كشف صانعو الساعات في قسم المجوهرات النفيسة والساعات الراقية في دار ديور الفرنسية هذا الأسبوع عن أجدد وأحدث إضافة لخط جراند سوار الأيقوني أو ما يعني الليلة العظيمة أو المساء العظيم. تكريما لحب السيد كريستيان ديور لما يعرف بنجوم الحظ المحببة إلى قلبه والتي اعتمدت عليها الدار على مر الزمن في كثير من ابتكاراتها.



فضلا عن حب السيد للطبيعة وتكريم هذا الحب جاءت ساعات ديور للمرة الأولى في تاريخها بآلية التشغيل الآلي.

ديور تكشف الستار عن خط ساعات الليل العظيم ‎‎:

مجموعة Grand Soir Automate:

تشكل مجموعة Grand Soir Automate باثنين من الطرازات جديدة، والتي تتميز جميعها بآلية أوتوماتيكية جديدة مخصصة حسب الطلب، والتي عند تفعيلها بلمسة زر دافع ، تُحيي كل قرص مصنوع يدويًا بحركة جميلة وساحرة وكأنك تنظر إلى فيلم سينمائي ساحر وبعيد عن الحقيقة. فخط جراند سوار منذ البداية ما هو الا خط مستوحى من رهافة الأزياء الراقية التي اشتهر مونسيور ديور بابتكارها على مر السنين وتحولت في عصرنا هذا إلى قطع ساعات أيقونية راقية.



ساعة Etoile Monsieur Dior



يتموضع داخل ساعة اتوال مونسيور ديور الجديدة كليا بوتيك ديور المشهور والأول في العاصمة الفرنسية باريس والذي اسمه ترونت أفينيو مونتين 30 Avenue Montaigne والمرسوم يدويا من عرق اللؤلؤ. وتم تمثيل سماء الليل الباريسي المتلألئ بأحجار الماس مرصعة بأرقى ما يمكن، محاط بعناية بإطار من الذهب الأصفر وقطع الذهب الأبيض صغيرة الحجم.

ساعة Dior Grand Soir Automate Jardin Rêvé



أما الإصدار الثاني الذي حمل اسم ديور جراند سوار جاردان ريفي أو ما يعني حديقة الأحلام فهذا الإصدار يمثل النوستالجيا الحقيقية لعاطفة السيد ديور وتقديسه لذكرياته التي عاشها في طفولته في حديقة منزله في نورماندي.



والجدير بالذكر أن هذه الساعة سيتم إنتاجها بثمانية قطع توزع حول بوتيكات ديور في العالم تتميز بغابة ساحرة مصنوعة من الذهب الأصفر والأبيض والوردي المرصع بالألماس.



وعند لمس زر الساعة فإن آلية التشغيل سترسل قردًا ذهبيًا صغيرًا يتأرجح عبر أغصان الشجرة ، وتجعل الزرافة تنظر من وراء بعض أوراق الشجر ، وترسل الفراشات ترفرف عند علامة الساعة 7 ومجددا كأننا نشاهد لوحة طبيعية ساحرة وخلابة.

تماما جاءت هذه الساعات لنقلنا الى اثنين من عوالم مونسيور ديور لنغوص في أحلامه والمشاهد التي أحبها، فأقل ما يمكن وصفه لهذه الساعات هي حالمة و سحرية ومتألقة.

