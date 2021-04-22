ديكور رمضاني لطيف للأطفال الصائمين

لا شك أن العديد من الأطفال يعيشون أجمل ذكريات طفولتهم في رمضان خصوصاً في فترة السحور والفطور حيث تعتبر هذه تجربة مميزة لهم...

كيفية صنع فانوس رمضان من الكرتون

نقدم لكم اليوم طريقة لطيفة لمساعدة الاطفال على تذكر هذه الليالي الرمضانية المميزة بلمسة عائلية، تعالوا لنتعلم طريقة تحضير سفرة طعام للأطفال:

أنت بحاجة الى:

خيمة صغيرة

ألعاب متنوعة يفضل أن تكون من البيئة العربية

وسائد أرضية ملونة

طاولة خشبية

فوانيس رمضان الجميلة (يمكنك اعداد بعض منها مع الاطفال)

أطباق بلاستيكية ملونة

زينة رمضانية

التطبيق:

كما في الصورة يمكنك ترتيب الطاولة لجعلها تبدو مرتبة ومناسبة لوجبة السحور أو الفطور.

قومي بتحضير هذه المائدة لتكون مفاجئة مميزة لاطفالك لتبقى عالقة في أذهانهم ورمضان كريم.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام