كلاسيكي على التصميم، يمكن استخدام صحف مطبوعة باللونين الأبيض والأسود لتغطية الجدران.

9- ألواح سيراميكية بنقوشات ورسومات باللونين الأبيض والأسود في المطبخ.

10- تصاميم فريدة للمصابيع باللونين الأبيض والأسود لمزيد من أجواء الإثارة.