ديور تستعين بنجوم شباب لتمثيل حملتها الجديدة.. جينا أورتيغا تتصدر

سلطت الدار الفرنسية العريقة المتخصصة في صنع المنتجات الفاخرة ديور (Dior) الضوء على عطرها "جريس ديور"( Gris Dior) بحملة جديدة تضم بعض النجوم الصاعدين من الجيل الجديد والمحبوب.

الممثلة جينا أورتيجا من مسلسل "وينيزداي" الشهير، والمغنية ليو يو شين، والممثلة مايا هوك، والفنان أورلسان، والفنان الفلسطيني فاي خضرا ، والممثلة ثوسو مبيدو، والممثل جوزيف كوين، تألق وجوه الحملة الجديدة التي صورها المصور ميكائيل جانسون بصور فنية تمايلت بين لوحات لون العطر الساحر بالبنفسجي الفاتح والذي ييتميز به العطر الأيقوني.

جينا اورتيجا تتألق وتصف الرابط بينها وبين عطر ديور الجديد

منذ أن قامت بدور "وينيزداي أدامز" في مسلسل شركة الإنتاج الشهيرة "نيتفليكس" الذي يحمل اسما من إخراج تيم بيرتون، تم إلقاء جينا أورتيجا في دائرة الضوء.

أصبحت الفنانة الشابة محط أنظار صناعة الأزياء من جميع الزوايا فأصبحت تتهافت عليها دور الأزياء العالمية حتى تتألق ولو لمرة واحدة في أي نشاط تجاري يقومون به.

تصفها دار ديور العريقة بأنها غامضة وجريئة وسباقة في اختياراتها الإبداعية وفنانة متعددة الجوانب، مثل عطر جريس ديور.

عندما سئلت عن لون جريس ديور ، قالت "ظل بنفسجي فاتح لكني أعتقد أن الناس ربما يربطونني بدرجة أكثر كثافة وقوة كقوة العطر".

لوحة فنية قوية مكونة من قوة شباب العصر الحالي

مجموعة من الفنانين كلوحة من الشخصيات القوية والحازمة والجريئة. سواء كانوا كوميديين أو ممثلين أو مغنيين أو عارضين أو مصممي رقصات، تألق كل فرد منهم بقوة علنية واضحة وتأثير واضح وأخاذ استطاع كل منهم وضع بصمتع إلى جانب بصمة العطر. مع Gris Dior ، يجرؤون على الكشف عن جوانبهم الأكثر إثارة للدهشة والغموض وغير المتوقعة.

"جريس ديور" ليس مجرد عطر ترتديه بل هو أسلوب تتبعه وتعيش في أجواؤه.

نبذة عن العطر الناجح والقوي

تم تطوير Gris Dior بواسطة صانع العطور "فرانسوا ديمانشي" François Demachy أشهر عطارين الدار والذي عمل على ابتكار مئات العطور الساحرة للدار الفرنسية العريقة على مر السنين.

وتم إطلاقه في عام 2017. وهو مخصص للون Gris Dior الشهير. كان العطر يُعرف سابقًا باسم Gris Montaigne ، وتم إطلاقه في عام 2013.Gris Dior هو عطر نظيف ونقي يجسد التعبير عن اللون الرمادي.

يحتل هذا اللون مكانة خاصة في قلب كريستيان ديور ، والرائحة هي تمثيله الشمي للمرأة الأنيقة والعصرية.