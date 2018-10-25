حلول عملية لاستغلال الزوايا في المنزل

استغلال المساحات الصغيرة بطريقة ابداعية 1 من 2

افكار لديكور زوايا المنزل 2 من 2

هل لديك زاوية ميتة في المنزل؟ بمعنى أوضح، هل لديك زاوية غير مستغلة ولا تعرفين كيف تستغلينها بالطريقة الامثل. يقدم لك خبراء الديكور هذه الافكار الرائعة لاستغلال المساحات غير المستخدمة وخصوصا الزوايا حيث يلتقي جداران معا ويشكلان زاوية ضيقة.

يمكنك وضع مقعدان صغيران مع طاولة في الزواية بحيث يشكلان جلسة حميمية صغيرة لتناول كوب من الشاي أو قراءة كتاب.

يمكنك استغلال الجدران بتثبيت اطارات للصور العائلية أو رفوف خشبية صغيرة في الزاوية مباشرة.

يمكنك تصميم مكتبة صغيرة من الرفوف الخشبية على كل جدار ووضع مقعد صغير او وسادة للاطفال للجلوس والقراءة.

يمكنك وضع وعاء كبير للنباتات المنزلية في الزاوية او تمثال صغير.

يمكنك وضع مرآة طولية كبيرة في الزواية وبالتالي تجذب الضوء وتزيد البعد في الغرفة.